Thị Trường Bất Động Sản Đón Nhiều Thông Tin Tích Cực

Thời điểm cuối năm, thị trường bất động sản đón hàng loạt các thông tin tích cực. Cụ thể, đầu tháng 12, Ngân hàng Nhà nước thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với mức tăng 1,5-2%. Ước tính mức tăng này có thể “bơm” thêm 240.000 tỷ đồng vào nền kinh tế. Việc nới room nhằm mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp và các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có bất động sản, góp phần “giải” cơn khát vốn cuối năm của doanh nghiệp.



Nhiều thông tin tích cực thời điểm cuối năm được kì vọng sẽ thúc đẩy thị trường BĐS khởi sắc

Tiếp đó, trong cuộc họp của Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN, các tổ chức tín dụng rà soát các dự án bất động sản để hỗ trợ các dự án đủ điều kiện, có chính sách hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội.

Mới đây nhất, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ giải pháp ‘cứu’ thị trường trái phiếu. Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết trái phiếu doanh nghiệp là nhóm phát hành lớn nhất, chiếm 41,34% tổng khối lượng phát hành, trong đó các doanh nghiệp bất động sản chiếm tỉ trọng áp đảo, lên tới 28,87%. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất lùi 1 năm thực hiện quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xếp hạng tín nhiệm với nhà phát hành… để vực dậy thị trường trái phiếu. Động thái này cũng tác động tích cực lên thị trường bất động sản bởi các doanh nghiệp BĐS lớn trên thị trường đều có khối lượng phát hành trái phiếu không hề nhỏ.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng ngân hàng BIDV nhận định động thái nới room lần này sẽ góp phần tháo gỡ phần nào những vướng mắc của thị trường thời gian qua, là động lực giúp thị trường bất động sản ấm dần lên.

Nhà Đầu Tư Phấn Khởi Thời Điểm Cuối Năm

Chia sẻ với Batdongsan.com.vn , nhà đầu tư Nguyễn Văn Công (trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) cho biết ông mua hai mảnh đất gần khu công nghiệp ở Thuận Thành (Bắc Ninh) vào tháng 5/2021 và vay ngân hàng khoảng 60%. Từ đầu năm 2022, ông đã rao bán hai mảnh đất với giá 2,8 tỷ đồng/lô, chênh 30% so với giá mua năm ngoái là 2,2 tỷ đồng mỗi lô. Thời điểm giữa năm khi cần tiền cho việc kinh doanh, ông rao bán nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có khách mua. Vào tháng 10/2022, khi ngân hàng tăng lãi suất, ông Công càng sốt ruột do áp lực từ lãi vay lớn. Từ tháng 10 đến nay, ông lần lượt giảm giá bán các lô đất về các mức giá 2,5 tỷ vào tháng 10 và đến đầu tháng 12, ông rao bán cả 2 lô bằng đúng giá mua vào của năm ngoái là 2,2 tỷ đồng nhưng vẫn không có khách. Ông Công đã rất căng thẳng với tình trạng mất thanh khoản của 2 lô đất trên.



Người mua ở thực và nhà đầu tư sẽ hưởng lợi từ những chuyển biến của thị trường trong thời gian tới

Do đó, thông tin nới room tín dụng và việc Chính phủ vào cuộc giải cứu thị trường bất động sản khiến ông Công phấn khởi, kì vọng vào giai đoạn khởi sắc sắp tới của thị trường. “Thị trường có thể chưa hồi phục ngay nhưng về lâu dài với việc nới room tín dụng, tôi nghĩ dòng tiền sẽ sớm trở lại với bất động sản. Thanh khoản sản phẩm nhờ đó cũng sẽ được cải thiện”, ông Công cho biết.

Không riêng gì ông Công, nhiều nhà đầu tư cũng bắt đầu trở nên lạc quan, phấn khởi trước một loạt tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản cuối năm. Nhà đầu tư Nguyễn Thị Vang (trú tại Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ bà đang chôn một lượng tiền không nhỏ trong cả hai kênh đầu tư là bất động sản và trái phiếu. Cả hai kênh này bà đều chọn mua sản phẩm của các công ty bất động sản. Việc Bộ Tài chính ra thông báo “cứu” thị trường trái phiếu khiến bà phần nào yên tâm. Cùng với đó, room tín dụng được nới khiến bà tin các công ty bất động sản sẽ không rơi vào thế khó hoàn toàn mà vẫn có cơ hội phát triển tiếp. Dòng tiền đầu tư của bà sẽ không bị “bế tắc” hoàn toàn.

Nhà đầu tư Phạm Văn Đảng, trú tại phường Mai Dịch (Cầu Giấy) cho biết ông chuyên làm phân khúc đất nền phân lô tách thửa rồi sau đó làm nhà xây sẵn trên các lô đất để bán lại cho người có nhu cầu mua ở. Trước đó, room tín dụng cho vay bất động sản bị siết cùng với lãi suất cho vay tăng cao khiến việc kinh doanh bất động sản của ông bị gián đoạn. Thông tin nới room tín dụng, đặc biệt cho phân khúc hướng tới nhu cầu ở thực khiến ông Đảng vui mừng, hi vọng công việc của mình sẽ thuận lợi hơn trong thời gian tới. “Room tín dụng được nới thì không chỉ người kinh doanh bất động sản như tôi được tháo gỡ khó khăn mà cả những khách hàng vay mua bất động sản cũng có cơ hội được tiếp cận tín dụng ngân hàng. Năm vừa qua, rất nhiều khách có ý định mua các căn nhà riêng xây sẵn tôi bán nhưng do khong vay được vốn ngân hàng nên đã dừng lại”, ông Đảng cho biết.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa nhận định việc Ngân hàng Nhà nước quyết định nới room tín dụng thêm khoảng 1,5% – 2% sẽ mang lại tâm lý tích cực lên thị trường bất động sản. Khá nhiều dự án bất động sản đang triển khai dở vì thiếu vốn. Người mua nhà gặp khó do không tiếp cận được tín dụng để mua nhà. Việc dòng vốn được khơi thông sẽ khiến các chủ đầu tư dự án tiếp tục triển khai được dự án và người mua nhà có cơ hội hiện thực hóa ước mơ an cư.

Khánh Chi

