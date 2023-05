Nhà đầu tư phía Bắc bất ngờ tăng lượng tìm kiếm thị trường Bình Châu Hồ Tràm

Làn sóng Nam tiến

Dữ liệu từ kênh thông tin Batdongsan.com.vn về hành vi tìm kiếm của người dùng cho thấy, 46% nhà đầu tư phía Bắc có xu hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản tại các thị trường tỉnh thành xa.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh – Phó tổng giám đốc kênh thông tin Batdongsan.com.vn, giới đầu tư phía Bắc có thường chuộng "đánh bắt xa bờ", trong đó bất động sản biển vẫn là phân khúc được nhà đầu tư ưa chuộng tại khi Nam tiến. Theo đó, 53% nhu cầu tìm kiếm sản phẩm biệt thự bất động sản biển đến từ Hà Nội. Tương tự, với condotel, 38% nhà đầu tư Hà Nội tìm kiếm.

Hơn 300 ngày nắng ấm khai thác du lịch quanh năm là lợi thế của BĐS biển phía Nam

Cũng theo ông Quốc Anh, xu hướng này của nhà đầu tư phía Bắc sẽ vẫn gia tăng. Nhà đầu tư giờ đây đang hướng đến các thị trường lân cận và khu vực duyên hải miền Trung như Vũng Tàu, Bình Thuận, nơi được dự đoán sẽ có nguồn cung dồi dào và giàu tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Trong khi đó, theo bà Trang Bùi – Giám đốc Thị trường Việt Nam của JLL, giới đầu tư miền Bắc ưa chuộng các dự án từ nhà phát triển uy tín, quy mô lớn, đa tiện ích, tính thanh khoản và khả năng sinh lợi cao.

Điểm đến mới gọi tên Bình Châu – Hồ Tràm

Cùng với sự hồi phục của du lịch, năm 2022 Bình Châu-Hồ Tràm bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ với hàng loạt dự án triển khai. Đáng chú ý, các dự án tại khu vực trong giai đoạn này đều đẩy mạnh phát triển đại lý chiến lược song song ở cả hai miền Bắc– Nam, đơn cử như Novaworld Hồ Tràm, Charm Resort Hồ Tràm,… Trước đó hồi đầu năm nay, tập đoàn Nam Group cũng quyết định tiến quân ra phía Bắc để quảng bá dự án 90ha ở Kê Gà.

Bình Châu-Hồ Tràm ghi nhận làn sóng đầu tư của khách hàng miền Bắc

Việc vươn rộng ra thị phần phía Bắc cho thấy, khu vực này đang chiếm ưu thế trong tệp khách hàng tiềm năng của BĐS biển. Nói cách khác, sau một thời gian đo lường hiệu quả kinh doanh, nhiều CĐT nhận thấy khách hàng miền Bắc có sự quan tâm đặc biệt đến thị trường Bình Châu – Hồ Tràm và vùng giáp ranh Bình Thuận.

Gần đây nhất, Venezia Beach do Hưng Vượng Developer phát triển đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng khu vực này. Theo ghi nhận, sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường với xu hướng tiên phong kiến tạo HomeResort, nhà đầu tư phía Bắc đang chiếm khoảng một nửa khách hàng tìm hiểu dự án. Tương tự, theo thống kê kết quả tìm kiếm online chia theo địa phương, khách hàng phía Bắc chiếm tỷ lệ lên đến 40%, ngang ngửa TP.HCM, tiếp theo sau là khách hàng đến từ Biên Hòa, Vũng Tàu và Việt kiều.

Theo giới chuyên gia, đoạn từ Bình Châu Hồ Tràm đến Bình Thuận là cung đường biển rất tiềm năng do giai đoạn 2022-2025 có nhiều dự án giao thông hạ tầng như, sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây -Phan Thiết, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu – Bình Châu,… nên giá BĐS sẽ có biến động mạnh. Thêm nữa, đây là hai thị trường du lịch lớn nhất phía Nam, có 300 ngày nắng ấm nên khai thác được quanh năm. Do đó nếu chỉ tính riêng bài toán cho thuê phòng thì đầu tư ở đây là hợp lý.

Trước đó, bà Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao CBRE nhận định, ở góc độ vừa nghỉ dưỡng gần TP Hồ Chí Minh, vừa có thể khai thác cho thuê thì các thị trường mới nổi như Bình Châu Hồ Tràm … sẽ phù hợp vì giá hợp lý. Đây sẽ là xu hướng chủ đạo trên thị trường BĐS trong thời gian tới.

Còn theo phân tích của chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang, 2 – 3 năm tới, giá BĐS Bình Châu Hồ Tràm có thể tăng 50-100%, sân bay Long Thành sẽ tạo ra đợt sóng thứ 2 cho khu vực này.

BĐS biển có đơn vị quản lý vận hành quốc tế chiếm ưu thế

Trong làn sóng đổ về Bình Châu-Hồ Tràm, anh Quang Thành (Thanh Xuân, HN), nhà đầu tư đang tìm hiểu Venezia Beach cho biết: “Venezia Beach là một trong số ít BĐS mặt tiền biển được quyền sở hữu lâu dài nên miễn nhiễm với mọi biến động thị trường. Bãi biển đẹp, hơn 300 ngày nắng ấm, được vận hành bởi thương hiệu quốc tế là Marriott International và Best Western, phát triển đa dạng tiện ích để hút khách du lịch là cơ sở để tôi an tâm về bài toán cho thuê khi không có nhu cầu ở”.

“Ngoài ra, tôi cũng đánh giá cao vị thế ấn tượng vừa có sông – biển – kênh hồ hội tụ với 6km mặt nước”, anh Thành nhấn mạnh.

Quan sát trên thị trường, trong nhiều yếu tố dẫn đến quyết định mua BĐS biển, ở chu kỳ thị trường phục hồi trở lại, nhà đầu tư cả nước quan tâm nhiều hơn đến yếu tố an toàn từ bài toán khai thác lưu trú. Do đó, dự án vận hành quốc tế đang chiếm nhiều ưu thế. Cụ thể báo cáo quý 1/2022 của DKRA, các dự án được vận hành quản lý bởi đơn vị quốc tế ghi nhận mức giá bán cao hơn khoảng 23% so với các dự án được vận hành bởi nội địa và có tỷ lệ giao dịch thành công cao, chiếm 86% tổng lượng tiêu thụ trong quý.

Lượng tìm kiếm BĐS tăng vọt tại Bình Châu-Hồ Tràm kéo dài đến Bình Thuận là cơ sở cho thấy thị trường BĐS nơi đây đang rất sôi động và giàu tiềm năng, báo hiệu chu kỳ tăng trưởng mới trên cung đường du lịch tỷ USD.