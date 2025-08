Nhà Đầu Tư Phía Bắc Đang “Nam Tiến” Mạnh Mẽ

Mặt bằng giá bất động sản quá cao, liên tục tăng tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc thời gian qua đã khiến thị trường hình thành làn sóng nhà đầu tư khu vực phía Bắc “Nam tiến”, tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Đơn cử, với riêng phân khúc căn hộ – một loại hình nhà ở áp đảo về cung cầu tại Hà Nội, đà tăng giá vẫn đang chưa có dấu hiệu ngừng lại. Căn hộ Hà Nội vẫn đứng đầu về tốc độ tăng trưởng giá so với các loai hình khác và so với các thị trường trọng điểm còn lại là TP.HCM và Đà Nẵng. Dẫn số liệu quý 2/2025 của Báo cáo nghiên cứu thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bà Miền nhấn mạnh, trong quý vừa qua, thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng giá. Theo ghi nhận, giá bán trung bình đạt khoảng 75,5 triệu đồng/m2, tăng thêm 7,7% so với quý trước và vọt lên 87,7% so với mức gốc.