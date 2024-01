Nhà Đầu Tư Săn Lùng Đất Nền Vịnh Biển Giá Rẻ

Thị trường BĐS cuối năm ghi nhận phân khúc Đất nền Vịnh Biển tại một số khu vực còn nhiều dư địa tăng trưởng được nhà đầu tư quan tâm đặc biệt.

Điều gì thu hút nhà đầu tư quyết định tập trung vào BĐS trong bối cảnh thị trường đầy biến động?

Trong bối cảnh thị trường lãi suất tiết kiệm liên tục giảm (ngân hàng BIDV giảm 0,4%/năm, Agribank giảm 0,5%/năm, VietinBank giảm 0,6%/năm), tiền ảo, chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều nhà đầu tư loay hoay tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn.

Việc nới room tín dụng và công tác tháo gỡ pháp lý cho các dự án là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS. Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tính đến việc đón sóng từ kênh “ăn chắc mặc bền” này và ưu tiên đặc biệt cho các dự án đất nền gắn với biển kèm hệ sinh thái công nghiệp tại một số địa phương còn nhiều dư địa tăng trưởng bền vững.

Lợi thế hạ tầng – Công nghiệp đưa Vịnh An Hòa trở thành yếu tố then chốt thay đổi toàn bộ diện mạo Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai

Ôm trọn mặt tiền đường Võ Chí Công dẫn vào cổng sân bay Chu Lai, Vịnh An Hòa sở hữu 3,5km cung đường biển đẹp nhất Việt Nam.

Đường biển Võ Chí Công dài 69km, rộng 38m, với 6 làn đường hiện thực hóa giấc mơ phát triển du lịch biển của tỉnh Quảng Nam. Hiện tại đã thông tuyến từ sân bay Chu Lai về TP Hội An.

Sân bay Chu Lai được định hướng trở thành trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế, trung tâm sửa chữa tàu bay lớn của khu vực và phục vụ các hãng hàng không nước ngoài. Công suất dự kiến ​​đạt 10 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 30 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Sân bay Chu Lai là yếu tố chính làm tăng sức hút cho BĐS Chu Lai nói chung và Vịnh An Hòa City nói riêng.

Ngoài Sân bay Chu Lai, Quảng Nam còn sở hữu 2 cảng biển nước sâu Chu Lai và Kỳ Hà. Đây là mắt xích quan trọng trong việc phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung. Công suất cảng Chu Lai đạt 3 triệu tấn/năm, với cầu cảng dài gần 500m. Nhờ sự đầu tư toàn diện và đồng bộ của Tập đoàn Trường Hải (Thaco) trong thời gian qua, hệ thống Cảng được nâng cấp và mở rộng thêm 91.200m2 nâng cao năng lực đáp ứng cho nhiều hãng tàu lớn trên thế giới. Quảng Nam định hướng cảng Kỳ Hà trở thành cảng loại I với mục tiêu nâng lượng hàng hóa qua cảng lên hơn 50 nghìn tấn vào năm 2030.

Vịnh An Hoà toạ lạc tâm điểm KKTM Chu Lai.

Vịnh An Hòa nằm ngay trung tâm KKTM Chu Lai. Hiện nay KKTM Chu Lai thu hút được 197 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, đô thị nhà ở.

Trong đó có 48 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 17.000 tỷ đồng và 149 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 57.000 tỷ đồng.

Đến hiện tại KKTM Chu Lai đã có những nhà đầu tư lớn đầu tư và mở rộng như Tập đoàn Thaco với 37 dự án đầu tư trong công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô và cơ khí, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng; Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đầu tư trong lĩnh vực sản xuất vải mành, túi khí với tổng vốn đăng ký đầu tư các dự án đến nay là 5.694 tỷ đồng tương đương 245 triệu USD…

Vịnh An Hòa City – Đô thị nâng tầm chuẩn sống Chu Lai

Với tổng diện tích đất lên tới 99,62 ha, Vịnh An Hòa được quy hoạch đồng bộ, pháp lý rõ ràng, sổ đỏ trao tay, tiến độ xây dựng đảm bảo. Cụ thể, phân khu biệt thự Hoa Sứ đã đưa vào ở và khai thác cho thuê, tỷ lệ lấp đầy 80%; Phân khu biệt thự Nhật Bản có giá từ 8 – 12 tỷ đang trong quá trình hoàn thiện nhà mẫu, dự kiến triển khai bán vào quý I/2024; Phân khu nhà vườn kiểu Mỹ đã bàn giao đợt 1, dự kiến triển khai bán đợt 2 vào quý I/2024 với mức giá 3 – 4 tỷ.

Các phân khu hình thành đô thị sống Vịnh An Hoà City

Khu đô thị Vịnh An Hòa City nằm ngay trung tâm hành chính, giáo dục và y tế, được chủ đầu tư quy hoạch theo hướng hiện đại, tích hợp đầy đủ các tiện ích như sân bóng đá, sân tennis, hồ bơi, công viên, phố đi bộ mặt vịnh…

Tiện ích vượt trội của khu đô thị Vịnh An Hòa City

Sức hút lớn nhất của khu đô thị Vịnh An Hoà City nằm ở việc sở hữu tuyến lan can phố đi bộ mặt vịnh dài 3,5km, rộng 20m, nằm trên đường dẫn vào Sân bay Chu Lai. Cùng với đại lộ Võ Chí Công tạo nên tọa độ giải trí – thương mại – du lịch sầm uất bậc nhất miền Trung.

Nằm trong hạng mục đầu tư công, hiện tại tiến độ thi công tuyến lan can mặt vịnh đang được đẩy mạnh và dự kiến hoàn thành vào quý I/2024. Khi tuyến lan can đi vào hoạt động là thời điểm Vịnh An Hòa tăng giá mạnh.

Lan can phố đi bộ mặt Vịnh 3,5km dọc đại lộ Võ Chí Công

Là phân khúc được ưa chuộng nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, đất nền vịnh biển giá rẻ tại thị trường đầy tiềm năng như Chu Lai cùng chính sách thanh toán linh hoạt phù hợp “túi tiền” của nhiều nhà đầu tư. Vịnh An Hòa đang là cụm từ được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất thời gian qua. Với mức giá chỉ từ 750 triệu (giá 50%) sổ đỏ trao tay, đất nền Vịnh An Hoà trở thành sản phẩm không thể thiếu trong danh mục ưu tiên của các nhà đầu tư khắp cả nước.