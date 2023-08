Nhà Đầu Tư Sẵn Sàng Mua Nhà Tháng Cô Hồn

Tâm lý “kiêng” mua nhà tháng cô hồn đã không còn nặng nề trong những năm gần đây. Nhiều nhà đầu tư và người mua ở thực đã tranh thủ thời điểm tháng Ngâu để “xuống tiền” nhằm mua được những sản phẩm giá tốt.

Nhà đầu tư kì cựu này cho biết, chỉ cần sản phẩm tốt, giá rẻ hơn thị trường thì ông sẽ xuống tiền mua. Cũng theo ông Khoát, tháng Ngâu là thời điểm mua nhà dễ đàm phán được giá tốt nhưng chỉ với những người chủ đang cần bán gấp, còn những người chủ chưa cần bán gấp thì họ sẵn sàng để qua tháng Ngâu mới chào bán tiếp.

“Cách đây hai năm, thông qua môi giới, tôi biết một biệt thự Hà Đông được chủ rao giá 26 tỷ đồng. Đây là mức giá chung của thị trường. Biệt thự được rao từ tháng 5 âm lịch nhưng đến tháng 7 âm lịch vẫn chưa có khách mua dù người xem cũng khá nhiều. Đến tháng 7 âm lịch, tôi đề nghị môi giới đàm phán cho tôi mức giá 23 tỷ đồng. Tâm lý của tôi khi đó là nếu chủ nhà đồng ý giá đó thì tôi mua, không đồng ý thì thôi. Có lẽ do đã rao khá lâu, nhiều khách đến xem trong hai tháng trước đó nhưng vẫn chưa bán được, chủ nhà cũng đã mệt, hơn nữa việc tôi đàm phán đúng vào tháng Ngâu là tháng ít khách hỏi mua nên chủ nhà đã đồng ý giá đó. Sau khi mua xong, tôi rao bán biệt thự vào thời điểm cuối năm, bằng đúng giá chủ nhà đã rao bán đầu là 26 tỷ đồng. Cuối năm là thời điểm dòng tiền luôn dồi dào hơn các thời điểm khác trong năm nên tôi tìm được khách mua, lãi 3 tỷ đồng trong vòng 5 tháng”, ông Khoát chia sẻ câu chuyện đầu tư của mình.

Cũng giống như ông Khoát, ông Lưu Đình Khôi (trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân) cũng thường xuyên tìm mua bất động sản vào các tháng cô hồn. Đây cũng là thời điểm ông Khôi dễ dàng mua được các sản phẩm giá rẻ hơn so với giá thị trường. Ông Khôi chia sẻ, với các dự án bất động sản của các chủ đầu tư thì để kích cầu trong tháng Ngâu, họ sẽ tung ra các chính sách khuyến mại đặc biệt hơn so với các thông thường. Còn với hàng chuyển nhượng, thì trong tháng Ngâu, chủ bất động sản cũng sẵn sàng giảm giá cho khách mua thiện chí.

Trong khi đó, vợ chồng anh Nguyễn Đình Khôi, hiện đang thuê nhà khu đô thị Văn Khê (Hà Đông) cho biết, hai vợ chồng anh cũng sẽ xuống tiền với một dự án căn hộ ở Hoài Đức (Hà Nội) trong tháng Ngâu do chính sách bán hàng mua nhà tháng cô hồn hấp dẫn hơn hẳn so với các tháng trước. Anh Khôi cho biết: “Việc kiêng kị mua nhà tháng Ngâu chỉ là do tâm lý, quan niệm truyền thống, tôi không thấy có cơ sở khoa học cho điều này. Vợ chồng tôi chủ động đợi tháng Ngâu để mua nhà vì biết chắc chắn sẽ có các chính sách bán hàng đặc biệt từ chủ đầu tư để kích cầu”.