Nhà Đầu Tư Rút Vốn Khỏi Thị Trường Tỉnh

Hai thị trường tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang với đặc điểm địa lý giáp ranh Hà Nội, thu hút nguồn vốn FDI lớn, hạ tầng được đầu tư mạnh và mặt bằng giá thấp là tâm điểm của dòng vốn đầu tư bất động sản trong các năm trước đó. Đặc biệt, trong 2 năm đại dịch, đây là 2 tỉnh liên tục nổi sóng với các cơn sốt đất, thu hút mạnh giới nhà giàu đổ về đây đầu tư.

Các thị trường đất nền tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang hết thời nóng sốt

Năm 2021, với thông tin lên thành phố, đất nền Từ Sơn (Bắc Ninh) bùng lên cơn sốt. Khi đó, đất dự án từ mức trên dưới 20 triệu đồng/m2 của năm trước đó, đồng loạt bật tăng lên mức 30-33 triệu đồng/m2. Các vị trí đắc địa như mặt tiền đường lớn hay sát hồ, mức giá trong cơn sốt còn bị đẩy lên 45-60 triệu đồng/m2. Đất tại Phù Khê cũng từ mức giá 24-26 triệu đồng/m2, tăng lên 30-355 triệu đồng/m2. Khu vực vòng xuyến 295 ghi nhận mức tăng gần gấp đôi từ 40-50 triệu đồng/m2 lên mức giá chào bán là 70-80 triệu đồng/m2. Đất tỉnh lộ 277 thuộc Đồng Kỵ cũng bị đẩy giá lên 50-60 triệu đồng/m2 thay vì mức 30-35 triệu đồng/m2 của năm 2020. Cơn sốt đất Từ Sơn khi đó đã thu hút rất mạnh các nhà đầu tư Hà Nội đổ về đầu tư. Không chỉ đất nền mà loại hình biệt thự, liền kề và shophouse cũng ghi nhận mức giá bị đẩy lên cao 20-40% so với năm 2020.

Thế nhưng từ đầu năm đến nay, các điểm nóng trên im lìm, không còn cảnh nhộn nhịp như năm ngoái. Anh Nguyễn Văn Chiến, môi giới tại Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết: “Những nhà đầu tư Hà Nội mua bất động sản Từ Sơn kì vọng vào các đợt sốt của năm 2022 để ra hàng thì đều sớm thất vọng khi không có cơn sốt nào diễn ra. Những diễn biến bất lợi không đoán trước được của thị trường trong năm 2022 đã khiến thị trường Từ Sơn trầm lắng từ đầu năm đến nay”. Theo anh Chiến, giá đất đã bắt đầu giảm trung bình 10-15% ở một số địa điểm, khu vực.

Cũng trong năm 2021, Bắc Giang cũng là địa chỉ quen thuộc được các nhà đầu tư ghé thăm. Đất nền Bắc Giang lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư Hà Nội, Bắc Ninh. Đất ở Quang Châu, đến cuối năm 2021 đã chạm mức giá 28-34 triệu đồng/m2, tăng 35% so với năm 2020. Đất gần khu công nghiệp ở Yên Dũng, vị trí mặt tiền kinh doanh có giá ngoài 40 triệu đồng/m, tăng 30% so với năm trước đó. Đất nền gần khu công nghiệp ở Lạng Giang từ mức giá 13-15 triệu đồng/m2 vào năm 2019 cũng tăng lên 22-25 triệu đông/m2 vào năm 2021. Đất nền Mỹ Độ Vista Bắc Giang cũng tăng từ mức giá ngoài 20 triệu đồng/m2 thời điểm đầu năm 2021 lên mức 30-32 triệu đồng/m2 vào cuối năm. Thế nhưng, cũng như đất nền Bắc Ninh, thị trường đất nền Bắc Giang hiện vô cùng trầm lắng, vắng bóng các nhà đầu tư.

Thị trường đất nền tỉnh đang người bán nhiều hơn người mua

Theo chị Nguyễn Thị Hoàng Hà (môi giới tại Yên Dũng, Bắc Giang), sức mua của hai thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang mang tính đầu cơ, đầu tư nhiều. Phần lớn người dân địa phương đều có sẵn đất do ông bà tổ tiên để lại và có tâm lý “ăn chăc mặc bền” nên không mặn mà với việc đầu tư. Do đó, các thị trường trên sôi động là bởi sự góp mặt đông đảo của giới đầu tư đến từ Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận. Thế nhưng, việc Ngân hàng kiểm soát tín dụng khiến dòng tiền không còn dễ dàng “lưu thông” trôi chảy như thời gian trươc. Chính bởi vậy mà lực cầu, quá trình mua đi bán lại bị ảnh hưởng trầm trọng. Giới đầu tư, những người phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính ngân hàng không còn mạnh tay như trước. Các thị trường này đang rơi tình cảnh người bán thì đông đảo nhưng người mua lại hiu hắt.

Cả hai thị trường đất nền Bắc Ninh và Bắc Giang đều đã xuất hiện những lô đất chào giá giảm 10-20% so với giá bán của năm 2021 nhưng thanh khoản của thị trường hiện rất nhỏ giọt. “Số ít thanh khoản có được của thị trường thời điểm này chủ yếu là người dân địa phương có nhu cầu ở thực mua. Do đó, chỉ những nền có giá tốt, rẻ hơn hẳn so với thị trường họ mới xuống tiền”, môi giới Nguyễn Văn Chiến cho biết. Cũng theo anh Chiến, tâm lý của phần lớn nhà đầu tư hiện tại là “án binh” chờ đợi giai đoạn khó khăn của thị trường sớm qua mau.