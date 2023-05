Nhà đầu tư thu lợi từ đầu tư căn hộ Hà Nội

Căn hộ trung cấp tăng giá

Tăng giá trung bình 10-15% là thực tế chung của sản phẩm chung cư Hà Nội trong suốt 2 năm qua. Mức giá tăng dần qua mỗi lần mở bán đã đẩy giá căn hộ Hà Nội lên mặt bằng giá mới. Đơn cử, năm 2019, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , một căn hộ ở Anland Nam Cường gần 70m2 có giá 1,7-1,8 tỷ đồng/căn thì đến thời điểm đầu năm 2020, giá đã lên 1,9-2 tỷ đồng/căn, đến năm 2021, trong những lần mở bán cuối, giá một căn hộ với diện tích tương đương đã lên 2,2-2,4 tỷ đồng/căn. Tại khu vực phía Tây Hà Nội, những dự án được mở bán trong khoảng 3 năm gần đây thuộc Hà Đông và Hoài Đức cũng ghi nhận mức tăng khoảng 10%/năm trong những năm qua như Terra An Hưng, BID Residence, Thăng Long Victory.

Tại Nam Từ Liêm, các căn hộ tại dự án Vinhomes Smart City cũng ghi nhận mức tăng trung bình 10%/năm. Thời điểm cuối năm 2018 và năm 2019, người mua chỉ cần bỏ ra khoảng 1,8-1,9 tỷ đồng là sở hữu được một căn 2 ngủ 1 vệ sinh. Thế nhưng đến năm 2020, giá bán những căn này ở các tòa khác đã lên mức 2,1-2,3 tỷ đồng/căn. Và đến nay mức giá chào bán ở những tòa khác trong dự án với căn cùng diện tích, được quảng cáo là cao cấp hơn đã chạm mức trung bình 2,5 tỷ đồng/căn. Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận với các căn studio, 1ngủ+1, 2 ngủ 2 vệ sinh, 3 ngủ 2 vệ sinh tại dự án này.

Dù đại dịch phức tạp, thu nhập người dân sụt giảm mạnh nhưng bất động sản vẫn tiếp tục tăng giá. Ảnh minh họa

Khu vực phía Nam Hà Nội, loạt dự án được chào bán thời gian qua như Feliz Homes, Phương Đông Green Park… cũng chứng kiến mức tăng tương tự. Những căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại Phương Đông Green Park từ mức giá 1,8-1,9 tỷ năm 2020 thì nay giá mở bán các đợt kế tiếp đang dao động ở mức 2,1-2,2 tỷ/căn. Feliz Homes cũng có mức tăng trung bình 10% giữa các đợt ra hàng.

Người mua thực khốn đốn, nhà đầu tư chốt lãi nhờ căn hộ tăng giá?

Mức tăng giá theo đợt như trên của các dự án khiến ước mơ an cư của người có nhu cầu thực ngày càng trở nên xa vời, khó khăn. Chị Nguyễn Thanh Nhàn, nhân viên văn phòng tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết thu nhập của 2 vợ chồng chị tăng theo mỗi năm, tích lũy tăng lên nhưng cũng không đuổi kịp tốc độ tăng giá của nhà Hà Nội. Chưa kể hai năm nay, thu nhập của hai vợ chồng đều giảm sút do dịch bệnh nhưng giá nhà vẫn tăng đều. Đến nay, sau 9 năm cưới nhau, hai vợ chồng vẫn đang ở thuê. Có những dự án hai vợ chồng “ngắm nghía” từ năm ngoái, dự định tích lũy thêm để năm nay mua nhưng mức tích lũy không thấm tháp gì so với mức tăng ở các đợt mở bán kế tiếp của chủ đầu tư.

Trước mức tăng của giá nhà Hà Nội những năm qua, vợ chồng anh Phạm Văn Ánh (Hà Đông, Hà Nội) đã từ bỏ ý định tích lũy một vài năm nữa hay kì vọng giá nhà giảm để mua mà quyết định vay ngân hàng mua nhà vào tháng 6 vừa qua. “Thứ nhất, tích lũy của vợ chồng tôi không tăng đáng kể trong khi giá nhà tăng “chóng mặt” hàng năm. Nếu chần chừ thêm tôi sợ giá nhà tiếp tục tăng nên dù có phải vay nhiều thì vẫn vay mua luôn trong năm nay”, anh Ánh cho biết.

Trong khi người mua nhà khốn đốn vì giá nhà tăng, người mua đầu tư tại một số dự án hưởng lợi từ việc tăng giá này. Một số nhà đầu tư mua căn hộ tại Hà Đông, Hoàng Mai đã bán hưởng chênh được căn hộ tại đây. Tuy nhiên, dù giá tăng nhưng không phải dự án nào nhà đầu tư cũng dễ dàng bán chênh, thu lợi nhuận. Tại Nam Từ Liêm, rất nhiều nhà đầu tư cắt lỗ nhưng vẫn không đẩy được hàng tại Vinhomes Smart City. Nguyên nhân là bởi nguồn cung dự án quá lớn, giá cao và vị trí xa trung tâm.

Duy Bách