Nhà Đầu Tư Tìm Bất Động Sản Giảm Giá Để “Bắt Đáy”

Tích Cực Tìm Kiếm Bất Động Sản Giảm Giá

Càng tiến dần về các tháng cuối năm, nhu cầu mua bán sôi động với với không ít nhà đầu tư “đuối vốn” cần tìm cách ra hàng cùng lượng lớn cá mập tài chính mạnh thong thả chờ thời nhảy vào săn hàng tốt.

Nhiều nhà đầu tư đang thủ sẵn tiền để chờ thời điểm tham gia công cuộc bắt đáy bất động sản.

Ông Quyết, một nhà đầu tư lâu năm ở phía Bắc vẫn ngắm nghía thị trường TP.HCM mấy tháng nay để tìm sản phẩm phù hợp. Ông cho biết không vội xuống tiền mà quan sát thị trường và xem diễn biến giá. Với nhà đầu tư có tiền thì không có gì phải nóng vội, nhà đầu tư gánh áp lực tài chính mới là người phải lo lắng. Trong cuộc giằng co này, người chiếm ưu thế tất yếu là bên mua và cuộc thương thảo về giá hoàn toàn do bênh mua quyết định. Tuy nhiên nhà đầu tư này cũng chia sẻ, nếu tìm được sản phẩm có tầm giá phù hợp thì nên tranh thủ xuống tiền, đừng ôm tâm lý ép giá sâu hơn vì hàng tốt không chờ ai.

Cũng đang tích cực “săn đất”, chị Trang Phạm, nhà đầu tư trẻ có dòng tiền tiết kiệm đang nhắm đến thị trường vệ tinh để bắt đáy. Nhà đầu tư này tin rằng tình hình bi quan sẽ không kéo dài, Chính phủ sẽ sớm đưa ra những điều chỉnh nhằm phục hồi thị trường. Vậy nên từ giờ đến lúc đó, nếu tìm được sản phẩm giá tốt thì chị sẽ mua vào. "Hiện tại đã có khá nhiều nhà đất xả hàng, người mua có tài chính mạnh chọn mua vào lúc này không nhiều nên bên mua có thể mặc cả giảm giá và nếu thiện chí, chủ nhà sẽ chấp nhận cắt lời, cắt lỗ để thoát hàng nhanh. Thận trọng chọn lựa, vẫn có thể bắt được cơ hội tốt", chị Trang cho hay.

Cần Thận Trọng Khi Săn Hàng Cắt Lỗ

Thị trường bất động sản đang xuất hiện làn sóng bán cắt lỗ từ nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà. Theo Báo cáo thị trường BĐS của Batdongsan.com.vn, trong tháng 10/2022, lượt tìm kiếm nhà đất tại TP.HCM đã tăng 2% so với tháng 9 trước đó. Xu hướng tăng tập trung vào sản phẩm căn hộ trung cấp tầm giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 và nhà phố, nhà riêng khu vực nội thành. Tương tự, nhu cầu tìm mua nhà phố, biệt thự tại các thị trường tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai cũng có xu hướng tăng trưởng từ 8-18% so với tháng 9/2022. Với sản phẩm đất nền, nhu cầu mua dù suy giảm nhưng với các sản phẩm đất thổ cư, đất nền trong khu dân cư tầm giá từ 1-2 tỷ đồng vẫn ghi nhận lượt quan tâm cao.