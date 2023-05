Bất động sản vùng trũng Hội An Quảng Nam thu hút đầu tư

Qua gần 20 năm, kể từ lúc phố cổ Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới, thì du lịch Hội An đã tăng tốc một cách đáng kể, với mức độ tăng trưởng khoảng 30%/năm. Theo báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội của TP Hội An trong 6 tháng đầu năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Hội An vẫn chứng tỏ mình qua những phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, đặc biệt nhất là tốc độ tăng trưởng Du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2019, TP Hội An đã đón hơn 3 triệu lượt khách đến tham quan và lưu trú trên địa bàn, ước tính tăng 15,62% so với cùng kì. Mức tăng 50,84% của với năm 2018 với con số ấn tượng hơn 7 triệu lượt cũng chính là bệ phóng cho thị trường bất động sản Hội An có những bước đột phá mạnh mẽ.

BĐS Hội An đã và đang là sự lựa chọn số 1 của các nhà đầu tư

Nhờ vào tiềm năng lớn về du lịch – văn hóa và các chính sách “mở cửa” để có thể khai thác các giá trị này, Hội An được xem là địa điểm hấp dẫn được nhiều giới đầu tư tìm kiếm và săn đón nhiệt tình, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản du lịch. Với tiềm năng du lịch rất lớn, nhiều dự án Bất động sản thuộc phân khúc từ tầm trung đến cao cấp đã được đầu tư mạnh và có sức hút lớn như: Vinpearl Nam Hội An, Casamia Hội An, Khu nghỉ dưỡng biển Sunrise Hội An, Nam Hội An City… Đây hầu hết là các dự án BĐS được thiết kế và xây dựng với kiến trúc hiện đại, được xem là khu tích hợp trung tâm giải trí – khách sạn – du lịch sầm uất bậc nhất, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi giải trí và nhu cầu mua sắm của người dân.

Nở rộ dự án nghỉ dưỡng

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , được biết Hoi An D’or đang được chào bán sôi nổi trên thị trường bất động sản. Dự án có vị trí tại Cồn Bắp, Phường Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Du Lịch Sinh Thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích 24,848 ha, mật độ xây dựng là 19,12%, Hoi An D’or có quy mô 92 căn biệt thự, 230 căn hộ nghỉ dưỡng, 202 căn shophouse… Theo quảng cáo của chủ đầu tư, đây là một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hoá, sở hữu hệ thống tiện ích như bến thuyền, không gian văn hoá, quảng trường cộng hưởng, tuyến phố đi bộ, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, công viên sinh thái. Dự án còn bao gồm các khu vực nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, quán bar cạnh bờ sông, tuyến phố đi bộ và giải trí cùng 2 sân khấu biểu diễn ngoài trời quy mô lớn được thiết kế hiện đại phục vụ cho các show diễn giải trí thu hút khách du lịch.

Bất động sản nghỉ dưỡng Hội An đón nhiều dự án trong 1 năm qua

Cùng thời điểm, La Queenara cũng đang được mở bán. Dự án là khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp có quy mô 200ha, tọa lạc tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và phường Cẩm An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dự án có tổng cộng khoảng 1.000 căn bao gồm các sản phẩm: Shoptel, Boutique, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập… với đa dạng diện tích 100m2, 110m2, 140m2 và được thiết kế cao 3 đến 4 tầng. La Queenara do Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư. Dự án phát triển hơn 200 tiện ích cùng cảnh quan đa dạng, bao gồm: công viên trung tâm, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa đa năng đương đại, hệ thống giáo dục, phòng khám đa khoa chuẩn quốc tế, nhà hàng ẩm thực, hồ bơi, sân golf, sân tennis…

Grand Mercure Hoi An cũng là quần thể khu du lịch, nghỉ dưỡng khách sạn và dịch vụ du lịch đang được mở bán. Tọa lạc trên tuyến đường Lạc Long Quân, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Grand Mercure Hoi An được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 70.000 m2, trong đó diện tích đất dành cho khách sạn – căn hộ du lịch 16.777 m2; đất biệt thự du lịch 24.786 m2; đất dịch vụ, giải trí 400 m2. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.000 tỉ đồng. Quy mô dự án gồm 118 căn biệt thự và 785 phòng, trong đó có 392 phòng khách sạn và 393 căn hộ du lịch, cùng hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích như công viên cây xanh, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thương mại.

Làn sóng đầu tư mới đang đổ về Hội An

Trước sự nở rộ của bất động sản nghỉ dưỡng Hội An, cùng các đợt mở bán rầm rộ, một làn sóng nhà đầu tư đang có xu hướng đổ tiền vào khu vực này. Các dự án như Hội An D’or hay La Queenara … đều đang ghi nhận lượng hấp thụ tốt. Hội An D’or đã bán gần hết dòng sản phẩm shophouse, La Queenara cũng ghi nhận tỉ lệ lớn khách hàng cọc khi ra mắt,

Ông Nguyễn Văn Học, người mua 1 biệt thư tại Hoi An D’or cho biết lý do ông chọn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Hội An là vùng đất này có thế mạnh một thành phố di sản, giàu giá trị văn hoá, kiến trúc, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên đẹp nên có thể đón dòng khách bốn mùa trong năm với đa dạng trải nghiệm như nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, lễ hội.

Lý giải về sức hút của bất động sản Hội An, ông Cấn Công Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị BHS Group, ngoài các yếu tố về đa dạng lịch sử, văn hóa, du lịch thì sức hút của bất động sản Hội An còn đến từ mặt bằng giá còn thấp. Cụ thể, mặt bằng giá shophouse tại Hội An chỉ từ 7,4 – 16,3 tỷ đồng/căn, tức là chỉ bằng 40 – 45% so với giá shophouse tại các thị trường đang phát triển của miền Bắc và miền Nam.

Với mức giá còn đang thấp, thị trường nhiều tiềm năng, ông Việt cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng Hội An sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang khởi sắc trở lại, dịch bệnh được kiểm soát cùng các gói kích cầu kinh tế của Chính phủ, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Du lịch Hội An lại luôn nhận được sự đầu tư về hạ tầng trong thời gian qua nên nhu cầu đầu tư bất động sản sẽ tăng mạnh.

Một số dự án bất động sản tại Hội An Quảng Nam có thể bạn đang quan tâm:

Hoian Elite

La Queenara

Khu đô thị casamia Cồn Tiến

Lavieen Hội An

Hội An Golden Sea

Hải Miên