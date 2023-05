Đất nền ven đô Hà Nội thời điểm đầu năm 2023 vẫn chứng kiến đà lao dốc về giá bán, bất chấp thị trường đang từng bước đón nhận những tín hiệu tích cực. Làn sóng “bắt đáy” thị trường đang diễn ra mạnh mẽ ở những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh.

Giá Đất Nền Vẫn Giảm So Với Thời Điểm Sau Tết Nguyên Đán 2023

Sau Tết Nguyên đán 2023, thị trường đất nền vùng ven Hà Nội ghi nhận đà suy giảm so với cuối năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, là khoảng 3 tháng sau Tết, dù thị trường bất động sản đã đón nhận những tín hiệu tích cực khi Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ các khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng những diễn biến thực tế của thị trường lại khá chậm chạp.

Dù lãi suất huy động đã giảm nhưng lãi vay vẫn chưa đi xuống, room tín dụng cũng chưa thực sự mở khiến thị trường vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân khiến đất nền vẫn trầm lắng.

Thị trường đất nền Hà Nội hiện khá trầm lắng

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn vào thời điểm hiện tại cho thấy thị trường đất nền Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, thị trường đất nền Đông Anh (Hà Nội) vẫn ghi nhận tình trạng ảm đạm. Đất nền Nguyên Khê , giá rao bán sau Tết Nguyên đán dao động 42-47 triệu đồng/m2, thì hiện tại có chủ đất cần tiền chỉ chào bán 38-43 triệu đồng/m2, thậm chí có khu vực giá từng thiết lập mức ngoài 40 triệu đồng/m2 thì này có chủ đất chào bán khoảng 30 triệu đồng/m2. Đất nền Cổ Loa , vị trí trong xóm, từng có giá 22-25 triệu đồng/m2 thời điểm sau Tết thì nay có những lô giá chào bán là 18-20 triệu đồng/m2. Đất kinh doanh Võng La từng có giá 37-42 triệu đồng/m2 vào tháng 2/2023 (mức đã giảm so với thời kì đỉnh sốt) thì nay vẫn ghi nhận xu hướng giảm nhẹ xuống mức 35-40 triệu đồng/m2. Đất nền Hải Bối cũng giảm nhẹ từ 50-55 triệu đồng/m2 thời điểm sau Tết xuống mức 48-53 triệu đồng/m2 thời điểm hiện tại.

Với thị trường đất nền Hoài Đức , giá đất nền ở Lai Xá, Kim Chung… có vị trí mặt tiền đường kinh doanh cũng đang chào bán với mức giá giảm, từ mức 90-120 triệu đồng/m2 xuống mức 80-105 triệu đồng/m2. Đất nền Vân Canh , gần khu đô thị HUD, mức giá ở khoảng 90 triệu đồng/m2 thời điểm sau Tết Nguyên đán thì hiện có chủ đất chào giá chỉ khoảng 80 triệu đồng/m2. Đất đường hai ô tô tránh nhau ở Đức Giang, Đức Thượng, An Khánh, từng được chào giá 40-45 triệu đồng/m2 thì hiện có những lô đất dao động từ 38-42 triệu đồng/m2.

Thị trường đất nền Gia Lâm cũng nằm trong diễn biến chung của thị trường. Đất nền Đặng Xá , Kiêu Kỵ, Dương Xá được chào bán ở khoảng giá 45-55 triệu đồng/m2 thời điểm sau Tết thì nay nhiều khu vực, nhiều lô đất, chủ đất giảm giá xuống mức 42-51 triệu đồng/m2. Vị trí các mặt tiền đường lớn, kinh doanh sầm uất như Ngô Xuân Quảng, giá vẫn đi ngang so với tháng 2/2023, ở mức 100-120 triệu đồng/m2.

“Cá Mập” Vào Cuộc Bắt Đáy Đất Nền

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2023 của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận đà giảm giá của thị trường đất nền. Cụ thể, so với quý 4/2022, một số điểm nóng đất nền như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm Ba Vì, Thanh Trì, Sóc Sơn… ghi nhận giá bán giảm từ 1-13%, mức độ quan tâm giảm từ 4-24%.

Nhiều nhà đầu tư có tài chính vào cuộc "mua gom" đất nền

Thực trạng trên của đất nền đã kéo theo làn sóng “nhập hàng” của những nhà đầu tư dồi dào nguồn vốn. Nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính tốt đã chọn cơ hội này để mua gom hàng. Anh Trịnh Nguyễn Văn, môi giới đất nền Đông Anh cho biết, khá nhiều nhà đầu tư có sẵn tiền mặt đã bắt đầu “công cuộc” săn hàng từ tháng 3 khi nhận thấy những nhà đầu từ tài chính yếu, dùng đòn bẩy tài chính tìm cách “thoát hàng”. Giao dịch thị trường tập trung nhiều nhất ở những mảnh đất nền giảm giá sâu, từ 30% trở lên. Những mảnh có tài chính dưới 2 tỷ, tổng giá thành đã giảm khoảng 15-20% so với năm ngoái cũng ghi nhận mối quan tâm lớn của thị trường, đặc biệt là nhóm người mua có nhu cầu ở thực.

Đồng quan điểm với anh Trịnh Nguyễn Văn, chị Nguyễn Thị Linh, môi giới đất nền Hoài Đức cho biết, khá nhiều nhà đầu tư có sẵn lượng tiền mặt đang tìm kiếm những lô đất giảm giá sâu để mua vào. Những nhà đầu tư này đều là dân chuyên nghiệp, am hiểu thị trường, họ “định giá” được giá trị mảnh đất để biết giá nào thực sự là cắt lỗ, giá nào là cắt lãi. Cũng theo chị Linh, chỉ những mảnh đất thực sự cắt lỗ mới ghi nhận thanh khoản tốt, những mảnh đất mà nhà đầu tư “đu đỉnh”, mua phải đỉnh giá, dù cắt lỗ 20-30% so với đỉnh giá đều rất khó ra hàng. “Dân đầu tư chuyên nghiệp đều cho rằng đến giai đoạn 2024-2025, thị trường bất động sản sẽ dần khởi sắc, đây là giai đoạn thích hợp để mua vào những sản phẩm giá hợp lý so với mặt bằng chung”, chị Linh nhấn mạnh.

Nguyễn Nam

