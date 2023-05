Nhà giá rẻ đón nhận những tín hiệu khởi sắc trong năm 2020

Hiu hắt nguồn cung

Một khảo sát cuối năm của Batdongsan.com.vn cho thấy, sau 1 năm bất động sản nhà ở thuộc các đô thị lớn trầm lắng do vấn đề rà soát thủ tục cấp phép, những tháng cuối năm, nguồn cung tại thị trường Hà Nội có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, sự khởi sắc chỉ tập trung ở dòng sản phẩm trung và cao cấp với những cái tên như The Matrix One Mễ Trì, Mipec Rubik 360, The Zei… Người mua cần tầm tài chính ít nhất từ 3 tỷ trở lên nếu muốn sở hữu căn hộ tại các dự án này.

Năm 2020, thị trường nhà giá rẻ Việt Nam được dự báo sẽ đón nhận những tín hiệu tích cực mới

Báo cáo mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy riêng tại TP.HCM, căn hộ có khoảng giá dưới 25 triệu đồng/m2 đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường. Trong khi đó, ở Hà Nội, số ít những dự án rơi vào khoảng giá trên đều vô cùng ít ỏi và chỉ hiện diện ở những khu vực xa trung tâm – nơi hạ tầng giao thông và xã hội đều chưa hoàn thiện.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy thực trạng khan hiếm nguồn cung giá rẻ đã kích thích sự sôi động của thị trường thứ cấp ở những dự án tầm trung và giá rẻ, khoảng giá từ 1,5 tỷ trở xuống. Tâm điểm của sự sôi động rơi vào các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai – nơi nhiều năm trước bùng nổ dòng sản phẩm hướng tới đại bộ phận dân chúng.

Tại Hà Đông, các dự án như Văn Khê, Dương Nội, Xuân Mai Complex, Sails Tower, The Pride… ghi nhận nhiều giao dịch thành công trên thị trường chuyển nhượng. Tại Nam Từ Liêm là các dự án Hateco Xuân Phương, Viglacera OCT, ICID Complex… Tại Hoàng Mai là HH Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ… Trên thị trường thứ cấp, phần lớn giá bán chỉ ngang bằng giá mua vào hoặc nếu có chênh thì cũng chỉ tương đương tiền nội thất. Một số dự án mới bàn giao như Hateco Xuân Phương, ICID Complex… giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt mức chênh nhẹ từ 40-60 triệu đồng.

Những tín hiệu mới của thị trường

Hiu hắt nguồn cung mới trong năm 2019, thời điểm đầu năm 2020, thị trường nhà giá rẻ đã đón nhận những tín hiệu tích cực đầu tiên. Về nguồn vốn tín dụng, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Quyết định số 2734 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Theo quyết định này, mức lãi suất của NHTM áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11, Thông tư số 32 và Thông tư số 25 là 5%/năm. Được biết, theo Thông tư 11, đối tượng vay vốn gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được quy định tại Thông tư số 7 của Bộ Xây dựng. Như vậy, khách hàng của phân khúc nhà giá rẻ sẽ được hưởng mức lãi suất thấp là 5% khi vay mua nhà.

Đáng chú ý, một báo cáo gần đây của JLL cho biết các nhà đầu tư khối ngoại đang đặc biệt chú trọng đến phân khúc giá rẻ tại Việt Nam. Theo bà Phạm Kim Xuân, Trưởng bộ phận Marketing Việt Nam của JLL, hiện tại đang có hàng trăm triệu đô la đang chờ được đầu tư vào thị trường ở hầu hết các phân khúc bất động sản. Đặc biệt, dòng vốn ngoại đến từ Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc đang hướng mối quan tâm lớn đến phân khúc giá rẻ.

Lý giải về xu hướng này, bà Xuân cho biết sở dĩ các nhà đầu tư ngoại dồn mối quan tâm với nhà giá rẻ Việt Nam vì nhu cầu lớn từ phía người tiêu dùng. Đa số dự án nằm ở phân khúc này đều có tỷ lệ bán thành công tốt và ổn định. Trong vòng 2 thập kỉ tới, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số vàng. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất gia tăng, 25% dân số Việt Nam sẽ nằm trong độ tuổi từ 10 – 24 tuổi, độ tuổi trung bình là khoảng 30. Thế hệ “millennial” được kỳ vọng sẽ là tầng lớp thúc đẩy phân khúc nhà ở bình dân phát triển trong những năm tiếp theo, đặc biệt là tại những khu dân cư nằm gần các khu công nghiệp có kết nối thuận tiện đến các trục đường chính.

Bên cạnh đó, theo bà Xuân, vào tháng 6/2015, chính phủ đã xóa bỏ mức hạn chế tỷ lệ sở hữu 49% tại rất nhiều công ty niêm yết. Đây là một động thái nhằm tăng cường dòng vốn đầu tư. Các chủ đầu tư nước ngoài mới tham gia thị trường sẽ cân nhắc thành lập mối quan hệ liên doanh chiến lược với các đối tác địa phương có uy tín, những doanh nghiệp mà có quyền sử dụng quỹ địa ốc và có thể hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hoàn tất các thủ tục và giấy phép kinh doanh.

Cũng theo đại diện JLL, mặc dù phát triển nhà ở giá rẻ có vai trò quan trọng để giảm bớt áp lực cho các thành phố, nhưng việc thiết kế và thực hiện các giải pháp nhà ở này trên cả nước cần rất nhiều hỗ trợ từ chính phủ. Một số giải pháp khả thi có thể thực hiện là đảm bảo luôn có một tỷ lệ căn hộ tầm trung nhất định trong mỗi dự án nhà ở, kết hợp với việc nới lỏng các quy định quy hoạch cho nhà đầu tư.

Hải Miên