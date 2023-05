Nhà giá rẻ đang khan hiếm nguồn hàng trầm trọng khi liên tiếp 2 năm qua thị trường Hà Nội không đón một dự án nhà giá rẻ thương mại nào có giá dưới 25 triệu đồng/m2, ngoài thông tin một số ít dự án nhà ở xã hội được giới thiệu nhưng chưa mở bán chính thức trên thị trường. Trong khi đó phân khúc trung cấp và cao cấp vẫn tiếp tục chứng kiến sự tăng giá trên thị trường sơ cấp dù dịch bệnh phức tạp khiến thu nhập của đại bộ phận dân chúng giảm sút mạnh.

Nhờ đó mà các dự án nhà giá rẻ cũ lọt vào tầm ngắm của người tìm mua và ghi nhận giao dịch tốt bất chấp cả những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Cũng chính bởi khan hiếm mà thị trường nhà giá rẻ có những dự án đi vào vận hành nhiều năm đã ghi nhận thực tế bán chênh giá so với giá mua vào từ nhiều năm trước. Đây là chuyện hiếm trên thị trường chung cư khi phần lớn các dự án khi đã đi vào vận hành nhiều năm thường chỉ bán được ngang giá hoặc cắt lỗ.

Khan hiếm nguồn hàng khiến nhà giá rẻ tăng giá trên thị trường thứ cấp

Đơn cử, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , khá nhiều căn hộ tại các dự án giá rẻ như Mipec Kiến Hưng, Xuân Mai Complex, ICID Complex ghi nhận giá giao dịch chênh ở mức phổ biến 100-250 triệu đồng/căn so với thời điểm mua vào cách đây từ 3-4 năm. Các căn hộ 2 ngủ tại ICID Complex khoảng 3 năm trước có giá 1,3-1,4 tỷ đồng/căn thì hiện giá chào bán trên thị trường thứ cấp dao động từ 1,45-1,6 tỷ đồng/căn. Những căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại Xuân Mai Complex có giá thời điểm đầu mới mở bán dao động 1,1-1,25 tỷ đồng/căn thì nay giá lên 1,25-1,4 tỷ đồng/căn. Tại Mipec City View, căn 2 ngủ 2 vệ sinh thời điểm bán từ hơn 3 năm trước chỉ từ 1,2-1,3 tỷ đồng/căn thì nay giá lên tới 1,5-1,6 tỷ đồng/căn, những căn 3 ngủ từ mức giá 1,5-1,6 tỷ đồng/căn tăng lên 1,8-1,9 tỷ đồng/căn. Khu đô thị Thanh Hà các căn hộ cũng ghi nhận mức chênh nhẹ 50-100 triệu đồng/căn. Hay các căn 65-70m2 tại The Golden An Khánh cũng chênh nhẹ 100-120 triệu đồng so với giá mua của thời điểm nhiều năm trước.