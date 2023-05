Nhà giá rẻ trên thị trường thứ cấp nhộn nhịp giao dịch

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam căn hộ giá rẻ có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 ngày càng khan hiếm trên thị trường. Tại TP.HCM, căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 gần như vắng bóng hoàn toàn trên thị trường. Trong khi đó, tại Hà Nội, căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 chỉ còn chiếm khoảng 10% trong cơ cấu rổ hàng hóa. Do đó, không khó hiểu, khi phân khúc giá rẻ trên thị trường thứ cấp Hà Nội thu hút mối quan tâm của người có nhu cầu thực.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , những căn hộ có tầm giá 1,5 tỷ quay đầu hiện chỉ còn tập trung ở các quận, huyện xa trung tâm như Hà Đông, Hoài Đức. Tại Hà Đông, một số dự án giá rẻ với khoảng giá 1,5 tỷ quay đầu có thể kể đến như khu đô thị Xa La, khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị Đại Thanh, khu đô thị Dương Nội, khu đô thị Mậu Lương, Mipec Kiến Hưng, Xuân Mai Complex, Xuân Mai Spark Tower, CT1 Yên Nghĩa, ICID Complex… Tại Hoài Đức, cũng với tầm tiền này là các dự án THT NewCity, CT1 Vân Canh, Gemek Premium, The Golden An Khánh, Thăng Long Capital, Thăng Long Victory… Cũng tại các dự án này, người mua có thể tìm được những căn hộ có khoảng giá chỉ 1 tỷ đồng với diện tích nhỏ khoảng 50-60m2.

Nhà giá rẻ ngày càng khan hiếm trên thị trường

Theo các môi giới, dù xa trung tâm nhưng với lợi thế giá rẻ nên các sản phẩm thuộc thị trường thứ cấp vẫn thu hút người quan tâm. Anh Lương Ngọc Minh, một môi giới chuyên dòng căn hộ giá rẻ ở 2 khu vực trên cho biết mỗi tháng anh và bạn (làm theo nhóm), ít cũng có 1-2 giao dịch, nhiều có thể lên tới 3-4 giao dịch. Do nhu cầu của dòng sản phẩm này lớn nên anh và bạn không phải tốn quá nhiều tiền quảng cáo để tìm khách. Hơn nữa, phần lớn môi giới hiện tập trung bán hàng sơ cấp nên ở thị trường thứ cấp, dù hoa hồng không nhiều nhưng mức độ cạnh tranh thấp hơn nên anh và bạn vẫn sống khỏe với nghề. Anh Minh cũng cho biết rất nhiều khách ban đầu tìm mua các sản phẩm mới nhưng do giá quá cao nên buộc phải chuyển hướng sang mua căn hộ cũ với mức giá mềm hơn.

Chị Hà Trang, một môi giới chuyên bán căn hộ giá rẻ ở Hà Đông cho biết dòng sản phẩm này dù cầu cao nhưng không chứng kiến những biến động mạnh về giá, giá chỉ nhích nhẹ hoặc đi ngang so với lúc mua vào và giao dịch luôn tốt.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, cùng thuộc một khu vực nhưng giá bán các dự án mới gần đây khá cao. Đơn cử, cùng trục đường Tố Hữu (Hà Đông), gần khu đô thị Dương Nội, những căn 2 ngủ ở các dự án mới như Anland Lake View, The Terra An Hưng đều có mức giá khoảng 2 tỷ đổ lên. Trong khi đó, các căn 2 ngủ ở các dự án ngay gần đó được xây từ nhiều năm trước như The Pride, các tòa thuộc khu đô thị Văn Khê, mức giá chỉ dao động phổ biến từ 1,4-1,6 tỷ căn 2 ngủ. Tất nhiên, không phủ nhận một thực tế là các dự án mới bàn giao có giá cao hơn là do các tiện ích, dịch vụ đi kèm nhiều hơn so với các dự án cũ.

Khoảng 2 năm gần đây, thị trường các quận, huyện xa trung tâm gần như vắng bóng các dự án giá rẻ mới được tung hàng, thị trường chủ yếu là sự chiếm lĩnh của dòng trung cấp và cao cấp. Môi giới dòng sản phẩm giá rẻ cho biết nhiều người mua có tài chính hạn hẹp, chấp nhận mua các dự án giá rẻ không chỉ xa trung tâm mà pháp lý còn chưa hoàn chỉnh. Chị Phạm Thị Dịu, làm việc tại Nam Từ Liêm chấp nhận mua 1 căn hộ 2 ngủ tại khu đô thị Thanh Hà có giá gần 900 triệu đồng. Dù căn hộ chưa có sổ và các dự án giá rẻ của Mường Thanh vẫn lùm xùm nhiều bất cập nhưng theo chị Dịu, với tài chính đó (đã vay một nửa ngân hàng), vợ chồng chị thực sự không có khả năng với các căn hộ mở bán gần đây.

Chấp nhận mua những dự án giá rẻ dù pháp lý còn nhiều bất cập để có chốn an cư là một thực trạng đang diễn ra tại các thành phố lớn – nơi tích lũy, thu nhập của đại bộ phận dân chúng ngày càng hụt hơi với tốc độ leo thang của giá nhà ở các đô thị lớn. Thực trạng này tiếp tục cho thấy bất ổn lệch pha cung cầu bấy lâu nay của thị trường bất động sản.

Duy Bách

