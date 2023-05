Nhà giàu Hàn Quốc để mắt tới bất động sản Việt Nam

Ngày 29/09, tờ Korea Times dẫn Báo cáo của Viện nghiên cứu KB Financial Group cho biết, thị trường bất động sản Việt Nam đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư giàu có ở Hàn Quốc trong bối cảnh các nhà đầu tư giàu có ở nước này ngày càng quan tâm đến việc đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, kết quả khảo sát trên 400 người Hàn Quốc sở hữu tài sản trị giá hơn 1 tỷ won (831.000 USD) cho thấy, hơn 50% trả lời rằng họ quan tâm đến đầu tư bất động sản ở nước ngoài.

Cụ thể, trong số 400 người được hỏi, 60% người có tổng tài sản dưới 5 tỷ won, 40% còn lại là những người có tổng tài sản trên 5 tỷ won. Trong đó, 59% số người có tổng tài sản trị giá dưới 5 tỷ won cho biết họ quan tâm đến đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Trong khi đó, với những người có tổng tài sản trị giá hơn 5 tỷ won, con số này là 53,9%.

Thị trường bất động sản được quan tâm nhiều nhất là Việt Nam với 57,1% người tham gia cho biết họ muốn đầu tư vào đây.

Ở vị trí thứ 2 là Singapore với 32,1%, tiếp theo đó là Trung Quốc và Malaysia với tỷ lệ lần lượt là 30,7% và 26,4%.

Bên cạnh đó, với những người có tổng tài sản trên 5 tỷ won cũng cho biết họ cũng quan tâm tới bất động sản ở châu Âu và Mỹ.



Thị trường bất động sản Việt Nam được giới đầu tư Hàn Quốc

quan tâm nhiều nhất. Ảnh: www.koreatimes.co.kr

Nhóm chuyên gia cho rằng họ có sự ưu tiên đối với các khu vực phát triển liên quan đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của giới siêu giàu, những người có đủ khả năng để đầu tư vào các tài sản có giá trị cao hơn.

Theo khảo sát, người giàu Hàn Quốc thích đầu tư gián tiếp vào bất động sản ở nước ngoài hơn đầu tư trực tiếp.

Viện nghiên cứu KB Financial Group cho biết, các nhà đầu tư này có khuynh hướng đầu tư thông qua các quỹ hoặc quỹ tín thác bất động sản (REITs), vì thiếu thông tin và phân tích chuyên sâu.

Trong khi đó, báo cáo của KB Financial Group cũng cho thấy những người giàu ở Hàn Quốc sẽ vẫn thận trọng về việc mở rộng đầu tư vào năm 2019. Nguyên nhân là do, “giới nhà giàu đang trì hoãn các khoản đầu tư của họ, do suy thoái kinh tế sau chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và các quy định về thị trường nhà ở trong nước”, báo cáo trích dẫn nhận định của Viện nghiên cứu KB Financial Group.

Tính đến cuối năm 2018, Hàn Quốc có 310.000 người có tài sản trị giá 1 tỷ won, tăng 4,4% so với năm 2017. Đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua tại quốc gia này. Nguyên nhân là do chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc đã giảm mạnh trong năm 2018, ảnh hưởng lớn đến tài sản của các nhà đầu tư.