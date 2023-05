Nhà liền thổ phía Nam tiếp tục lập đỉnh giá mới

Chia sẻ về thị trường nhà phố/biệt thự khu vực phía Nam, ông Võ Hồng Thắng, Phó giám đốc R&D DKRA Vietnam cho biết, nguồn cung mới nhà phố/biệt thự tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh có sự sụt giảm và phân bổ không đồng đều. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường phía Nam có khoảng 3.142 căn nhà phố/biệt thự đến từ 29 dự án mở bán. Trong bối cảnh nguồn cung giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ tiêu thụ loại hình này vẫn đạt 88% (tương đương 2.007 căn) so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung mới có xu hướng dịch chuyển về khu vực vệ tinh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt tại các thị trường vệ tinh.

Quý 2 vừa qua, thị trường nhà liền thổ cũng ghi nhận biến động mạnh về giá khi giá bán sơ cấp loại hình này có xu hướng ngày càng tăng ở tất cả các thị trường. Cụ thể, TP.HCM thiết lập mặt bằng giá mới với mức giá bán cao nhất là 700 tỷ đồng/căn dành cho dự án The Global City tại TP. Thủ Đức (quận 2 cũ). Tỉnh Đồng Nai ghi nhận giá bán cao nhất lên đến 107 tỷ đồng/căn với các biệt thự tại dự án KĐT Aqua City của Novaland; Nam Long Group cũng thông qua việc chào bán giai đoạn 2 các căn biệt thự hạng sang The Aqua thuộc KĐT Waterpoint Bến Lức khiến thị trường Long An lần đầu xuất hiện khoảng giá 38 tỷ đồng/căn cho loại hình nhà liền thổ.

Nguồn cung bất động sản liền thổ giảm mạnh đi kèm với đó là giá bán tiếp tục tăng cao do nhu cầu loại hình này tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát.

Riêng thị trường Bình Dương, nguồn cung nhà phố, biệt thự cao cấp hiện rất hạn chế và còn khoảng giá khá “mềm” nếu so với các hàng xóm lân cận. Theo đó dự án nhà liền thổ nổi bật chào bán trong quý vừa rồi tại Bình Dương chỉ có khu nhà phố biệt lập The Standard của CĐT An Gia (đường Trịnh Công Sơn, Tân Uyên). 374 căn Villa, nhà phố tại đây có giá bán khoảng từ 6,8 tỷ đồng/căn, đã bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 3/2022 nên nguồn hàng sơ cấp còn giao dịch khá ít.

Theo dự kiến, 6 tháng cuối năm, thị trường phía Nam sẽ có khoảng 4.000 – 5.000 căn nhà liền kề chào bán mới. Đồng Nai sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với khoảng 1.500 căn, theo sau là Long An và Bình Dương dao động khoảng 1.000 căn, tập trung ở khu vực Bến Lức, Đức Hòa (Long An) và Tân Uyên, Bàu Bàng (Bình Dương). Với TP.HCM, nguồn cung sẽ dao động khoảng 600 căn, chủ yếu tập trung ở khu vực TP. Thủ Đức. Mặt bằng giá sơ cấp nhà liền thổ ở thị trường phía Nam dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng do áp lực về chi phí đầu vào, lạm phát và nhu cầu với loại hình này lớn.

Theo Báo cáo Tâm lý & nhu cầu mua BĐS vừa được Batdongsan.com.vn công bố cùng với báo cáo thị trường quý 2/2022, đa số người mua nhà đang dành sự quan tâm nhiều tới loại hình nhà biệt lập và đất. Theo đó, 60% người tham gia khảo sát cho biết loại hình BĐS dự kiến mua trong thời gian tới là đất và nhà biệt lập. Đáng chú ý, 80% người đã sở hữu BĐS có nhu cầu mua căn nhà thứ 2 và xu hướng này đang tăng ở nhóm nhà đầu tư trẻ. Loại hình BĐS được tìm mua nhiều thường nằm trong bán kính 50km kết nối từ các đô thị trung tâm với giá thường từ 5 tỷ đồng đổ lại. Nhóm người mua này cũng dành nhiều sự quan tâm tới loại hình nhà liền thổ và đất, đồng thời chưa quan tâm tới BĐS nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, 92% người dùng ở các tỉnh phía Nam lựa chọn mua BĐS ngay trên cùng khu vực đang sinh sống thay vì đi xa ra các thị trường mới.

Cũng trong báo cáo quý 2, Batdongsan.com.vn đưa ra những dữ liệu cho thấy, trải qua 2 năm dịch bệnh kéo dài, thị trường nhà đất, vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm ghi nhận nhiều thăng trầm. Tuy nhiên đất và nhà ở vẫn duy trì chỉ số tăng giá cao nhất, xếp trên các kênh đầu tư khác là vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm. Trong đó, đất và nhà liền thổ giữ mức tăng mạnh nhất trong các kênh đầu tư. Sau thời gian dịch bệnh, nhu cầu về các sản phẩm nhà ở liền thổ trở nên cao hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh lạm phát gia tăng, nhu cầu tìm kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền trở nên cấp thiết và BĐS liền thổ luôn là lựa chọn đứng đầu của giới đầu tư . Sức cầu nhà phố/ biệt thự chủ yếu tập trung ở những dự án quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư ghi nhận biên độ tăng giá cao hơn vàng, chứng khoán và kênh tiền gửi tiết kiệm.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở của CBRE Việt Nam nhận định, mức giá nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và vùng phụ cận sẽ còn tăng cao trong thời gian tới bởi các chủ đầu tư đang có xu hướng muốn phát triển các sản phẩm siêu cao cấp. Thực tế, hơn một nửa nguồn cung biệt thự, nhà phố mới từ nay đến cuối năm được thống kê đến từ các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Masterise Homes, Keppel Land, Nam Long Group, Đại Phúc Group, An Gia Group, Novaland.

“Thị trường biệt thự, nhà liền thổ trong thời gian tới chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn ở các đô thị vệ tinh do quỹ đất trung tâm để phát triển dự án nhà liền thổ không còn nhiều và quy trình phát triển dự án khó khăn, phức tạp. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ phía người mua, các CĐT sẽ ngày càng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm khác biệt cùng chất lượng dịch vụ cao cấp hơn. Số lượng hạn chế, chất lượng cải thiện, các sản phẩm villa, nhà phố sẽ vẫn ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp và giá bán còn tiếp tục tăng trong thời gian tới”, ông Kiệt nhận định.

Phương Uyên