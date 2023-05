Nhà Mặt Phố Hà Nội Thiết Lập Mức Giá Thuê Mới

Số liệu từ Cục quản lý nhà ở và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, từ quý 3/2022, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh tại các trung tâm thương mại và nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ nhà phố tại các quận trung tâm Hà Nội tiếp tục tăng so với các quý trước. Tại khu vực trung tâm, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng kinh doanh gồm trung tâm thương mại và nhà mặt phố luôn đạt trên 95%. Sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của thị trường bán lẻ là nguyên nhân cho sự bứt phá ngoạn mục của phân khúc này.

Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ trong báo cáo Tình hình kinh tế xã hội năm 2022. So với năm 2021, ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Trong đó, ngành bán lẻ đóng góp tỉ trọng không nhỏ vào mức tăng trưởng trên khi tăng tới 10,15%. Cũng trong năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8% so với năm trước, ước đạt 5.679,9 nghìn tỷ đồng.



Sự phục hồi và tăng trưởng của thị trường bán lẻ thúc đẩy sự phát triển của nhà mặt phố

Sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường bán lẻ thúc đẩy sự cất cánh của bất động sản bán lẻ, đặc biệt là nhà phố khu vực trung tâm – nơi mà lưu lượng giao thông lớn, nhu cầu tiêu dùng cao. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn vào thời điểm tháng 5 năm 2022 đã ghi nhận sự phục hồi của bất động sản bán lẻ khi giá thuê trở về được mức trước dịch. Sau khi thiết lập lại được mức giá trước dịch, đến thời điểm hiện tại, thị trường mặt bằng bán lẻ nhà phố đã ghi nhận mức giá thuê mới, tăng cao so với trước. Đơn cử, tại quận Hoàn Kiếm, nhà mặt phố Bà Triệu , tuỳ diện tích và vị trí đang có mức giá thuê dao động từ 150-490 triệu đồng/m2, tăng 10-20% so với giữa năm ngoái. Cùng biên độ thời gian, các diện tích từ 50-100m2, giá thuê đạt mức 60-90 triệu đồng/tháng, tăng 15-20% so với năm ngoái. Tương tự, giá thuê nhà mặt phố Trần Hưng Đạo với diện tích thuê từ 200-300m2 đang ở mức 160-500 triệu đồng/tháng, tăng 15% so với nửa năm trước. Cùng con phố này, với các diện tích nhỏ từ 40-60m2, giá thuê đang dao động từ 45-80 triệu đồng/m2, tăng 15% so với giữa năm ngoái.