Tại các đô thị trọng điểm về nhu cầu nhà ở như Hà Nội và TP.HCM đang diễn ra một nghịch lý lớn là nhu cầu về nhà ở bình dân, có mức giá phù hợp không ngừng tăng hàng năm nhưng lại không được đáp ứng. Đây là một thực trạng nhức nhối, tạo nên nhiều thách thức cho cả người mua nhà, nhà phát triển bất động sản và các nhà quản lý.

Nhiều năm về trước, căn hộ có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 được gọi là căn hộ bình dân, nhà ở bình dân. Khi đó, thị trường vẫn tồn tại những dự án được chào bán với khoảng giá 17-20 triệu đồng/m2. Thế nhưng dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong những năm gần đây cho thấy, dòng căn hộ bình dân có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 đã biến mất hoàn toàn và khả năng rất cao là sẽ không xuất hiện trở lại tại hai đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM.

Riêng tại thị trường Hà Nội, trước khi biến mất, tỷ trọng nhà ở bình dân đã suy giảm từ từ. Cụ thể, năm 2018, nhà ở bình dân mở bán mới tại Hà Nội đạt mức 35%, đến năm 2019, giảm xuống 20% và chỉ còn 12% vào năm 2020. Nguồn cung nhà ở bình dân tại Hà Nội tiếp tục giảm chỉ còn khoảng 4% vào các năm 2021, 2022, và biến mất trong năm 2024. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại TP.HCM, kể từ 2018, tỷ trọng nhà ở bình dân giảm mạnh. Nếu năm 2018, nhà ở bình dân tại TP.HCM còn chiếm 20% thì đến năm 2020 chỉ còn 0,5% và biến mất hoàn toàn vào năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, khó có thể “xuất hiện” nhà ở bình dân tại khu vực trung tâm Hà Nội và TP.HCM bởi số lượng dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư trong những năm gần đây chỉ “đếm trên đầu ngón tay". Trong năm 2023 và đầu 2024, hầu như không có dự án mới thuộc phân khúc nhà ở bình dân được triển khai, các dự án bất động sản đang triển khai chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết sở dĩ nhà ở bình dân vắng bóng là do giá bất động sản liên tục tăng cao. Giá bất động thiết lập mặt bằng cao do các yếu tố cấu thành như chi phí giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, chi phí phát sinh trong quá trình phát triển dự án tạo nên áp lực tăng giá. Nguồn cung khan hiếm khiến các dự án mới có giá mở trung bình là trên 60 triệu đồng/m2 nhưng mức hấp thụ vẫn khá. Đà tăng giá vẫn chưa dừng lại khiến giấc mơ an cư của người thu nhập thấp ngày càng khó khăn.