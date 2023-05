Nhà ở tại Dĩ An hấp dẫn nhà đầu tư

Dĩ An hưởng lợi về hạ tầng dân sinh

Định hướng phát triển đô thị ra khu vực vùng ven cùng với sự khan hiếm nguồn cung nhà ở mới tại TP.HCM đã tạo đà cho thị trường bất động sản các địa phương cận kề phát triển.

Dĩ An được chú ý khi nằm dọc ranh giới quận 9 và Thủ Đức – hai quận thuộc khu Đông TP.HCM vốn đã được quy hoạch làm Khu đô thị sáng tạo theo mô hình “thành phố trong thành phố”.



Bcons Green View tọa lạc ở vị trí thuận lợi về giao thông

Nằm liền kề với Thủ Đức, TP. Dĩ An của Bình Dương trong 2 năm trở lại đây được các doanh nghiệp lựa chọn để phát triển dự án, khi tiến độ xét duyệt thủ tục dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM gặp nhiều khó khăn. Người mua nhà cũng dần dịch chuyển nơi sinh sống ra xa trung tâm TP.HCM hơn.



Dự án Bcons Green View tọa lạc ngay khu dân cư sầm uất, đối diện với

trung tâm thương mại Big C Dĩ An

Dĩ An cũng là khu vực được các doanh nghiệp lựa chọn để tìm kiếm quỹ đất triển khai dự án. Điển hình như Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ Hiệp (công ty thành viên trực thuộc BCONS) lựa chọn khu đất đối diện với trung tâm thương mại Big C để phát triển dự án Bcons Green View. Vị trí khu căn hộ này khá thuận tiện giao thông khi chỉ cách vài trăm mét là kết nối ngay với quốc lộ 1K – tuyến đường nối liền vào đường Phạm Văn Đồng trên địa bàn Thủ Đức (TP.HCM).

Vị trí thích hợp để sinh sống lâu dài

Cư dân Bcons Green View có thể nhanh chóng di chuyển vào khu trung tâm Dĩ An cách đó khoảng 2km, vào TP.HCM chỉ 5 phút di chuyển, bởi từ dự án đến ranh giới TP.HCM chỉ khoảng 600m. Nếu đi vào khu trung tâm TP.HCM cũng chỉ phải di chuyển chưa đầy 15km thông qua nhiều tuyến đường lớn. Từ vị trí này, cư dân có thể đi mua sắm tại Big C Dĩ An ngay bên kia đường quốc lộ 1K, vào TP.HCM để sử dụng các dịch vụ tiện ích vui chơi, giải trí cao cấp hay cho con cái học tập tại trường học các cấp trong bán kính chỉ 1-2km…

Thêm vào đó, dù nằm cạnh đường lớn nhưng dự án vẫn có một khoảng không vùng đệm cách biệt, đảm bảo sự yên tĩnh, không bị ô nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện giao thông trên đường.

Vị trí mà Bcons Green View sở hữu được giới am hiểu thị trường nhận định là một vị trí sáng giá. Nếu như với bất động sản vùng ven thì khoảng cách di chuyển từ nơi ở đến khu trung tâm được tính toán có thể tới 25km thì với khoảng cách giữa Bcons Green View so với trung tâm TP.HCM vẫn là nằm trong cự ly rất tốt dưới 15km, thuận lợi để an cư lâu dài và gia tăng giá trị tài sản.



Bcons Green View có không gian sống thoáng đãng, tiện ích phong phú

Anh Trần Hanh, hiện đang công tác tại quận 1 nhưng sinh sống ở Dĩ An cho biết, việc sống ở Dĩ An và làm việc tại các quận TP.HCM giờ đây không còn khó khăn. Giao thông thuận lợi kể từ khi tuyến đường Phạm Văn Đồng thông tuyến vào quốc lộ 1K đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa Dĩ An vào trung tâm TP.HCM hàng ngày.

Ban đầu khi vợ chồng anh mua ngôi nhà tại Dĩ An cũng lo ngại về việc di chuyển đi làm và học hành của con nhưng khi về đây sinh sống, anh chị tin mình đã lựa chọn đúng. Hàng ngày, anh di chuyển vào quận 1 (TP.HCM) làm việc, con cái vẫn theo học các khoá học nâng cao kỹ năng trong khu trung tâm TP.HCM hàng tuần.

Ngoài các tiện ích thụ hưởng từ TP.HCM, Dĩ An giờ đây cũng đã rất phát triển với đầy đủ các dịch vụ tiện ích trong khu trung tâm thành phố như mua sắm, vui chơi, giải trí. Vì vậy, Bcons Green View hứa hẹn là một chốn an cư lý tưởng.