Nhà Ở Xã Hội Bắt Đầu Tiếp Cận Được Tín Dụng

Nhà ở xã hội liên tiếp đón tin vui khi nguồn cung mới liên tục được bổ sung ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Quan trọng hơn, nguồn cung nhà ở xã hội tại nhiều nơi đã bước đầu tiếp cận được nguồn vốn tín dụng – khởi đầu của hành trình hiện thực hoá ước mơ an cư của người dân.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố danh sách các dự án nhà ở xã hội được vay ưu đãi từ gói tín dụng 120 nghìn tỷ. Danh sách gồm 4 dự án với những cái tên cụ thể như sau: chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (thành phố Dĩ An) do Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội An Sinh thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một) do Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội liền kề thuộc Khu dân cư Cầu Đò (thị xã Bến Cát) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (thị xã Bến Cát) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư.