Nhà Ở Xã Hội “Hụt Hơi” Trong Năm 2024, Kì Vọng Tươi Sáng Năm 2025

Dù phân khúc nhà ở xã hội đã có sự cải thiện mạnh về nguồn cung trong năm 2024 nhưng cả năm 2024 và tính lũy kế giai đoạn 2021-2025 vẫn không đạt được con số đề ra trong mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ. Năm 2025, nguồn cung nhà ở xã hội được kì vọng sẽ có sự cải thiện.

Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 ghi nhận sự dồi dào nguồn cung của nhà ở xã hội so với các năm trước đó. Tuy nhiên, con số đạt được trong cả năm 2024 vẫn vô cùng khiêm tốn so với mục tiêu đã đặt ra. Số liệu từ Bộ Xây dựng cho biết, cả nước chỉ hoàn thành 21.000 căn nhà ở xã hội, tương ứng khoảng 16% so với kế hoạch cả năm 2024.