Các dự án nhà ở xã hội đã đi vào sử dụng nhiều năm, đủ điều kiện để mua bán chuyển nhượng là “đích” tìm kiếm của người thu nhập thấp khi chung cư liên tục tăng giá. Tuy nhiên, đích tìm kiếm này cũng đang khiến người thu nhập thấp bất ngờ vì mức tăng liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn, không thua kém phân khúc chung cư thương mại.

“Choáng” trước tốc độ tăng giá của căn hộ thương mại Hà Nội, chị Hoa khuyên em gái tìm mua nhà ở xã hội và hướng tới dự án mình đã từng ở do mức giá rẻ. Trước đó, cả hai chị em đều không có ý định mua dự án chị Hoa đã từng ở do vị trí xa trung tâm, nhà cũng đã cũ. Thế nhưng khi chị Hoa tìm hiểu lại giá cả nơi mình từng ở, chị tiếp tục “choáng” vì những căn diện tích chỉ khoảng 60m2 như chị từng ở và từng bán với giá chưa đến 1 tỷ đồng vào năm 2020 thì nay giá giao dịch trên thị trường thứ cấp là 1,8-1,9 tỷ đồng/căn. Theo lời hàng xóm cũ vẫn sinh sống tại đó thì giá này đã tăng trung bình 200 triệu đồng/căn so với 2 tháng trước. Từ chung cư thương mại đến nhà ở xã hội đều tăng giá mạnh khiến em gái chị Hoa tạm thời dừng việc tìm mua nhà, tiếp tục thuê và đợi dự án nhà ở xã hội mới mở bán với các chính sách ưu đãi về gói vay.