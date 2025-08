Nhà Ở Xã Hội Sẽ Bùng Nổ Năm 2025?

Thị trường nhà ở đang đón khá nhiều dự án nhà ở xã hội. Dù chưa rầm rộ nhưng lượng nguồn cung này đã mang đến cho thị trường “luồng gió mới”, phần nào thắp hi vọng cho người thu nhập thấp về một giấc mơ an cư trong bối cảnh giá bất động sản liên tục tăng cao.

Trong năm 2025, Hà Nội sẽ đón thêm 2 dự án nhà ở xã hội mới tại Long Biên. Được biết, 2 dự án nhà ở xã hội này thuộc khu nhà ở xã hội Thượng Thanh có diện tích hơn 6ha, quy mô 3 tòa chung cư CT1, CT2, CT3 cao 22 tầng và 44 căn liền kề, do liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong đó, BIC Việt Nam làm tòa CT1 có tên thương mại là Rice City Thượng Thanh diện tích hơn 0,5ha; còn lại tòa CT2, CT3 và các căn liền kề do Him Lam Thủ đô thực hiện có diện tích gần 5,4ha.Hai dự án này đều nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025, quận Long Biên (TP Hà Nội).