Nhà Ở Xã Hội Tiếp Tục Nóng Bỏng

Chính phủ sẽ có nghị quyết đẩy nhanh việc triển khai nhà ở xã hội, với thời gian thực hiện dự án chỉ 2-3 năm. Thông tin này được công bố tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Như vậy, nhà ở xã hội sẽ tiếp tục có sự cất cánh về nguồn cung trong thời gian tới, giải bài toán an sinh tại các đô thị lớn, góp phần đưa giá nhà về mặt bằng hợp lý.

Người Dân Thức Đêm, Xếp Hàng Dài Mua Nhà Ở Xã Hội

Mới đây nhất, thời điểm cuối tháng 10/2025, hàng chục người dân Hà Nội đã thức trắng đêm, trong cái lạnh 18 độ C, xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà xã hội tại dự án Calyx Residence (xã Uy Nỗ, Đông Anh). Dù 8h30 sáng chủ đầu tư mới bắt đầu tiếp nhận, từ nửa đêm dòng người đã kéo đến dựng lều, mang theo đồ ăn, nước uống để giữ chỗ, mong giành được một suất mua căn hộ giá 20,6 triệu đồng/m2 – mức được xem là “mềm” hiếm hoi giữa cơn bão giá bất động sản Hà Nội.

Người dân xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Đông Anh. Ảnh: Vnexpress

Đến sáng, hàng người kéo dài, nhiều người đến muộn phải đăng ký sang ca chiều hoặc ngày kế tiếp. Được biết, dự án Calyx Residence có 419 căn hộ bán và 47 căn cho thuê mua, giá từ 824 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng/căn, bàn giao quý 4/2026. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 4 tại Hà Nội vượt mốc 20 triệu đồng/m2, minh chứng cho “cơn khát” an cư giá hợp lý giữa thời điểm nhà thương mại đã vọt lên 100 triệu đồng/m2.

Trước đó, vào đầu tháng 10, hàng trăm người dân ở Đà Nẵng cũng xếp hàng từ nửa đêm, mang theo đồ ăn, nước uống để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội lô đất B4-2, khu đô thị Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, Đà Nẵng). Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, trong đợt mở bán lần thứ 21 của dự án, các căn hộ có diện tích dao động từ khoảng 44,5-70 m2, được chào bán với mức giá trung bình khoảng 16 triệu đồng/m2. Đây là mức giá được đánh giá phù hợp với khả năng tài chính của người lao động, đặc biệt là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn, có nhu cầu ổn định chỗ ở. Như vậy, tổng giá trị mỗi căn hộ sẽ vào khoảng 714 triệu đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Thực tế xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho thấy sức nóng đặc biệt của phân khúc nhà ở xã hội – phân khúc tập trung nhu cầu thật và những nghịch lý của thị trường. Trong bối cảnh giá nhà thương mại tăng cao, vượt xa khả năng của phần lớn người lao động, nhà ở xã hội trở thành “cánh cửa hy vọng” hiếm hoi giúp người thu nhập thấp tiếp cận giấc mơ sở hữu nhà. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế, quy trình xét duyệt khắt khe và chênh lệch lớn giữa nhu cầu – khả năng đáp ứng khiến mỗi đợt mở bán nhà ở xã hội tại các dự án đều rất nóng. Sức nóng ấy không chỉ phản ánh nhu cầu bức thiết về chỗ ở của người dân đô thị, mà còn đặt ra bài toán cấp bách cho chính sách phát triển nhà ở xã hội – làm sao để phân khúc dành cho số đông thực sự tiếp cận được số đông.

Theo các chuyên gia, nguồn cung nhà ở xã hội sẽ tiếp tục có cự cải thiện mạnh trong thời gian tới nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ với các động thái cụ thể, rõ ràng. Mới đây nhất, ngày 24/10, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và rút ngắn thời gian triển khai các dự án nhà ở xã hội xuống chỉ còn 2–3 năm. Theo đó, các dự án sẽ được đưa vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” để rút gọn quy trình phê duyệt, cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ nhanh, minh bạch và hiệu quả.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu tạo môi trường đầu tư thông thoáng, khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín tham gia phát triển nhà ở xã hội với mức giá hợp lý. Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí quỹ đất sạch, áp dụng cơ chế linh hoạt trong giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp phép. Nguồn vốn cho phân khúc này sẽ được huy động từ nhiều kênh – tín dụng thương mại, ngân sách nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở, cùng phát hành trái phiếu – hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững phục vụ chiến lược an cư cho người dân.

Nguồn Cung Nhà Ở Xã Hội Tại Hà Nội Dồi Dào Hơn

Các động thái về thúc đẩy nhà ở xã hội trong thời gian qua đã mang đến những kết quả tích cực cho phân khúc nhà ở xã hội tại Hà Nội – một trong những đô thị bức thiết về nhà thu nhập thấp. Các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đang và sắp mở bán có thể kể đến như Dự án Khu NƠXH tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội); dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng, Hà Nội), khu NƠXH Thượng Thanh (phường Bồ Đề), dự án NƠXH N01 Hạ Đình (phường Thanh Liệt).

Bước sang đầu năm 2026, Hà Nội dự kiến mở đợt tiếp nhận hồ sơ mới cho các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên khắp địa bàn, trải dài từ khu vực trung tâm đến vùng ven. Danh sách gồm nhiều dự án quy mô lớn như Khu đô thị Thanh Hà B Cienco5 (phường Phú Lương, xã Bình Minh), Khu đô thị Tây Nam Kim Giang (phường Hoàng Mai), Khu đô thị mới Newlife Vân Canh (xã Hoài Đức) và Khu đô thị Đặng Xá 2 (xã Gia Lâm).

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội trong thời gian tới sẽ dồi dào hơn. Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, các dự án NƠXH Hacinco Đại Kim Nguyễn Xiển (ô đất CT4, CT5 – Khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Xiển), NƠXH 321 Vĩnh Hưng (số 4–6–8 ngõ 321 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng), NƠXH X2 Trần Phú (ô đất X2, phường Hoàng Mai) và NƠXH Tây Nam Mễ Trì (phường Từ Liêm) cũng sẽ đồng loạt mở đăng ký. Đáng chú ý, huyện Đông Anh tiếp tục là điểm nóng với hai dự án NƠXH Tiên Dương 1 và 2, đáp ứng thêm nguồn cung cho khu vực phía Bắc Thủ đô.

Nhìn nhận về thực tế trên, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, các diễn biến vừa qua cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc mở rộng quỹ nhà ở xã hội, gia tăng cơ hội an cư cho người dân giữa bối cảnh nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung thực tế. Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của phân khúc này, ông Đính nhấn mạnh, cần triển khai các giải pháp nhằm giữ giá bán ở mức hợp lý, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng công trình, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Việc lựa chọn vị trí dự án cần được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội, dịch vụ thiết yếu và khả năng kết nối giao thông thuận tiện cho cư dân.

