Nhà phố biệt lập Bình Dương: Cơ hội từ lệch pha cung – cầu

Lệch pha cung – cầu, nhu cầu thực bị bỏ ngỏ

Theo ghi nhận, chỉ trong tháng 8 vừa qua, Bình Dương đón nhận 8 dự án đất nền mở bán mới với 1.208 sản phẩm được đưa ra thị trường. Còn từ đầu năm 2020, thị trường này đón nhận 7 dự án chung cư với hơn 10.000 sản phẩm được mở bán. Dự kiến đến cuối năm, Bình Dương sẽ đón thêm hàng chục ngàn căn hộ đến từ nhiều chủ đầu tư uy tín. Đa số các dự án đều nằm gần khu công nghiệp lớn, nơi có hạ tầng và tiện ích hoàn thiện.



Nguồn cung căn hộ tại thị trường bất động sản Bình Dương tăng nhanh

Trong báo cáo thị trường Bất động sản (BĐS) quý 2/2020, Bình Dương tiếp tục dẫn đầu lượng tìm kiếm tại thị trường phía Nam. Dòng BĐS công nghiệp cũng có lượng tìm kiếm tăng trưởng cách biệt so với phân khúc còn lại. Đáng chú ý, giá bán căn hộ Bình Dương tăng vọt. Hiện nay, giá chào bán căn hộ mới đang ở ngưỡng 30-35 triệu đồng/m2. Cá biệt xuất hiện một số dự án có giá chào bán 40-45 triệu đồng/m2, vượt qua mức giá bán nhiều khu vực tại TP.HCM. Nhiều chuyên gia lo ngại với tâm lý ưa chuộng nhà liền thổ, sự xuất hiện nguồn cung ồ ạt cùng mức giá nhảy vọt sẽ khiến thị trường căn hộ Bình Dương có nguy cơ cung vượt cầu.



Khan hiếm nguồn cung phân khúc nhà phố biệt lập (Phối cảnh The Standard Bình Dương)

Trong khi đó, dòng sản phẩm nhà liền thổ theo mô hình khu biệt lập (compound) tại địa phương này lại gần như vắng bóng khiến thị trường mất đi một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Nhờ ưu thế vượt trội về an ninh, riêng tư và tiện ích khép kín, phân khúc này luôn nằm trong “tầm ngắm” của giới chuyên gia với nhu cầu ở thực rất cao và cơ hội lớn để phát triển tại Bình Dương.

Cụ thể, xét về chất lượng sống, Bình Dương có GDP cao thứ 3 đồng thời là tỉnh đầu tiên tại Việt Nam lọt top 21 đô thị thông minh nhất thế giới. Điều này cho thấy ngoài TP.HCM và Hà Nội thì Bình Dương có tỷ lệ người gia nhập vào tầng lớp thượng lưu khá cao.

Xét về tiềm năng phát triển, tốc độ đô thị hóa của Bình Dương cao nhất cả nước với 80,1% vào 2019. Hiện nơi đây có hơn 50,000 chuyên gia đang sinh sống. Đặc biệt, mỗi năm tỉnh này cần thêm 30.000 – 40.000 chuyên gia, kỹ sư và công nhân kỹ thuật cao trong và ngoài nước. Chưa kể nền kinh tế phát triển nhanh chóng kéo theo lượng thương nhân, doanh nhân đổ về Bình Dương kinh doanh ngày một nhiều.

Tiên phong khai phá thị trường nhà phố biệt lập

Bài học đầu tư thành công từ các dự án nhà phố biệt lập tại TP.HCM đang là tấm gương phản chiếu tiềm năng cho thị trường Bình Dương khi mà cả tỷ lệ tiêu thụ và tăng giá luôn dẫn đầu tất cả phân khúc.

Có thể kể đến khu biệt lập Verosa (Q.9) giá trung bình 95 -105 triệu/m2 gấp 2 lần khu lân cận, Nine South Nhà Bè dao động từ 76-85 triệu/m2, gấp 2 lần dự án cùng vị trí, Nam Phú (Q.7) có giá bán tăng cao gấp 1,5 lần khu liền kề. Các khu biệt lập trên luôn có tỷ lệ lấp đầy lên đến hơn 80%, thanh khoản cao và khả năng tăng giá chưa có dấu hiệu dừng lại.

So với TP.HCM, nhà phố biệt lập Bình Dương đang ở trong giai đoạn sơ khởi khi ít nhất 3 năm gần đây không có dự án mới đạt tiêu chuẩn an ninh, khép kín được phát triển. Một vài dự án được triển khai từ nhiều năm trước như khu biệt thự Sunflower, The Oasis dù có giá bán khá cao nhưng mới chỉ dừng lại ở các trang bị tiện ích hoàn chỉnh. Dẫu vậy, đây vẫn là mục tiêu săn đón của giới nhà giàu và chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại địa phương.



The Standard Bình Dương sở hữu nhiều tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, triển khai khép kín

Nắm bắt nhu cầu ở thực của nhóm khách hàng đặc biệt này, tháng 9/2020, Tập đoàn BĐS An Gia bất ngờ giới thiệu khu biệt lập The Standard Bình Dương với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Đây cũng là dự án nhà ở thấp tầng theo mô hình khu biệt lập lần đầu hiện diện tại Bình Dương.

Theo An Gia, chiến lược phát triển các khu biệt lập được chú trọng bởi đây là loại hình bất động sản còn thiếu vắng tại các địa phương mà Tập đoàn này hướng tới. Trong khi đó, nhóm khách hàng thành đạt, có thu nhập cao đang ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng, an ninh và nhiều dịch vụ, tiện ích đẳng cấp.



Bên trong không gian sống rộng 320m2, ứng dụng thiết kế lệch tầng thông minh

Tọa lạc tại mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10, The Standard Bình Dương cung cấp 374 nhà phố, shophouse với diện tích lô đất từ 61-230 m2, cùng chuỗi tiện ích đa dạng như clubhouse phong cách resort, công viên trung tâm nội khu 4.000 m2, hồ bơi, khu vui chơi dưới nước, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, hồ cảnh quan, khu vực BBQ, bar lounge sang trọng,… Mọi tiện ích, dịch vụ trong khu biệt lập được triển khai khép kín với an ninh 24/7 và chỉ phục vụ duy nhất một đối tượng là cư dân sinh sống nội khu.

Với mức giá từ 1,5 tỷ đồng, The Standard Bình Dương được An Gia ứng dụng lối thiết kế lệch tầng thông minh, cho phép mỗi căn nhà đều sở hữu 2 mặt tiền trước và sau thông thoáng với khoảng cách mỗi căn từ 4,8m-5m. Không chỉ tối ưu diện tích, thiết kế thông minh này còn giúp gia chủ tận dụng ánh sáng tự nhiên và khí trời, mang lại không gian sống thoáng đãng và chất lượng hoàn toàn khác biệt so với phiên bản thông thường.