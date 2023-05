Nhà phố Bình Dương giá chỉ 680 triệu hút khách đầu tư

Điểm tựa phát triển công nghiệp

Nhà phố thương mại (shophouse) luôn là sản phẩm “hot” trên thị trường bất động sản do được nhiều nhà đầu tư săn tìm. Biên độ tăng giá của dòng sản phẩm này vượt trội so với nhà ở thông thường do có thể ở kết hợp kinh doanh thuận lợi và tính thanh khoản cũng rất cao.

Mặt khác, số lượng nhà phố thương mại của mỗi dự án cũng rất hạn chế, thường chỉ quy hoạch ở các trục đường lớn, thuận tiện tiếp cận từ nhiều hướng. Những khu vực này không chỉ có hạ tầng đồng bộ, dịch vụ tiện ích phong phú mà còn ở gần các khu đô thị đông đúc tạo nên nguồn khách hàng ổn định.

Mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây nhưng loại hình nhà phố thương mại đã nhanh chóng tạo nên cơn sóng đầu tư mạnh mẽ. Theo khảo sát, đơn giá trên đất của một căn nhà phố thương mại thường cao từ 1,5 tới gấp đôi so với nhà phố thông thường nhưng vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Tuy vậy, sản phẩm này luôn “cháy hàng” trong các đợt chào bán của các dự án mới, trên thị trường thứ cấp cũng luôn khan hiếm, nguồn cung nhỏ giọt.



Phối cảnh hệ thống tiện ích cao cấp của Hana Garden Mall.

Hiện nay, tại thị trường TP.HCM, giá nhà phố thương mại ở các dự án ở mức vài ba trăm triệu mỗi mét vuông không hiếm. Ở Đồng Nai hay Bình Dương, nhà phố thương mại tại nhiều dự án mới cũng đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Đại diện Công ty Uniland cho biết nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ tại nhiều khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, dân cư đông đúc ở Bình Dương đang tăng cao. Không chỉ tại TP. Thủ Dầu Một, thành phố mới Bình Dương mà cả các khu vực phát triển sau như Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng… nhu cầu cũng đang có xu hướng tăng, kéo theo sự nhộn nhịp của phân khúc nhà phố thương mại.

Thực tế, Bình Dương đang là địa chỉ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Bình Dương đã đạt gần 1,5 tỉ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và đã vượt kế hoạch cả năm 2019. Tính lũy kế Bình Dương đang có hơn 3.600 dự án FDI hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 33 tỉ USD, chỉ đứng sau TP.HCM và Hà Nội. Mỗi năm, Bình Dương thu hút hàng trăm ngàn lao động đến làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy với mức thu nhập bình quân khá cao. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ của Bình Dương tăng mạnh những năm gần đây.



Phối cảnh dự kiến phố đi bộ, mua sắm theo mô hình Clark Quay của Hana Garden Mall.

Ưu thế của Hana Garden Mall

Đáp ứng nhu cầu, tháng 8 vừa qua Công ty Hà Nam đã giới thiệu ra thị trường dự án Hana Garden Mall nằm ngay đường ĐT 742, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, đối diện cổng phía Bắc khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng. Dự án có quy mô 22,75 ha, bao gồm hơn 1.300 nền nhà phố thương mại với thiết kế kết hợp nhu cầu ở và kinh doanh theo xu hướng hiện đại.



Khách hàng chen chân đặt chỗ sản phẩm nhà phố thương mại Hana Garden Mall.

Đặc biệt, Hana Garden Mall tích hợp một khu phố kinh doanh sầm uất ngay trục đường chính lấy cảm hứng từ khu Clark Quay của Singapore. Tại đây tập trung các khách sạn, nhà hàng, thời trang, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, quán cà phê, quán bar… với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của cư dân nội khu và cả cộng đồng trong khu vực. Bởi xung quanh dự án đang có một loạt khu công nghiệp nhộn nhịp như VSIP 2 (345 ha), VSIP 2 mở rộng (1.700 ha), VSIP 3 (1.000 ha), Tân Bình (352,5 ha), Nam Tân Uyên (332 ha), Đồng An (138,7 ha)…

Bên cạnh đó, Hana Garden Mall nằm đối diện cổng khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng, trung tâm khu vực phía Bắc Bình Dương vốn đang phát triển mạnh nên còn được hưởng lợi từ các tiện ích như chợ Vĩnh Tân, Đại học quốc tế Miền Đông, Khu đô thị – đại học Cổng Xanh 650 ha, công viên 72 héc ta, sân golf Twin Doves, khu đô thị Becamex Tokyu… Tương lai, Hana Garden Mall hứa hẹn trở thành địa điểm cung cấp đầy đủ tiện ích cho toàn bộ khu vực. Như vậy, giá trị tài sản của nhà phố thương mại tại đây luôn gia tăng mang lại lợi ích cho chủ sở hữu.

Cùng với mức giá chỉ 680 triệu đồng/sản phẩm, đây chính là lý do nhiều khách hàng đánh giá cao tiềm năng của Hana Garden Mall. Trong đó, các sản phẩm nhà phố thương mại được các nhà đầu tư liên tục săn tìm. Trên thị trường thứ cấp, giá sản phẩm này đang giao dịch với mức tăng 15% so với giá gốc chỉ sau hơn một tháng chủ đầu tư công bố.

(Theo Khám phá)