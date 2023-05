Nhà phố cho thuê TP.HCM vẫn bị các chủ hộ tăng giá, bất chấp thực tế việc kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng chung từ nền kinh tế, khiến nhiều khách thuê ngán ngẫm phải trả mặt bằng.

Có hai cửa hàng thời trang đang hoạt động tại quận 7 và quận 3, chị P.N, chủ cửa hàng thời trang trên cho biết phải trả lại một mặt bằng quận 7 vì kinh doanh ế ẩm, giá thuê lại tăng. Từ khoảng cuối năm ngoái việc làm ăn khó khăn hơn, dù tăng cường kết hợp bán hàng trực tiếp và qua kênh online, lượng tiêu thụ vẫn giảm mạnh. Doanh thu eo hẹp, tháng 3 vừa qua chủ nhà lại thông báo muốn tăng tiền thuê thêm 8 triệu đồng/tháng, chị N chán nản quyết định đóng cửa mặt bằng, chỉ giữ lại một cửa hàng, tập trung vào bán online để giảm thiểu chi phí.

“Thời buổi làm ăn khó khăn mà giá thuê còn liên tục tăng giá, đợt dịch thì chủ có giảm giá thuê lúc cửa hàng không thể kinh doanh, sau đó thì giá thuê tăng trở lại rồi hiện tại lại tiếp tục tăng. Nếu việc làm ăn phát đạt thì mình cũng chấp nhận nhưng ngay lúc này mà tăng là người đi thuê như tôi không cán đáng nổi, đành trả mặt bằng”, chị P.N chia sẻ.

Không chỉ những hộ kinh doanh lớn với giá thuê hàng chục triệu lao đao, ngay cả những chủ shop nhỏ cũng gặp khó khăn khi phải gánh chi phí thuê mặt bằng. Anh Thắng (Tân Phú) cho biết, cửa hàng thời trang bình dân của anh trên đường Âu Cơ, Tân Bình mấy nay đều hoạt động cầm cự. Tháng 7 tới khi hết hợp đồng thuê sẽ trả mặt bằng.

“Cửa hàng này thuê từ 2 năm trước với giá cố định 8,5 triệu đồng/tháng. Vừa chuẩn bị hết hợp đồng thì chủ nhà báo sẽ điều chỉnh lên 10 triệu đồng/tháng. Trong khi buôn bán khó khăn nên tôi dứt khoát trả mặt bằng, tìm chổ thuê giá thấp hơn. Chi phí sửa chửa, trang trí cửa hàng lúc đầu gần 50 triệu đồng, mới 2 năm đã phải trả tôi cũng không muốn nhưng làm ăn nhỏ, lời không bao nhiêu mà, giá cứ tăng như vậy thì chẳng còn muốn dây dưa làm gì”, anh Thắng chia sẻ.

Nhiều nhà phố cho thuê TP.HCM thuộc các tuyến đường lớn như Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Phạm Ngũ Lão, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Bùi Viện đang trong tình trạng bỏ trống không có khách thuê, dán kín bảng tìm khách với rất nhiều số điện thoại liên lạc. Không chỉ khu vực quận 1, quận 3, ngay cả các khu nhà phố thương mại từng rất sầm uất ở quận 7, quận 2 cũng rơi vào tình trạng bỏ trống mặt bằng, treo biển kiếm khách. Tuy đang “ế bỏ không” nhưng các mặt bằng trên vẫn có giá thuê khá cao. Nhiều khu vực chủ nhà điều chỉnh tăng giá về bằng với mức giá thuê thời điểm trước dịch. Một số khác tuy chưa về mức giá thời “thịnh vượng” nhưng cũng đã tăng từ 10 -20% so với giá thuê giai đoạn đầu năm 2022.

Giá nhà phố cho thuê TP.HCM dù chưa quay lại mức trước dịch nhưng đang tiếp tục tăng. Số liệu từ Batdongsan.com.vn, trong 3 tháng đầu năm 2023 thị trường nhà phố cho thuê TP.HCM diễn biến trái chiều. Dù nhu cầu tìm thuê giảm 4,7%, giá chào thuê lại vẫn trên đà tăng 8,3% so với cuối năm 2022, thậm chí tăng mạnh ở một số quận trung tâm.

Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm nhà phố cho thuê TP.HCM giảm ở các quận nội thành như quận 9 (-58%), quận 7 (-52%), Phú Nhuận (-50%), quận 3 (-45%), quận 2 (-48%), quận 1 (-40%)… so với quý 4/2022. Riêng trong tháng 4 vừa qua, lượt tìm kiếm nhà phố cho thuê TP.HCM giảm thêm 5%, lượng tin rao thuê giảm 20% so với tháng 3 trước đó. Xét chung trên toàn thị trường, nhu cầu tìm thuê nhà phố cả nước trong 4 tháng đầu năm đã giảm 8%, lượng tin rao thuê giảm 19% so với cùng kỳ nhưng giá thuê vẫn đều đặng tăng. Ví như giá thuê nhà phố quận Phú Nhuận tăng 9%, quận 3 tăng 13%, quận 7 tăng 11% và quận 10 tăng 2%. Ở khu vực trung tâm, giá thuê nhà phố quận 1 tăng hơn 17%.