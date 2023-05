Nhà phố shophouse Thuận An hút dòng vốn vào bất động sản

Sức nóng của nhà phố shophouse

Chia sẻ trong một hội thảo mới đây, đại diện JLL Việt Nam cho biết, Việt Nam có hơn 120.000 người có trên một triệu USD và 90% trong số này đều trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh bất động sản. Đặc biệt trong nhóm 100 người giàu nhất Việt Nam, tức là có trên 30 triệu USD, con số liên quan trực tiếp đến kinh doanh bất động sản là 99,1%.

Còn theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong suốt nhiều năm qua, chưa có cuộc khủng hoảng nào khiến bất động sản giảm giá. Thay vào đó, giá nhà đất liên tục đi lên, bình quân tăng 5-7%. Thực tế, chỉ số giá bất động sản tại Việt Nam vẫn không ngừng thiết lập kỷ lục mới ngay cả khi dịch Covid bùng phát. Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý II, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 0,16% so với quý I, giá nhà riêng lẻ tăng 0,01%. Ở TP.HCM, các mức tăng lần lượt là 0,25% và 0,15%.

“Về trung và dài hạn, địa ốc vẫn là kênh đầu tư sinh lợi tốt nhất, an toàn nhất và có dư địa lớn nhất”, ông Nguyễn Văn Đính – Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay.

Trong đó, các chuyên gia đánh giá, các tài sản vừa đầu tư vừa phục vụ nhu cầu an cư hoặc khai thác được dòng tiền là tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư vào bất động sản. Nổi bật là các sản phẩm nhà phố shophouse với lợi thế vừa là nơi kinh doanh vừa là không gian sống đẳng cấp giữa những con phố náo nhiệt và giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

Về bản chất, shophouse là loại hình nhà ở gắn liền với đất, nên rất phù hợp với tâm lý người Việt. Một yếu tố tác động đến lượng tiêu thụ của shophouse là thói quen mua sắm truyền thống của người Việt. Khách hàng thường có thói quen dạo phố mua sắm, trải nghiệm thực tế sản phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm cao cấp. Bên cạnh đó, shophouse thuộc quần thể khu đô thị sẽ góp phần định hình nên phong cách sống thời thượng cho cư dân. Đối với những thành phố trẻ có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, nhu cầu thuê lại mặt bằng để kinh doanh ngày càng cao, việc đưa các sản phẩm shophouse vào kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.



Shophouse được đánh giá là phân khúc đầu tư an toàn & nhiều tiềm năng tăng giá

Theo khảo sát, riêng trong quý 2/2020, toàn TP.HCM có 8 dự án nhà phố/biệt thự được mở bán, bổ sung thêm 729 sản phẩm mới ra thị trường. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 70% nguồn cung mới (khoảng 509 căn), tăng 42% so với quý 1 và tăng đến 74% so với cùng kỳ năm trước.

Làn sóng dịch chuyển về phía Đông

Cũng theo số liệu từ DKRA Vietnam, khu Đông TP.HCM tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới và sức cầu trên thị trường nhà phố/biệt thự, chiếm 74% cơ cấu nguồn cung mới và 85,7% lượng tiêu thụ trên nguồn cung mới. Sức nóng của thị trường có xu hướng lan rộng về phía Bình Dương, đặc biệt là tại Thuận An – nơi vừa chính thức lên thành phố trực thuộc tỉnh vào tháng 2 năm nay.

Hiện Thuận An có nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi mua sắm, bệnh viện phục vụ nhu cầu sinh sống, học tập làm việc của người dân địa phương, người Sài Gòn làm việc tại Thuận An và đặc biệt là cộng đồng chuyên gia nước ngoài từ Nhật, Hàn, Trung. Các dự án giao thông kết nối với TP.HCM, sân bay, cảng biển một cách thuận tiện, thu hút đầu tư và củng cố sức mạnh cho làn sóng chuyển dịch những năm vừa qua.

Thời gian qua, TP. Thuận An đã triển khai hàng loạt các công trình lớn như: Cầu vượt nút giao ngã 6 vòng xoay An Phú giữa Thuận An và Dĩ An; mở rộng quốc lộ 13 nối Bình Dương – TP.HCM (đoạn từ cổng chào phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) từ 6 làn lên 8 làn xe; đầu tư hạ tầng kỹ thuật vỉa hè, cây xanh, thoát nước đồng bộ; xây cầu vượt tại giao lộ quốc lộ 13 – cầu Ông Bố thuộc TP. Thuận An… Dự kiến đến năm 2022, các công trình này đều sẽ đi vào hoạt động, giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Thuận An đến TP.HCM.



Lavela Garden sở hữu vị trí độc tôn & hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất khu vực

Nằm giữa các tuyến giao thông huyết mạch của các hoạt động công nghiệp, kết nối các khu vực liền kề: DT743 và Mỹ Phước – Tân Vạn, LaVela Garden là dự án shophouse hiện đại đầu tiên tại khu vực Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Dự án sở hữu vị trí độc tôn cũng như hệ thống hạ tầng hiện đại bật nhất với đầy đủ chức năng của một cụm dân cư compound khép kín, cung cấp sự yên tâm về an ninh 24/7, tiện nghi về trang bị hạ tầng tiện ích và sự gia tăng giá trị bền vững khi sở hữu. Bên cạnh đó là các tiện ích ngoại khu hiện hữu, đầy đủ như chợ truyền thống, trường học các cấp, sân bóng đá, khu hành chính tập trung…



Điểm nhấn của Lavela Garden chính là công viên rộng 1.659m2

Sở hữu công viên rộng 1.659m2, LaVela Garden có quy hoạch rõ ràng, thống nhất, phù hợp với quy chuẩn hiện hành, tạo không gian ở hiện đại, khoa học, nhiều hướng phát triển. Từ đó, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho cư dân nơi đây.

