Nhà Phố Tân Cổ Điển Châu Âu One Palace 2 hút khách đầu tư dịp cuối năm 2021

Nhà phố luôn là kênh đầu tư được ưa chuộng hàng đầu

Theo báo cáo thị trường BĐS tháng 10-2021 của Batdongsan.com.vn, hậu giãn cách xã hội, hoạt động giao dịch BĐS trên cả nước có xu hướng sôi động trở lại. Trong đó nhà phố, đất nền là phân khúc dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu tìm mua. Tính riêng trong tháng 10-2021, tại khu vực TP.HCM và các tỉnh vệ tinh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhu cầu giao dịch nhà phố, đất nền tăng 65% – 105% so với tháng trước đó. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho biết, hiện nay, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy, dòng vốn sẽ có xu hướng rót về bất động sản, bởi đây vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, bền vững trong dài hạn.

Đứng trước thực tế nhu cầu mua nhà ở cao nhưng lượng cung mới tại nội thành TP.HCM ngày càng hạn chế, quỹ đất tại Khu Nam và khu Đông đang trên đà lấp đầy, thì Quận 12 lại đang sở hữu một quỹ đất dồi dào, thu hút các chủ đầu tư lớn đến triển khai dự án tại đây. Nhất là khi Chính phủ đang thúc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư công, tập trung vào việc phát triển hàng loạt công trình hạ tầng, tăng cường tính liên kết vùng, giao thông kết nối thuận lợi cũng là một trong những yếu tố thu hút và tạo ra sự dịch chuyển dân cư trong thời gian tới.



Khu Nhà Phố One Palace 2 do Dat Xanh Premium triển khai lấy cảm hứng từ phong cách

Tân Cổ Điển Châu Âu có mức giá hợp lý ngay trung tâm Quận 12.

Đón đầu nhu cầu mua BĐS dịp cuối năm với pháp lý minh bạch, có thể nhận nhà ở ngay, mức giá vừa tầm, đặc biệt sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị cao trong tương lai đã khiến khu nhà phố thương mại One Palace 2 do Dat Xanh Premium độc quyền phân phối uy tín được các khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư đánh giá cao, trở thành mục tiêu “chọn mặt gửi vàng” sáng giá tại trung tâm Quận 12.

Nhà Phố Tân Cổ Điển Châu Âu One Palace 2 – Nhận ngay nhà mới đón Tết sang

Nhà Phố Tân Cổ Điển Châu Âu One Palace 2 tọa lạc trên đường ven kênh, phường Thạnh Xuân, ngay trung tâm Quận 12, liền kề đường Hà Huy Giáp – tuyến đường huyết mạch của quận đang chiếm vị trí “độc tôn” trên thị trường bất động sản TP.HCM trong thời gian gần đây. Kể từ khi vừa ra mắt, nhà phố đã và đang đón nhận đông đảo sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khách hàng, giới đầu tư bởi những ưu thế vượt trội, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng nhanh, đặc biệt là những chính sách ưu đãi vô cùng đặc biệt.

Cụ thể, để tri ân khách hàng nhân dịp cuối năm, Dat Xanh Premium áp dụng chương trình đặc biệt tặng ngay 08 đến 10 chỉ vàng dành cho khách hàng khi chọn mua nhà phố One Palace 2. Với mức giá hợp lý chỉ từ 5,2 tỷ đồng/căn, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70%. Nhà phố tân cổ điển châu Âu One Palace 2 được đánh giá có mức giá "hấp dẫn" trong cùng phân khúc. Đặc biệt, khi mà quỹ đất hiện nay vô cùng khan hiếm và nguồn cung về phân khúc bất động sản liền thổ luôn hạn chế thì One Palace 2 là lựa chọn tốt cho tất cả khách hàng trong giai đoạn này.



Nhà phố Tân Cổ Điển Châu Âu One Palace 2 trung tâm Quận 12 với thiết kế đẳng cấp, mức giá hợp lý,

pháp lý minh bạch, khách hàng có thể nhận nhà ngay đón Tết sang.

Lấy cảm hứng từ phong cách tân cổ điển châu Âu sang trọng, tinh tế, nhà phố thương mại với phiên bản giới hạn được thiết kế tối ưu không gian, đáp ứng tối đa công năng sử dụng cho khách hàng. One Palace 2 sở hữu vị trí 3 mặt tầm nhìn sông, liền kề công viên 150ha mang giá trị sinh thái, kiến tạo nên một không gian sống xanh.

Không chỉ vậy, One Palace 2 còn mang lại “giá trị thật” cho khách hàng khi sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng căn, sẵn sàng bàn giao ngay cho khách hàng đảm bảo an toàn cho mọi quyết định đầu tư bền vững, an cư lâu dài.

Với những lợi thế vượt trội, ưu đãi giá trị, việc lựa chọn Nhà phố Tân Cổ Điển Châu Âu One Palace 2 không chỉ là một lựa chọn tốt về mặt chất lượng sản phẩm mà còn giải quyết được bài toán tài chính, giúp khách hàng sớm an cư, hứa hẹn sẽ là nơi đáng sống và chốn giao thương phồn thịnh mới ngay trung tâm Quận 12.

