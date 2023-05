Nhà phố The Sol Residence Quận 12 trở thành điểm đến của sao Việt

Nhiều nghệ sĩ “đổ bộ” tới The Sol Residence

Hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng như ca sĩ Lâm Vũ, ca sĩ Hồ Việt Trung, ca sĩ Phạm Trưởng, ca sĩ Khánh Trung, diễn viên hài Thanh Tân,… đã xuất hiện tại dự án The Sol Residence. Dự án này đã tạo được một sức hút chưa từng có.

Mới đây, ca sĩ Lâm Vũ đã trở thành chủ sở hữu của 2 căn nhà phố dự án The Sol Residence. Chia sẻ về lý do chọn đầu tư tại đây, anh đặc biệt ấn tượng với vị trí đắc địa mà The Sol Residence toạ lạc. The Sol Residence vị trí tiếp giáp sông Vàm Thuật, hưởng trọn bầu không khí trong lành của dòng sông này, vừa thuận tiện giao thông, lại không quá ồn ào, náo nhiệt như nội đô thành phố.

Ca sĩ Lâm Vũ đã nhanh tay sở hữu của 2 căn nhà phố tại The Sol Residence

“Tôi rất thích thiết kế ở nhà phố The Sol Residence. Ngoài không gian rộng rãi, thoáng mát, ở đây còn mang lối kiến trúc tân cổ điển sang trọng và hoàng gia là một trong những điểm cộng cho dự án.”- Ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ.

Ca sĩ Hồ Việc Trung, một nghệ sĩ đã đầu tư khá nhiều các BĐS cho biết: “The Sol Residence liền kề ngay tuyến đường Hà Huy Giáp – Cửa ngõ giao thương liên tỉnh, thuận tiện di chuyển đến các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh. Cũng chỉ mất 5’ di chuyển đến các quận tiếp giáp như Gò Vấp, Hóc Môn, TP. Thủ Đức. Nhờ đó, sống ở đây như được trải nghiệm cuộc sống “ly tâm” nhưng vẫn không xa rời sự nhộn nhịp của đô thị.”

Bên cạnh đó, The Sol Residence còn tiếp cận nhanh chóng các tiện ích ngoại khu hiện hữu của địa phương bao quanh như: UBDN phường Thạnh Xuân, bưu điện Hà Huy Giáp, trường THCS THPT Trần Cao Vân, trường Tiểu học Quới Xuân, trường Tiểu học Quốc tế Bamboo, trường THPT Thạnh Lộc, trường Cao đẳng Điện lực TP HCM, Viện Công Nghệ Hóa Học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bến xe Ngã Tư Ga, chợ Ngã Tư Ga, chợ An Phú Đông…

Ca sĩ Hồ Việt Trung tại The Sol Residence

“Kinh nghiệm đầu tư BĐS nhiều năm cho tôi thấy, khi hai tuyến Metro (tuyến Bến Thành – Tham Lương và tuyến Thạnh Xuân – Nguyễn Văn Linh) được hoàn thành, giá trị tài sản cũng sẽ tăng lên rất nhanh" – Hồ Việt Trung nói.

Diễn viên Thanh Tân thì đánh giá cao không gian sống an toàn, riêng tư thỏa mãn yếu tố sống hiện đại nhưng vẫn tôn trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, hưởng lợi ích phong thủy, tích hợp được giá trị sống tiện nghi của The Sol Residence.

Ngoài các tiện ích ngoại khu hiện hữu, The Sol Residence là một khu nhà phố Compound có camera, bảo vệ trực cổng 24/24 mang lại môi trường sống đặc biệt an ninh mà hiếm có khu nhà phố nào tại Quận 12 có được. Hơn nữa, từ The Sol Residence bước đến khu công viên đa chức năng 150 ha của quận chỉ 1km nên cư dân sẽ được hưởng trọn tất cả tiện ích của công viên này.

Phối cảnh The Sol Residence

The Sol Residence tọa lạc tại đường Ven Kênh, P. Thạnh Xuân, Quận 12 do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sol (SolReal) là đơn vị phát triển. Dự án có quy mô 1 ha, gồm 106 sản phẩm nhà phố liền kề có diện tích sàn dao động từ 180 m2 – 320 m2. Mỗi căn có thiết kế 1 trệt, 3 lầu + 1 tum tạo không gian rộng rãi thích hợp khai thác theo nhiều mục đích khác nhau.

Với mức giá bán chỉ từ 4,85 tỷ đồng/căn, The Sol Residence được đánh giá có mức giá "hấp dẫn" trong cùng phân khúc. Để sở hữu nhà phố thương mại tại dự án, khách hàng chỉ cần thanh toán 15-20% còn lại Ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay 20-30 năm – ân hạn gốc trong 12 tháng đầu tiên.

Dự kiến, lễ ra quân (kick-off) chính thức dự án The Sol Residence sẽ được đơn vị phát triển SolReal tổ chức vào ngày 1/8/2022 tới đây tại Luxury Place (đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh). Được biết, sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Phạm Trưởng và nhiều nghệ sĩ đình đám.