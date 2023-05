Nhà phố thu hút sự quan tâm dịp cuối năm

Nhà phố luôn được ưa chuộng

Theo báo cáo của Savills về thị trường BĐS Việt Nam trong quý III/2021, phân khúc BĐS liền thổ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nguồn cung khan hiếm khiến thị trường BĐS này không có dấu hiệu giảm nhiệt, đồng thời thúc đẩy BĐS vùng ven lên ngôi, điển hình là tại các tỉnh lân cận TPHCM như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Taka Garden Riverside Homes thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng lẫn nhà đầu tư sau dịch bởi những giá trị riêng vốn có

Sau đại dịch, tuy kinh tế còn khó khăn nhưng nhu cầu nhà ở vẫn cao, bởi càng ngày, mọi người càng nhận thấy nhiều giá trị của việc sở hữu một không gian sống thoải mái và yên bình, an toàn về pháp lý. Theo các chuyên gia BĐS cho biết, hiện nay, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy, dòng vốn sẽ có xu hướng rót về BĐS, bởi đây vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, bền vững dài hạn.

Đứng trước nhu cầu mua nhà ở cao nhưng lượng cung mới tại nội thành TPHCM ngày càng hạn chế cũng như người mua phải chịu áp lực cao về mặt tài chính. Từ đó, nhu cầu tìm kiếm nhà ở, đặc biệt là nhà phố đang có xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An,… Nhất là khi tại các địa phương này, Chính phủ đang thúc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư công, tập trung vào việc phát triển hàng loạt công trình hạ tầng, tăng cường tính liên kết vùng, giao thông kết nối thuận lợi cũng là một trong những yếu tố thu hút và tạo ra sự dịch chuyển dân cư trong thời gian tới.

Để đón nhu cầu mua BĐS dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp cũng đã triển khai hàng loạt hoạt động bán hàng tại nhiều dự án ở khu vực. Cụ thể, Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) là một trong những doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thị trường Long An, phát triển khu dân cư Taka Garden Riverside Homes tại TP Tân An.

Taka Garden Riverside Homes: Nơi “trú ẩn” cho sức khỏe và tài chính

Với người mua ở thực, bối cảnh dịch bệnh lại khiến họ có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở xanh không khí trong lành, không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, khu biệt lập an ninh để bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình.

Đáng chú ý, thị trường địa ốc vùng vệ tinh cũng liên tục ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ giá bất động sản còn “mềm” cùng lực đẩy hạ tầng lớn, kết nối nhanh chóng tới TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Tây thanh bình và thơ mộng, khu dân cư biệt lập Taka Garden Riverside Homes của Cát Tường Group được kỳ vọng đáp ứng đủ các tiêu chí này.

Taka Garden Riverside Homes có số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 111 căn nhà phố biệt lập theo tiêu chuẩn Nhật

Với quy mô 13.620m2, Taka Garden Riverside Homes có số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 111 căn nhà phố biệt lập, thiết kế và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Những điểm nhấn khác là mức giá vừa tầm, pháp lý hoàn chỉnh, dự án cũng hoàn thiện hạ tầng, không gian sống chất lượng với nhiều tiện ích như: đường chạy bộ ven sông Vàm Cỏ Tây, vườn thiền Nhật, Tokobuki thể thao, Tokobuki trẻ em, khu BBQ ngoài trời…

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe và tài sản là những vấn đề mà khách hàng đang đặc biệt quan tâm. “Với Taka Garden Riverside Homes, chúng tôi không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho cư dân dự án cũng như cộng đồng nhờ quy hoạch khép kín, riêng tư và an ninh mà còn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian”.

Điều đáng nói, so với loại hình chung cư có quy mô hàng nghìn căn hay dòng sản phẩm nhà liền thổ tiếp giáp mở với không gian ồn ào bên ngoài, thì lợi thế dễ nhận thấy của Taka Garden Riverside Homes là khu biệt lập khép kín tách biệt với bên ngoài tạo nên một cộng đồng dân cư văn mình, phù hợp với nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng an toàn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Cát Tường Group áp dụng phương thức cho vay dài hạn, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% là có thể dọn vào ở ngay, phần còn lại sẽ được ngân hàng Vietcombank hỗ trợ vay đến 20 năm. Đặc biệt, Cát Tường Group còn hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng, chiết khấu lên đến 7% cùng cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn: xe ô tô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inch… khi khách hàng chọn mua Taka Garden Riverside Homes dịp cuối năm này.