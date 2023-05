Nhà phố Thuận An tăng sức hút nhờ lệch pha cung cầu

Lệch pha cung cầu căn hộ – nhà phố xây sẵn

Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2020 vừa qua, Bình Dương có đến 20.000 căn hộ ra mắt, chiếm 35% tổng số nguồn cung khu vực phía Nam. Từ năm 2019 đến giữa năm 2021 có đến 40.000 căn hộ gia nhập thị trường, tập trung nhiều nhất tại Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

Khu vực này thu hút nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn như Đất Xanh, Hưng Thịnh, Nam Long, Him Lam, Danh Khôi, Phát Đạt… Các căn hộ tại Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một hiện đang có mức giá khá cao như The Emerald Golf View ( 2,75 tỷ/căn); Astral City (2 – 2,7 tỷ/căn); Happy One Central (2,3 – 2,5 tỷ/căn)…

Với tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế của Thuận An hiện nay, “bùng nổ” nguồn cung căn hộ là dễ hiểu. Nổi bật nhất trong năm 2021 là quy hoạch phát triển đô thị trẻ Thuận An. Hàng loạt hạ tầng giao thông sắp triển khai tạo động lực giúp thị trường Thuận An phát triển mạnh mẽ và tăng sức hút đầu tư như đường Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An; Đường Vành đai 4 đi qua 5 tỉnh BR-VT, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương và Long An; Đường Vành đai 3 quy mô 6 làn xe; Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành quy mô 6-8 làn xe….

Tuy nhiên, thị trường lại thiếu hụt nguồn cung nhà phố. Thuận An hiện chỉ có một dự án nhà phố xây sẵn đang mở bán với số lượng có giới hạn.

Lavela Garden giải bài toán nhà phố xây sẵn khan hiếm tại Thuận An

Giải pháp nhà phố cung không đủ cầu tại Thuận An

Thuận An sở hữu nhiều yếu tố hiện hữu làm tiền đề cho sự phát triển đô thị: nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh TP.HCM, mật độ dân số cao, tăng trưởng kinh tế ổn định.

Nhu cầu về nhà phố tại Thuận An hiện nay ngày càng tăng cao do địa phương này đang hội tụ nhiều yếu tố lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Toàn tỉnh Bình Dương đang có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công nhân đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp như VSIP, Tân Uyên, Việt Hương, Becamex…, trong đó có 85% là người nhập cư. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu an cư rất lớn, ước tính cao gấp 8 lần so với người dân địa phương.

Số dân nhập cư tại Bình Dương tập trung đông tại Thuận An và Dĩ An, gần các khu công nghiệp lớn và các khu dân cư hiện hữu. Đặc biệt, nhu cầu nhà ở phổ biến gần các trục giao thông thuận tiện di chuyển vào TP.HCM như QL13 (nối Phạm Văn Đồng), ĐT 743, Mỹ Phước – Tân Vạn (nối QL 1K, Xa lộ Hà Nội).

Tuy nhiên, số lượng nhà phố trên toàn địa bàn tỉnh hiện đang khá khan hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu ở thực. Xuất hiện trong thị trường khan hiếm nhà phố xây sẵn, Lavela Garden là một trong những dự án dung hòa các nhu cầu mua nhà của người trẻ.

Dự án Lavela Garden tọa lạc ngay mặt tiền đường Bình Chuẩn 69 – tuyến đường được quy hoạch mở rộng có lộ giới 22m từ năm 2025. Đây là tuyến đường kết nối với ĐT 743, tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn, Thủ Khoa Huân. Nhờ đó, cư dân tại đây có thể nhanh chóng kết nối với TP.HCM, Dĩ An, Thủ Dầu Một.

Mặt tiền 5m phù hợp an cư, kinh doanh, cho thuê

Thiết kế nhà phố hiện đại, tiện nghi và đa năng. Với kết cấu 1 trệt, 2 lầu, nhà phố đảm bảo hai công năng chính là kinh doanh và an cư phục vụ gia chủ hoặc cho thuê. Tầng trệt có mặt tiền rộng, thoáng, vị trí đắc địa cho kinh doanh. Ngoại thất cao cấp khi bàn giao giúp mặt tiền kinh doanh mang vẻ ngoài sang trọng, tiết kiệm nhiều chi phí trang trí cửa hàng, văn phòng… tùy mục đích sử dụng.

Với thiết kế mặt bằng tầng trệt theo phong cách không gian mở, hạn chế vách ngăn nên gia chủ dễ dàng điều chỉnh bố trí nội thất. Nhờ thiết kế đa dụng, nhà phố Lavela Garden không chỉ là nơi an cư mà còn là sản phẩm đầu tư thông minh vì dễ dàng phục vụ nhu cầu của khách thuê và cho giá trị thuê lợi nhuận cao.

Bên cạnh cuộc sống tiện nghi, cư dân tại đây còn được hưởng thụ môi trường sống trong lành. Dự án có mật độ xây dựng chỉ 42%, nằm liền kề công viên khu vực Bình Chuẩn rộng 3ha và sở hữu công viên nội khu 1656m2 giúp không gian thêm nhiều mảng xanh, thoáng mát, trong lành hơn. Các công viên được bố trí nhiều cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em và khu tập thể thao.

Lavela Garden là dự án được đầu tư và thiết kế bài bản, sở hữu tiềm năng phát triển bền vững nhằm mang lại đẳng cấp sống, giá trị gia tăng cho bất động sản và chất lượng thương mại – dịch vụ tại dự án.

