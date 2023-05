Nhà phố thương mại đắt khách do nguồn cung khan hiếm

Từ nhu cầu về nhà ở…

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nguồn cung trầm trọng ở thị trường TP.HCM mở ra cơ hội cho thị trường BĐS ở các khu vực vệ tinh. Trong đó, với lợi thế giáp ranh và được quy hoạch bài bản, đặc biệt là mới có thêm 2 thành phố được thành lập là Dĩ An và Thuận An, Bình Dương trở thành “ngôi vương” trong tầm ngắm của các tập đoàn BĐS nổi tiếng. Chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 37 dự án, cung cấp cho thị trường hơn 20.000 sản phẩm căn hộ và nhà phố, đất nền.



Bình Dương trở thành tâm điểm BĐS trong thời gian gần đây với hàng loạt các dự án mới. Ảnh dự án Icon Central

Những ông lớn CĐT phải kể đến như: Đất Xanh Group với Opal Boulevard, Opal Skyline; Quốc Cường Gia Lai với C-Skyview, Anderson Park; Phát Đạt với hơn 5.000 sản phẩm Astral City; Hưng Thịnh với New Galaxy; Phú Đông Group với Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier; Lê Phong với Imerald; dòng sản phẩm Bcons; dòng sản phẩm Tecco; các dự án khác như Charm City, Happy One, Habitat, Parkview… Một số dự án đô thị từ An Gia, Danh Việt Group với đô thị Icon Central…

Điều đáng chú ý là với số lượng lớn căn hộ được giới thiệu nhưng lực hấp thụ của Bình Dương vẫn rất tốt dù giá liên tục được thiết lập kỷ lục mới lên đến 45 triệu/m2.

…đến nhu cầu về nhà phố thương mại

Tốc độ đô thị hoá của Bình Dương là 80,17% năm 2019 thuộc nhóm cao của cả nước. Cộng đồng dân cư đông đúc đang hiện hữu và tiếp tục gia tăng nhanh nhờ kinh tế phát triển được minh chứng bằng số lượng dân nhập cư mỗi năm và bằng sức tiêu thụ của các dự án căn hộ đáp ứng nhu cầu thật. Bên cạnh đó, tỉnh còn thu hút cộng đồng khởi nghiệp phát sinh nhu cầu thuê văn phòng, công ty nhờ chính sách hỗ trợ của địa phương.

Bình Dương là một trong 4 tỉnh thành giàu nhất cả nước và có thu nhập bình quân đầu người (GDP) gần 150 triệu/người/năm, gấp 4 lần GDP cả nước. Chất lượng đời sống người dân được nâng cao rõ rệt cùng dân cư đông đúc, bên cạnh nguồn cầu về nhà ở thì nhu cầu về các điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, ngày càng cao.



Cuối tuần, nhà đầu tư Sài Gòn đổ về Bình Dương tham quan các dự án BĐS

Ông Nguyễn Trung Nam, TGĐ DKRV Bình Dương chia sẻ: Quy hoạch Bình Dương rất bài bản với tầm nhìn dài hạn tạo ra một thị trường triển vọng lớn về kinh tế thu hút các doanh nghiệp đầu tư từ đó tạo nên sức cầu về nhà ở và thương mại, văn phòng cho thuê… giải thích lý do hàng loạt các chủ đầu tư BĐS lớn hội tụ về đây trong thời gian qua. Các sản phẩm nhà phố thương mại (shophouse xây sẵn có thể thiết lập văn phòng kinh doanh ngay hoặc kết hợp ở và kinh doanh tạo dòng tiền ổn định được giới đầu tư quan tâm thế nhưng nguồn cung tại Bình Dương rất khan hiếm. Điển hình như tại dự án Vincom Shophouse Dĩ An, so với thời điểm bắt đầu được khởi công và chào bán ra thị trường, giá các căn shophouse chỉ một năm sau đã có sự tăng mạnh.



Nhà đầu tư tham dự các event ra mắt, giới thiệu dự án nhà phố tại Bình Dương

Gần đây, Tập đoàn An Gia ra mắt khu biệt lập nhà phố tại Tân Uyên và cũng được đón nhận rất tích cực. Ở trung tâm Dĩ An, Danh Việt Group cũng giới thiệu đô thị Icon Central gồm nhà phố và shophouse xây sẵn. Dự án đã bàn giao sổ hồng cho các sản phẩm nhà phố và đang hoàn thiện các dãy shophouse lần lượt đi vào hoạt động trong năm nay.



Các sản phẩm nhà phố, nhà phố thương mại Bình Dương thu hút đông đảo khách hàng quan tâm

Tính đến thời điểm này, đó là số ít dự án shophouse, nhà phố được triển khai tại Bình Dương. Đặc biệt là khi những sản phẩm shophouse, nhà phố trong khu đô thị được quy hoạch bài bản, có sổ hổng riêng, pháp lý đầy đủ, nằm tại vị trí trung tâm, gần các khu dân cư hiện hữu ngày càng khan hiếm tại Dĩ An, Thuận An…