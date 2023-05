Nhà phố thương mại - kênh đầu tư bền vững ở những thành phố đông dân

Shophouse: tiềm năng gia tăng giá trị bền vững

Shophouse (nhà phố thương mại) là mô hình nhà phố kết hợp với hoạt động kinh doanh thương mại. Tuy không phải là loại hình mới nhưng shophouse luôn có sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Đây cũng là xu hướng phù hợp với diễn biến chung của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Shophouse thường phát triển song song với sự tăng trưởng kinh tế, luôn được ưa chuộng nên giá bán và giá thuê ngày càng cao.

Trên thế giới, nhiều khu vực shophouse đã và đang phát triển vượt bậc và trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ. Có thể kể đến tại Châu Á là Ginza, Tokyo, (Nhật Bản), Geylang (Singapore), Penang, Malacca (Malaysia). Còn tại châu Âu, các khu vực shophouse nổi tiếng như 5th Avenue, Rodeo Drive LA, Avenue Montaigine Paris…



Shophouse không chỉ mang đên giá trị về kinh tế mà còn là biểu tượng về văn hoá

Ở Việt Nam, Hà Nội 36 phố phường được coi là một trong những hình mẫu đầu tiên của nhà phố thương mại và trở thành hình tượng đặc sắc của Thủ đô Hà Nội. Tại TP. HCM, Chợ Lớn hay Đồng Khởi cũng nổi tiếng vừa là nơi sinh sống vừa làm mặt bằng kinh doanh, tạo nên khu vực giao thương sầm uất. Bên cạnh đó, ngày nay với sự xuất hiện của Phú Mỹ Hưng, Sala Thủ Thiêm hay Cityland Gò Vấp, Vạn Phúc Residence, shophouse liên tục tạo cơn sóng ngầm trên thị trường.

Với tâm lý “buôn có bạn, bán có phường”, quy tụ theo từng dãy phố, shophouse hình thành nét văn hoá đặc trưng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn phát triển du lịch. Do đó shophouse không chỉ có giá trị hữu hình mà còn mang giá trị văn hoá vô giá, bền vững với thời gian. Những khu shophouse càng lâu đời càng giá trị như Hà Nội 36 Phố Phường, Đồng Khởi TP. HCM.

Thường chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với tổng thể đô thị, shophouse có tiềm năng lớn và tính thanh khoản tốt được xem là con cưng của chủ đầu tư nhưng nguồn cung rất hạn chế vì rất kén vị trí. Shophouse sẽ mang lại giá trị cao ở những khu vực có vị trí đẹp, dân cư đông đúc, kết nối giao thương dễ dàng.

Shophouse Dĩ An – giá trị của sự khan hiếm

Là trung tâm kết nối giao thương Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM, Dĩ An có một vị trí hết sức đắc địa, đặc biệt so với phần còn lại của Bình Dương, thậm chí nếu so với một số quận huyện ở TP. HCM, Dĩ An còn lợi thế hơn nhiều khi chỉ cách trung tâm Sài Gòn khoảng hơn 30 phút. Sau gần 2 năm kể từ khi có chủ trương, nghị quyết thành lập TP. Dĩ An đã chính thức được phê duyệt, cùng loạt các dự án hạ tầng góp phần thay đổi diện mạo Dĩ An và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giao thương.

Đến nay, Dĩ An là một trong những khu vực đã phát triển đầy đủ hạ tầng tiện ích xã hội, đồng thời là trung tâm giao dịch thương mại của tỉnh. Dĩ An là thủ phủ công nghiệp của Bình Dương, quy tụ lượng lớn dân cư, chuyên gia, kỹ sư, người lao động về sinh sống và làm việc, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và các hoạt động mua sắm, ăn uống, giải trí… Chỉ tính riêng số dân địa phương của Dĩ An đã lên đến 471.372 người (thống kê 2019) cao hơn rất nhiều các quận huyện Sài Gòn, chưa kể các chuyên gia và người lao động từ các địa phương khác. Bên cạnh đó, Dĩ An còn thu hút cộng đồng khởi nghiệp phát sinh nhu cầu thuê văn phòng đại diện, công ty. Đây là những minh chứng rõ ràng cho nhu cầu thật của thị trường shophouse Dĩ An để phát triển thương mại, cho thuê và ở.



Dân số đông, vị trí đắc địa, Dĩ An là điểm đến tiềm năng đón đầu nhu cầu thật

về shophouse nhưng khan hiếm nguồn cung

Dĩ An sở hữu đầy đủ các yếu tố cơ bản để giúp thị trường shophouse phát triển bền vững với tính thanh khoản và khả năng khai thác cao. Thiên thời, địa lợi, nhưng lại vô cùng khan hiếm nguồn cung shophouse. Nhu cầu cao, nhưng Dĩ An hoàn toàn thiếu vắng các dãy phố thương mại sầm uất được quy hoạch chỉn chu thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời là điểm đến phục vụ nhu cầu của cư dân và chuyên gia tại đây, tăng tính trải nghiệm về văn hoá bản địa và vẻ đẹp con người địa phương.

Gần như các dự án shophouse ở Dĩ An chỉ mới trong giai đoạn triển khai rải rác và chưa đi vào hoạt động nhưng biên độ tăng giá và tỷ lệ hấp thụ tốt. Đơn cử như shophouse dự án Lộc Phát Residence được mở bán quý 1/2019 với giá từ 9,8 tỷ/căn 120m2 giao thô, nhưng nay đã tăng lên đến khoảng 11 tỷ/căn mà “chỉ có người mua, không có kẻ bán”. Tương tự shophouse Him Lam Phú Đông cũng vậy, công suất cho thuê luôn đạt 100%. Đặc biệt những shophouse liền kề Vincom Dĩ An giá có thể lên đến 12 – 13 tỷ/căn.

Thoả mãn mọi tiêu chí khắt khe của mô hình shophouse, Dĩ An chính là một điểm đến hoàn hảo để phát triển những khu shophouse kiểu mẫu, sầm uất, những góc phố thương mại đặc trưng phục vụ cộng đồng và thúc đẩy kinh tế, du lịch địa phương.