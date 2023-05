Nhà phố thương mại One Palace – Cực phẩm đầu tư dịp cuối năm

Nhà phố thương mại – lựa chọn bền vừng của các nhà đầu tư



Phối cảnh dự án One Palace

Dưới sự tác động của bùng nổ dân số, quỹ đất ở trung tâm thành phố ngày một khan hiếm – các khu vực lân cận vùng trung tâm như Quận 12 ngày càng được nhiều nhà đầu tư để mắt, giá đất cũng ngày một tăng. Hiện tại, trung bình giá đất của các Phường ở Quận 12 như Thanh Xuân, Thạnh Lộc, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành, Tân Hưng Thuận đều dao động từ 80 – 105 triệu/m2. Điều đáng nói, sự xuất hiện của nhiều dự án hạ tầng quan trọng đã và đang làm thay đổi bộ mặt thị trường bất động sản Quận 12. Chẳng hạn, tuyến quốc lộ 1A được mở rộng và đồng bộ với các tuyến đường nhánh, giao cắt từ các quận trung tâm trở ra như Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú giúp cho việc lưu thông, đi lại thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển.

Các tuyến đường quốc lộ 22, Lê Văn Khương, Lê Thị Riêng, Hà Huy Giáp nối với Củ Chi, Bình Dương, Tây Ninh đã được đầu tư mở rộng, hình thành các trung tâm thương mại, khu cao ốc, căn hộ, khu đô thị quy mô… Đáng chú ý, tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua quận 12 đang gấp rút giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2021 và tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân – Nguyễn Văn Linh) dự báo sau khi hoàn thiện sẽ nâng tầm bất động sản quận 12.

“Mỗi người có một khẩu vị đầu tư khác nhau, riêng tôi luôn ưu tiên nhà phố vì thứ nhất, đầu tư nhà phố không bao giờ sợ lỗ, giá chỉ có tăng trong tương lai. Thứ 2 là nhà phố có tiềm năng khai thác phong phú, đối với nhà phố thương mại thì ngoài công năng để ở, còn có thể làm shophouse thương mại, kinh doanh buôn bán, cho thuê và cả làm văn phòng”, anh Tiến Luật (51 tuổi – Bình Thạnh) là một nhà đầu tư bất động sản lâu năm chia sẻ.



Dự án có tiến độ thi công nhanh chóng, đang hoàn thiện dãy nhà phố đầu tiên và thi công móng cọc các căn còn lại

One Palace – Cực phẩm đầu tư dịp cuối năm

Tọa lạc tại quỹ đất vàng của quận 12, One Palace sở hữu rất nhiều tiêu chí phù hợp với “khẩu vị” mua nhà ở thực của khách hàng và cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Là dự án hiếm hoi mặt tiền đường Hà Huy Giáp và hai mặt tiền đường hẻm, liền kề Bến xe Ngã Tư Ga, chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân One Palace có thể kết nỗi dễ dàng với các trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện, trường học…

Với pháp lý hoàn thiện, sổ hồng từng căn, công trình thực tế đang được thi công nhanh chóng – rất nhiều khách hàng đến tham quan dự án đều rất hài lòng trước tính minh bạch, an toàn khi đầu tư tại đây. Đặc biệt, One Palace sở hữu mức giá vừa tầm so với khu vực, chỉ từ 5,2 tỷ/căn, thanh toán trước 10% (khoảng 520 triệu đồng) là có thể nhận nhà, ngân hàng BIDV hỗ trợ vay 70% cùng lãi suất ưu đãi. Để tri ân quý khách hàng nhân dịp đầu năm mới, Công ty Đất Xanh Premium cũng ban hành chính sách tặng ngay một xe Honda SH125i cho tất cả khách hàng phát sinh giao dịch trong đợt mở bán sắp tới.



Dự án ghi điểm với thiết kế Tân cổ điển châu Âu sang trọng

Lấy ý tưởng từ những thiết kế Tân Cổ Điển Châu Âu từ thế kỷ XVIII, One Palace mang nét đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại, phong khoáng và tinh tế. Đây là một trong những thiết kế được giới thượng lưu yêu thích nhất bởi nét sang trọng và hoàng gia. Đồng thời, dự án được quy hoạch với công viên cây xanh, sân tập thể thao, khu BBQ, trồng cây Giáng Hương trong toàn bộ dự án, an ninh được bảo đảm 24/7,… nhằm kiến tạo không gian sống xanh, tươi mát, văn minh và trí thức cho cư dân nơi đây.

Với lợi thế từ mặt vị trí mặt tiền đường Hà Huy Giáp và nằm trong khu vực dân cư hiện hữu, One Palace còn sở hữu sẵn một lượng lớn khách hàng có nhu cầu văn hóa – vui chơi – giải trí hàng ngày và hàng tuần. Các căn nhà phố thương mại tại đây được thiết kế gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 tầng lầu, 1 tum, 1 sân thượng nên không gian sống rất rộng rãi, cư dân có thể tận dụng diện tích tầng trệt để kinh doanh các sản phẩm như cửa hàng tiện lợi, spa, cafe…