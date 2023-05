Takara Residence hấp dẫn nhờ địa thế và cộng đồng cư dân cao cấp

Theo báo cáo ngành BĐS của VnDirect, luồng di cư đến các tỉnh lân cận TP.HCM sẽ là xu hướng chính trong năm 2021 và Bình Dương nổi lên là điểm nóng với nhu cầu nhà ở rất lớn. Với tốc độ tăng dân số trung bình 7,3% hàng năm, Bình Dương có tỷ lệ di cư 200% trong 10 năm (2009-2019), cao nhất cả nước. Nếu mỗi năm TP.HCM cần khoảng 4 triệu m2 nhà ở, thì Bình Dương cần thêm hơn 7,1 triệu m2, tương đương 140.000 căn nhà ở bình quân 50m2.



Tỷ suất cho thuê ở Bình Dương tốt hơn TP.HCM và Hà Nội

Nhu cầu nhà ở cao là một trong những lý do khiến tỷ suất lợi nhuận cho thuê ở thị trường Bình Dương ở mức 7-9%, tốt hơn cả mức 5-6% ở TP.HCM hay 5-7% ở Hà Nội. Giới đầu tư tin vào sự phát triển vững chắc của thị trường khi nhìn theo bước đi của các “ông lớn” Vinhomes, Đất Xanh, Phát Đạt, Sembcorp, Tokyu đều có mặt ở đây. Trong khi đó, các nhà bán lẻ lớn cũng không bỏ qua thị trường này. Năm 2019, đại lý phân phối xe Mercedes đầu tiên tại Bình Dương đã khánh thành kề bên siêu thị AEON (Nhật Bản). AEON từng ghi nhận, doanh thu bán lẻ của khu vực vùng ven tăng từ 79% năm 2013 lên 87% vào quý 3/2018. Diễn biến thị trường cho thấy, tầng lớp người tiêu dùng trung lưu đến thượng lưu đã hình thành ở Bình Dương.



Nhà đầu tư săn tìm nhà phố 2 mặt tiền Takara Residence

Điều này dẫn đến việc giới đầu tư kinh doanh luôn săn tìm nhà phố thương mại có thanh khoản cao và là mặt bằng kinh doanh hiệu quả. Đặc biệt là các dự án có vị trí đắc địa, nằm ngày khu dân cư hiện hữu, tiếp giáp các tuyến đường trọng điểm – nơi có sự giao thương sầm uất. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các căn nhà phố Takara Residence vừa được ra mắt giữa lòng Thủ Dầu Một. Đây không chỉ là khu đô thị chuẩn sống Nhật Bản kết hợp nhà ở, lưu trú và kinh doanh thông dụng, mà còn là nơi kiến tạo, quy tụ cộng đồng tinh hoa, các chuyên gia nước ngoài (đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan…), lao động trí thức làm việc tại Bình Dương, TP.HCM và các khu vực lân cận.

Là dự án sở hữu quỹ đất lớn 19ha hiếm hoi giữa trung tâm Thủ Dầu Một trên 3 tuyến đường đô thị: 30/4, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Tri Phương kết nối với đại lộ Bình Dương, Takara Residence kề bên khu dân cư hiện hữu và tọa lạc tại phố Tây, phường Chánh Nghĩa, nơi thu hút đông đảo các chuyên gia nước ngoài. Những lợi thế về vị trí và sự sầm uất sôi động của Takara Residence được chủ đầu tư tận dụng tối đa để gia tăng giá trị kinh doanh cho những căn nhà phố.



Takara Residence nằm trên 3 trục đường đô thị và bên cạnh khu dân cư hiện hữu

Các căn nhà phố thương mại hai mặt tiền Takara Residence nằm ở vị trí tầng trệt có mặt tiền đường chính rộng 25 m gần cổng vào dự án, là vị trí đẹp, đắc địa ngay nơi kinh doanh đông đúc, sầm uất nhất Bình Dương. Nhờ đó, nhà phố thương mại Takara Residence có lợi thế rất lớn thu hút khách hàng. Khách vãng lai bên ngoài lẫn khách sống trong nội khu dự án đều có thể tiếp cận shophouse, cửa hàng nhanh chóng. Đây chính là yếu tố đảm bảo nguồn thu đều đặn cho nhà đầu tư nhờ tiềm năng kinh doanh sinh lời cao, công suất cho thuê lớn.

Cơ hội kinh doanh đa ngành và tiềm năng sinh lợi nhất Thủ Dầu Một

Tại Dĩ An, Bình Dương, những căn nhà phố thương mại mở bán từ 2019 với giá 9,5 tỷ đồng/căn 120m2 giao thô đến nay đã tăng lên 11-12 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, những căn nhà phố gần trung tâm thương mại còn vọt lên 12-13 tỷ đồng/căn. BĐS nhà phố thương mại của Takara Residence có diện tích sử dụng trung bình 228m2, giá chỉ từ 4,5-5 tỷ đang thu hút đầu tư.



Kết hợp giữa kinh doanh và ở, nhà phố liền thổ Takara Residence gia tăng giá trị qua thời gian

Với sự tinh tế trong phong cách chuẩn sống Nhật, mặt tiền nhà phố thương mại Takara Residence được tính toán chi tiết không gian sử dụng và diện tích vỉa hè hợp lý để ưu tiên mục đích thương mại vượt trội. Các căn nhà phố Takara Residence được thiết kế thông minh theo hướng đa chức năng, có phần diện tích kinh doanh và diện tích ở tách biệt nên thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán. Các kiến trúc sư còn tối đa không gian mặt bằng thương mại ở tầng một với hai mặt tiền thông thoáng, vừa tạo ra không gian sống riêng tư ở tầng trên gần gũi thiên nhiên.



Hơn 20 tiện ích nội khu đặc sắc bao gồm Onsen spa, trà đạo… tại Takara Residence

Do đó, gia chủ có thể kinh doanh các ngành nghề đa dạng, từ văn phòng, mini shop, cafe, khách sạn mini, nhà hàng… mà vẫn tận hưởng không gian sống riêng tư thanh bình và an ninh đảm bảo. Đây là điểm vượt trội hơn hẳn so với nhà phố truyền thống.

Đồng thời, nhờ kết nối với các dịch vụ tiện ích nội khu đặc sắc như spa, thể dục, trà đạo… nên nhà phố thương mại Takara Residence được nhiều khách hàng ưa chuộng. Tích hợp nhiều chức năng nên Takara Residence hấp dẫn khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, người có nhu cầu mua ở kinh doanh và cả tổ chức.

Để hỗ trợ khách hàng, chủ đầu đưa ra những chính sách thanh toán linh hoạt, giãn tiến độ khiến nhà phố thương mại Takara Residence tăng sức hấp dẫn. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho vay đến 70% giá trị hợp đồng trong thời hạn 25 năm, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Sau 12 tháng nhận nhà, khách hàng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Vĩnh Bình