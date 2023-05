Nhà phố trong ngõ nhỏ đang tăng giá thuê

Giá thuê mặt phố nhỏ khởi sắc

Khảo sát của Batdongsan.com.vn tháng 1/2022 vẫn ghi nhận thực trạng giá thuê nhà mặt phố sụt giảm tại các tuyến phố lớn của Hà Nội – nơi giá thuê mặt bằng lên tới cả trăm triệu đồng hàng tháng. Cụ thể, đó là mặt tiền khu phố cổ thuộc Hoàn Kiếm như Hàng Bài, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Gai, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lý Nam Đế… hay các tuyến phố thuộc các quận trung tâm Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân như Kim Mã, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hồ Đắc Di, Thái Hà, Thái Thịnh, Nguyễn Trãi, Xuân Thủy… Giá thuê hiện tại vẫn duy trì mức giảm phổ biến là 15-30% so với năm 2019 – thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát. Dù giá thuê giảm mạnh nhưng tỉ lệ khách hỏi thuê tại các tuyến phố trung tâm vẫn khá hiu hắt. Nhiều mặt bằng vẫn đang trong tình trạng bỏ trống thời gian dài.

Trái ngược với tình cảnh hiu hắt giá thuê giảm, khách thuê hiếm của các mặt tiền phố lớn thì mặt tiền trong các ngõ nhỏ đang ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 5-10% so với tháng 6/2021 sau một thời gian giá thuê giảm. Dù ghi nhận mức tăng nhẹ so với nửa năm trước nhưng nhìn chung giá thuê của phân khúc này vẫn đang có mức giảm trung bình 20% so với thời kì dịch bệnh chưa bùng phát. Cụ thể, giá thuê mặt tiền kinh doanh trong ngõ khu vực Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy) dao động ở mức 4,5-8 triệu đồng/tháng so với mức 4-7 triệu đồng/tháng của tháng 6/2021. Tương tự, mặt bằng nằm trong ngõ nhỏ khu vực Mễ Trì, Đại Linh, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ (Nam Từ Liêm), giá thuê hiện tại là 5-9 triệu đồng/tháng, tăng 10% so với giá thuê của tháng 6/2021 là 4,5-8 triệu đồng/tháng. Khu vực Thượng Đình, Khương Trung, Triều Khúc (Thanh Xuân) ghi nhận giá thuê 3-8 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ 500 ngàn đồng – 1 triệu đồng so với nửa năm trước đó.

Thị trường nhà mặt phố trong các tuyến đường nhỏ đang ghi nhận sự khởi sắc hơn về tỉ lệ khách hỏi thuê và giá thuê

Sự lên ngôi của thương mại điện tử thúc đẩy giá thuê mặt bằng ngõ

Lý giải sự tăng giá nhẹ của các mặt tiền bán lẻ nằm trong các ngõ nhỏ, anh Trịnh Hải Long (Hà Đông), môi giới phân khúc này cho biết dịch bệnh kéo dài trong suốt 2 năm qua khiến thương mại điện tử, mua bán online lên ngôi. Giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người do đại dịch COVID-19 gây ra đã làm thay đổi thói quen mua bán truyền thống, thay vào đó, con người chuyển sang mua sắm trực tuyến. “Việc mua bán online phát triển mạnh thời gian qua khiến người kinh doanh nhận ra việc thuê những mặt tiền kinh doanh các tuyến phố lớn với chi phí lớn không còn quá quan trọng, đặc biệt dịch bệnh khiến việc bán tại chỗ thường xuyên bị gián đoạn. Người kinh doanh các mặt hàng dịch vụ có xu hướng tìm thuê những mặt tiền nhỏ hơn và tập trung phát triển việc bán hàng online”, anh Hải Long cho biết.

Chị Cao Thị Huyền, chủ cửa hàng thời trang từng thuê mặt tiền có diện tích 60m2 trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa) cũng đã trả mặt bằng ở tuyến phố này, chuyển thuê mặt bằng 35m2 trong ngõ ở phố Tây Sơn (Đống Đa). Chị Huyền cho biết việc thuê mặt bằng trong ngõ ở Tây Sơn có chi phí chỉ bằng 1 nửa so với việc thuê mặt bằng ở tuyến phố lớn Tôn Đức Thắng. Chọn thuê mặt bằng nhỏ và có vị trí không đẹp bằng mặt bằng cũ nhưng doanh thu thời dịch hàng tháng của chị không hề sụt giảm mà còn cao hơn khi thuê mặt bằng cũ. Chị Huyền cho rằng đây là sự chuyển hướng đúng khi nhận ra mặt tiền ở vị trí đắc địa không còn quá cần thiết khi xu hướng mua online phát triển mạnh. Chị tập trung phát triển và đầu tư vào việc bán online như liên kết với các sàn thương mại điện tử, mua máy móc để livestream bán hàng…

Theo Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số (Bộ Công Thương), thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng khoảng 18% trong đại dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đã đẩy mạnh vai trò của thương mại điện tử, đưa thương mại điện tử trở thành kênh kết nối tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng vốn trước đây phần lớn bán qua kênh trực tiếp. Nhu cầu mua sắm online tăng mạnh thời gian qua.

Cũng theo anh Hải Long, xu hướng trả mặt bằng ở các phố lớn, rút vào các tuyến phố nhỏ đang ngày càng trở nên phổ biến khi đại dịch khiến nguồn thu của nhiều ngành nghề dịch vụ giảm trầm trọng, cùng với đó là sự bùng nổ của việc bán hàng online. Tầm quan trọng của những mặt tiền lớn nhằm dễ dàng tiếp cận khách hàng, làm thương hiệu không còn quá quan trọng. Việc chuyển địa điểm mặt tiền vào các phố nhỏ, các ngõ nhỏ và đẩy mạnh bán online giúp tiết kiệm chi phí và vẫn đảm bảo doanh thu.

Duy Bách