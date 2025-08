Trong sự phục hồi của thị trường, không chỉ nhà phố Hà Nội mà nhà phố TP.HCM ở các quận trung tâm cũng chứng kiến đà tăng trưởng cả về giá bán và giao dịch. Tuy nhiên, mức tăng của thị trường nhà phố TP.HCM khá chậm, không được ấn tượng như thị trường nhà phố Hà Nội.

Dữ liệu thị trường bất động sản quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn ghi nhận những chuyển biến tích cực của phân khúc nhà phố TP.HCM. Theo đó, so với tháng 2/2025, trên thị trường mua bán, mức độ quan tâm với phân khúc nhà phố TP.HCM tăng 27%. Với thị trường cho thuê, mức độ quan tâm với nhà phố tăng 11%. Tuy nhiên, dù mức độ quan tâm tăng trên cả 2 thị trường mua bán và cho thuê nhưng giá bán của thị trường nhà phố TP.HCM lại giảm nhẹ so với quý 1/2023. Cụ thể, giá rao bán trung bình của quý 1/2025 đã giảm nhẹ so với quý 1/2023 là 2%, từ mức giá trung bình là 218 triệu đồng/m2 về mức 213 triệu đồng/m2.