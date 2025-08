Nhà Phố Trung Tâm Hà Nội Ghi Nhận Giá Và Thanh Khoản Tăng

Thị trường nhà phố thuộc các quận trung tâm Hà Nội đang ghi nhận những diễn biến tích cực cả về giá bán và thanh khoản. Dù đắt đỏ nhưng phân khúc này vẫn có sức hút lớn với giới đầu tư.

Phân khúc nhà phố Hà Nội ghi nhận những con số triển vọng thời điểm đầu năm 2025 khi dữ liệu thị trường quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm nhà phố trên thị trường mua bán trong tháng 3/2025 tăng trưởng 35% so với tháng 2/2025. Cùng biên độ thời gian, mức độ quan tâm với thị trường cho thuê đạt 14%. Đáng chú ý, giá bán nhà mặt phố Hà Nội đang tăng mạnh. Ở thời điểm quý 1/2025, nếu so với quý 1/2023, giá nhà phố Hà Nội đã tăng 30%, từ mức rao bán trung bìnhn là 337 triệu đồng/m2 lên mức 437 triệu đồng/m2.

Một khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận đà đi lên về giá bán của phân khúc này. Đây đều là những căn nhà phố có vị trí mặt tiền buôn bán kinh doanh trên các tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Cụ thể, nhà phố quận Ba Đình , tại những tuyến đường đắc địa như Nguyễn Công Hoan, giá bán dao động từ 430-520 triệu đồng/m2, tăng 15% so với cùng kì năm ngoái. Nhà phố đường Cao Bá Quát, giá bán tăng từ 240-320 triệu đồng/m2 lên 280- 370 triệu đồng/m2, đạt mức tăng dao động 12-15% so với một năm trước đó. Cùng biên độ thời gian, nhà mặt phố Ngọc Hà tăng giá từ 310-540 triệu đồng/m2 lên mức 360-620 triệu đồng/m2. Nhà mặt phố Kim Mã tăng giá từ 400-680 triệu đồng/m2 lên mức 440-730 triệu đồng/m2.

Sự sôi nổi của thị trường bất động sản thời điểm đầu năm cũng tác động mạnh đến thị trường nhà phố. Chị Nguyễn Thị Hân, môi giới nhà mặt phố quận cầu Giấy cho biết, so với cuối năm ngoái, lượng người tìm hiểu và hỏi mua phân khúc nhà mặt phố đã tăng gấp đôi. Thanh khoản thị trường ghi nhận được ở các đội, nhóm chuyên bán nhà mặt phố khu vực Cầu Giấy tăng khoảng 20% so với tháng 11 và tháng 12/2024. Cũng theo chị Hân, nhà mặt phố ở các tuyến đường trung tâm kén khách hơn các phân khúc khác của thị trường như nhà riêng trong ngõ, chung cư do giá thành cao, tổng giá thành lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi căn. Hiệu ứng sốt nóng của thị trường đầu năm ở đất nền, một số dự án đại đô thị cũng đã tác động tới phân khúc nhà phố, khiến phân khúc này có xu hướng đi lên cả về giá bán và giao dịch.