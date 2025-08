“Tâm lý tấc đất, tấc vàng” khiến nhà đất là lựa chọn của đông đảo người Việt, ngay cả tại các đô thị lớn vốn đất chật người đông. Tuy nhiên, giá nhà đất quá cao tại trung tâm Hà Nội đã khiến không ít người buộc phải lựa chọn nhà riêng Hà Nội giá rẻ nằm xa trung tâm. Vậy nhưng, sau một thời gian, nhiều người trong số họ đã bán lại nhà và dịch chuyển vào gần trung tâm.

Nhà Riêng Hà Nội Dồi Dào Khu Vực Vùng Ven

Với khoảng giá 1,5-1,8 tỷ đồng, người mua có thể tìm được nhà riêng Hà Nội nhưng buộc phải chấp nhận đi xa trung tâm. Những căn nhà riêng này cách trung tâm Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 20-25km. Khoảng cách đến các công sở, văn phòng thuộc phía Tây Hà Nội dao động từ 15-17km.

Giá nhà đất quá cao tại trung tâm Hà Nội đã khiến không ít người muốn mua nhà đất buộc phải lựa chọn riêng giá rẻ nằm xa trung tâm

Tại quận Hà Đông, người mua có thể tìm những căn nhà riêng Hà Đông có tầm giá trên tại các phường Yên Nghĩa, Đồng Mai, Biên Giang với diện tích từ 30-35m2. Các căn nhà đều được xây sẵn theo hình thức 3 tầng, nằm trong các ngõ nhỏ. Nhà cấp 4 tại khu vực này có mức giá chỉ 1,2-1,3 tỷ đồng/căn. Tại huyện Thanh Trì, nhà riêng Hà Nội 3 tầng với diện tích tương tự, có mức giá trên tập trung ở khu vực Cầu Tó, Vĩnh Quỳnh, Liên Ninh, Tả Thanh Oai. Một số căn nhà cấp 4 có diện tích lớn hơn, từ 40-50m2, giá rao bán chỉ tầm 1,4-1,5 tỷ đồng/căn.

Tại huyện Hoài Đức, cùng các đặc điểm về diện tích, số tầng, mức giá nhà riêng Hoài Đức cao hơn, dao động trung bình từ 1,6-1,9 tỷ đồng/căn, tập trung ở các xã Song Phương, La Phù, La Tinh, Đông La, An Thượng. Những căn nhà cấp 4 có diện tích tầm 40-50m2 tại khu vực cũng đang được chào bán 1,4-1,5 tỷ đồng/căn. Tại Gia Lâm, với khoảng giá 1,8 tỷ đồng, người mua có thể tìm được nhà riêng Gia Lâm nằm trong các ngõ nhỏ tại Trâu Quỳ, Cổ Bi, Đông Dư… Nhà cấp 4 tại Bát Tràng, Kim Sơn, Đặng Xá đang được chào giá từ 1,2-1,5 tỷ đồng/căn.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận so với khoảng 4-5 năm trước, giá các căn nhà riêng Hà Nội đã tăng đáng kể. Đơn cử, nhà riêng 3 tầng ở An Thượng, An Khánh, Đông La, La Phù (Hoài Đức) từng có mức giá chỉ 900 triệu đồng – 1,2 tỷ đồng/căn. Tương tự các căn ở Yên Nghĩa, Đồng Mai, Biên Giang (Hà Đông), giá chào bán 5 năm đổ về trước,dao động 800 triệu đồng – 1,2 tỷ đồng/căn. Các căn ở Trâu Quỳ, Cổ Bi, Đông Dư, giá từ chỉ 800 triệu đồng – 1,2 tỷ đồng/căn. Điều này cho thấy, mức tăng của phân khúc này khá ổn định trong suốt những năm qua.

Xu Hướng Bán Lại Nhà Đã Mua Để Về Gần Trung Tâm

Dù ghi nhận mức tăng giá tương đối ổn định, thế nhưng phân khúc này vẫn không “giữ chân” được nhiều người mua gắn bó lâu dài. Anh Phạm Long Hải, môi giới phân khúc nhà riêng khu vực Hà Đông cho biết, 80% các khách hàng xuống tiền mua nhà riêng giá rẻ mà anh có cơ hội làm việc cùng là người ngoại tỉnh. Đặc điểm chung của nhóm khách này là đề cao nhà đất và không đánh giá cao căn hộ chung cư. Họ chọn nhà riêng Hà Nội xa trung tâm vì mức giá rẻ phù hợp tài chính. Anh Hải chia sẻ: “Nhóm khách ngoại tỉnh phần lớn chưa bao giờ ở căn hộ chung cư. Ở dưới quê, họ sống quen nhà đất, không thích cách sống mà họ cho là “chung đụng” như chung cư. Chung cư cũng mang định kiến “tiêu sản” nên càng không được nhóm khách này đánh giá cao. Để hiện thực hoá giấc mơ có nhà đất Hà Nội, họ chấp nhận di chuyển 15-20km mỗi ngày vào nội thành để làm việc, học tập”.

Nhà riêng Hà Nội ở vị trí xa trung tâm khiến nhiều người mua gặp bất tiện trong việc di chuyển

Thế nhưng cũng theo anh Hải, trong khoảng 5 năm qua, chỉ khoảng một nửa trong số khách hàng được anh tư vấn, môi giới thành công là vẫn gắn bó với căn nhà đã mua, một nửa còn lại đều tìm cách dịch chuyển vào trung tâm sau 2 đến 3 năm sinh sống. “Phần lớn các khách khi muốn chuyển vào trung tâm đều nhờ tôi bán lại căn nhà riêng đó. Nguyên nhân là nhà quá xa trung tâm, việc di chuyển rất bất tiện. Khi bán được nhà, cộng với tích luỹ có được nhiều người trong số họ đã mua nhà riêng khu trung tâm, cũng có người chuyển mua chung cư. Những khách hàng vẫn gắn với ngôi nhà hiện tại thì điểm chung là nơi làm việc cách nhà không quá 10km”, anh Hải chia sẻ.

Chị Phạm Thị Huyền, môi giới nhà riêng Hoài Đức cũng thừa nhận thực tế trên khi nhiều khách mua nhà riêng Hà Nội vùng ven nhưng làm việc khu trung tâm, sau một thời gian ngắn sinh sống đều rao bán nhà, chuyển về gần trung tâm hơn. “Việc đi làm quá xa nhà, lại gặp cảnh tắc đường của Hà Nội buộc họ phải chuyển nhà. Tôi nhận thấy là nhiều khách hàng làm khu vực trung tâm mua nhà riêng giá rẻ quá xa trung tâm đã thay đổi nhận thức sau thời gian đi làm vất vả. Khi bán nhà,chuyển vào trung tâm, họ đổi sang ở các căn hộ chung cư”, chị Huyền chia sẻ.

Ngoài các thách thức của việc di chuyển, chị Thuỳ Hương, người từng sống tại Yên Nghĩa (Hà Đông) cho biết, một lý do khác khiến chị quyết định chuyển vào trung tâm mua 1 căn hộ tái định cư là do các cơ sở giáo dục chất lượng đều nằm ở trung tâm. Trước đó, việc ở ngoại thành khiến chị rất vất vả trong việc đưa đón con đi học chính, học thêm. Chị Hương cho biết: “Tôi mua nhà riêng Hà Nội vì tính đến tăng giá sau này nhưng tài chính hạn chế chỉ mua được nhà xa trung tâm. An cư nhưng vợ chồng tôi không thấy lạc nghiệp vì nhà quá xa chỗ làm, xa chỗ học hành của con cái khiến vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn, mệt mỏi hàng ngày. Bán căn nhà cũ, chúng tôi chỉ mua được căn hộ tái định cư đã xuống cấp ở trung tâm nhưng việc nhà gần chỗ làm, thuận tiện đi học cho con cái khiến cuộc sống thuận tiện và vui vẻ hơn. Hiện vợ chồng tôi không còn nặng nề chuyện ở nhà đất hay căn hộ. Cuộc sống hiện tại cứ phải thuận tiện và vui vẻ đã”.

Nguyễn Nam

