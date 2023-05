Nhà riêng, nhà phố nội thành mất sức hút trong quý đầu năm 2020

Từng kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng thông qua nhận bán nhà phố nội thành tại Sài Gòn, anh Nguyễn Xuân Anh, môi giới nhà riêng lâu năm cho biết tình hình kinh doanh khó khăn, đi kèm với đó là ảnh hưởng từ dịch bệnh đã khiến việc ngày càng ít khách hàng tìm mua nhà phố. Chưa lúc nào mà việc ra hàng lại khó như các tháng vừa qua. Nắm trong tay gần 4 căn nhà lẻ tại các quận nội thành nhận ký thác từ khách, theo kế hoạch là phải bán xong từ tháng 3 năm nay, nhưng với tình trạng hiện nay, rất có thể phải chờ đến cuối năm để hoàn tất mối hàng.

Được biết 4 căn nhà phố trên anh Xuân Anh nhận ký gửi từ thời điểm giữa năm 2019. Dựa trên sức mua và thanh khoản giai đoạn đó, anh và chủ nhà thống nhất ra mức giá bán từ 7-18 tỷ đồng mỗi căn. Thời gian bán dự kiến sẽ vào trung tuần quý 1/2020. Tuy nhiên thời cuộc thay đổi chóng vánh vì dịch bệnh, nhà phố gặp khó khăn, không chỉ rớt giá mà nhu cầu mua gần như đang đóng băng. “Thấy tình hình khó khăn, tôi đã đề xuất các chủ nhà là nên xem xét lại mức giá bán để tạo thanh khoản tốt hơn. Tuy nhiên chỉ có 1 chủ nhà chấp nhận giảm xuống 500 triệu so với dự kiến, còn lại đều khăng khăng giữ giá vì không cần vội ra hàng”, ông Xuân Anh cho biết. Vị môi giới này cũng chia sẻ là gần 4 tháng qua, thu nhập của anh từ việc bán nhà đã giảm gần 70% nếu so với đầu năm trước.

Anh Xuân Anh không phải là trường hợp hiếm gặp khó khăn vì thị trường nhà riêng nội thành giảm nhiệt. Nhiều nhà đầu tư cũng đau đầu vì bán ra thì tiếc mà giữ lại thì đau. Chị Minh Thy, một khách hàng chuộng đầu tư nhà riêng bán lại cho biết, hiện tại chị phải giảm giá bán căn nhà mặt tiền của mình xuống đến 10% để nhanh ra hàng do kẹt quá nhiều vốn. Căn nhà riêng chị đang rao bán trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, chị đã gom toàn bộ vốn liếng và vay thêm để mua, cộng cả tiền tu bổ thì vốn liếng lên gần 37 tỷ đồng. Đầu năm chị nhờ môi giới rao bán giá 40 tỷ đồng nhưng tình hình không khả quan nên đã giảm xuống còn 39 tỷ đồng và hiện giờ là 38 tỷ đồng. Năm nay kinh tế không tốt, gia đình cũng cần hồi vốn để dành cho việc khác, họ hàng cho vay cũng cần lấy lại tiền kinh doanh nên trong tháng 5 nếu không bán ra được, chị sẽ giảm xuống giá gốc là 37 tỷ đồng.



Việc cho thuê mặt bằng không còn thuận lợi là một trong những nguyên nhân

khiến nhà riêng, nhà phố nội thành kém sức hút.

Chia sẻ về trường hợp căn hộ của chị Thy, đại diện một công ty chuyên môi giới nhà riêng tại quận 1 nhận định, với vị trí và diện tích đó, thông thường chủ nhà hoàn toàn có thể bán giá 40 tỷ và không khó kiếm người mua lại. Nhưng tình hình lúc này, những sản phẩm nhà đất có giá cao như nhà phố, nhà riêng sẽ rất khó bán. Giới đầu tư giờ chủ yếu bảo trì dòng tiền, khó khăn kinh tế chung khiến không ít người chọn dự trữ tiền mặt thay vì mang đi mua BĐS.

“Nhà riêng nội thành vẫn sẽ có giá vì đây là sản phẩm cung nhiều – cầu ít, tuy nhiên nếu cần ra gấp hàng trong mấy tháng tới, người bán sẽ phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn dự kiến hay thậm chí bán ra giá gốc. Đặc trưng của nhà riêng là giá bán cao, đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Nếu gặp phải áp lực thì rất dễ lỗ vốn. Còn nếu không vội vàng, nhà đầu tư có thể bảo trì nguồn hàng và chờ thời điểm khó khăn qua đi”, vị này cho biết.

So với năm 2019, giá nhà phố, nhà lẻ ở hầu hết khu vực nội thành TP.HCM đang có xu hướng đi ngang, một số nơi còn giảm nhẹ do nhu cầu giao dịch thấp trước tác động của dịch Covid-19. Theo số liệu báo cáo thị trường quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn , mức độ quan tâm và lượng tin đăng nhà mặt phố và nhà riêng tại TP.HCM đang giảm khá mạnh, trong đó nhà mặt phố có nhu cầu mua còn giảm nhiều hơn phân phúc nhà riêng. Cụ thể, nhu cầu mua nhà phố giảm đến 33%, nhà riêng lẻ giảm 26% so với quý 4/2019. Nhu cầu tìm thuê nhà riêng, nhà phố cũng giảm 24-35%. Về giá bán, thị trường ghi nhận không có điều chỉnh tăng, thậm chí giảm nhẹ 1-2%. Trung bình, giá bán nhà mặt phố tại TP.HCM đã giảm từ 300 triệu/m2 trong tháng 1 xuống còn khoảng 286 triệu đồng/m2 vào tháng 4.