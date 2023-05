Nhà riêng trong ngõ Hà Nội: giá "giậm chân tại chỗ" trong nhiều năm

Với số tiền dưới 2 tỷ đồng, nhiều người cho rằng không thể mua được nhà riêng tại các quận trung tâm Hà Nội như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Nhưng trên thực tế, nhà riêng dưới 2 tỷ đồng ở các quận trung tâm này vẫn tồn tại. Đặc điểm chung của những căn nhà này là diện tích đều rất nhỏ, dưới 30m2/căn, phổ biến diện tích từ 10-25m2, nằm sâu trong các ngõ ngách nhỏ – chỉ vừa đủ 1 xe máy đi vào của Hà Nội.

Đơn cử, theo dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn , tại quận Hoàn Kiếm, một căn nhà ngõ Trần Quốc Toản thuộc phường Hàng Bài đang được rao bán với giá 1,1 tỷ đồng. Căn nhà này rộng 17m2, có 2 tầng, có giấy tờ hợp lệ. Một căn nhà khác có sổ đổ thuộc phường Hàng Vải, cách Bờ Hồ chỉ vài phút di chuyển được chào bán với giá 1,75 tỷ với diện tích 17m2 gồm 3 tầng. Tại phường Chương Dương Độ, một căn nhà ngõ Bạch Đằng có sổ đỏ, diện tích 16m2, 3 tầng được chào bán với giá 1,1 tỷ. Hay 1 căn nhà có diện tích 10m2, cao 4 tầng rưỡi, thuộc phường Phú Tân, gần hồ Hoàn Kiếm được chào bán với giá 1,25 tỷ đồng…

Tương tự, tại quận Đống Đa, với tài chính dưới 2 tỷ, người mua vẫn sở hữu được nhà riêng tại đây. Một căn nhà riêng tại phố Khâm Thiên (phường Thổ Quan) có diện tích 20m2, xây 3 tầng được rao bán với giá 1,7 tỷ. Hay một căn nhà riêng tại ngõ Văn Chương (phường Văn Chương) có diện tích 17m2 và có sổ đỏ cũng đang được chào bán 1 tỷ. Một căn nhà thuộc phố Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa) có diện tích 20m2, xây 2 tầng, có sổ đỏ, được chào bán với giá 1,6 tỷ…

Tại quận Thanh Xuân, những căn nhà riêng có khoảng giá dưới 2 tỷ đồng được chào bán khá nhiều ở các ngõ, ngách thuộc Khương Trung, Bùi Xương Trạch, Kim Giang, Ngã Tư Sở, Nguyễn Xiển, Nhân Hòa… Tại Cầu Giấy, với tài chính dưới 2 tỷ đồng có thể tìm được nhà riêng thuộc Quan Hoa, Dịch Vọng, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy, Mai Dịch…

Dù ngõ ngách đi vào sâu và diện tích rất nhỏ hẹp nhưng theo các môi giới, phân khúc này vẫn có người mua. Anh Bá Long, môi giới nhà riêng Hà Nội cho biết: “Khách mua đều là những người có tài chính thấp và đặc biệt là phần lớn họ đều không thích nhà chung cư vì cho rằng chung đụng, mất phí hàng tháng, nhà chung cư xuống cấp, còn mua nhà riêng thì đất và nhà luôn là của mình và giá tăng theo thời gian”.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, những căn nhà riêng có diện tích nhỏ, nằm sâu trong ngõ ngách tăng giá rất chậm, thậm chí khoảng 3 năm gần đây, giá nhà riêng nằm sâu trong nhiều ngõ ngách còn “giậm chân tại chỗ”, không tăng được. Ngoài ra, những căn nhà này cũng phải mất khá nhiều thời gian để có thể bán được.

Cũng theo môi giới, những căn nhà riêng trong các ngõ ngách sâu thường đã cũ kĩ và xuống cấp nên có một số nhà đầu tư sành sỏi ở mảng này, khi săn được những căn nhà giá rẻ so với giá thị trường, họ cải tạo, xây dựng mới hoàn toàn, đầu tư nội thất bán lại hưởng chênh.

Trên thị trường cho thuê, những căn nhà riêng nằm trong các ngõ ngách sâu rất hút khách thuê do mức giá thuê rẻ, dao động từ 2,5-5 triệu đồng/tháng. Với lợi thế trung tâm, những căn nhà riêng này phù hợp với đông đảo khách hàng là sinh viên, người đi làm, các gia đình trẻ. “Sinh viên thường chung tiền để thuê nguyên căn, chia đầu người, giá thuê rất rẻ, điện nước nhà nước và được tự do đi lại, giờ giấc thoải mái. Các cặp vợ chồng trẻ mới cưới thì nếu thuê chung cư ở các quận trung tâm, rất khó tìm được căn hộ chung cư 2 ngủ có giá thuê dưới 5 triệu. Do đó, nhà riêng trung tâm nằm trong các ngõ ngách sâu là lựa chọn phù hợp. Nhiều gia đình trẻ thuê nhà riêng vẫn dư phòng cho bạn bè hoặc sinh viên thuê lại”, anh Bá Long chia sẻ.

