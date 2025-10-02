Cập nhật lần cuối vào 02/10/2025 11:02 • Đọc trong khoảng 6 phút
Nhà tập thể cũ Hà Nội với tuổi đời lên tới hàng chục năm cũng thèo đà tăng giá của chung cư, thiết lập mặt bằng giá mới cao ngất ngưởng. Dù cũ kĩ và xuống cấp nhưng nhiều người mua ở thực vẫn chấp nhận chọn mua nhà tập thể cũ do mặt bằng giá chung cư đã quá cao.
Giá Nhà Tập Thể Tăng Theo Đà Giá Chung Cư
Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, giá nhà tập thể thuộc phường Kim Liên đang được chào bán phổ biến ở mức giá 60-75 triệu đồng/m2 với những căn diện tích nhỏ. Những căn nhà tập thể Kim Liên diện tích to từ 120m2 đổ lên, đơn giá sẽ thấp hơn nhưng cũng dao động từ 50-60 triệu đồng/m2. Mức giá này đã tăng khoảng 25% so với cùng kì năm ngoái. Tương tự, giá bán nhà tập thể Thành Công thuộc phường Giảng Võ cũng đang dao động từ 55-70 triệu đồng/m2. Riêng những căn nhà tập thể ở tầng 1 có thể kinh doanh, giá rao bán còn lên tới 80-95 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng 20% so với đầu năm. Cũng thuộc phường Giảng Võ, giá bán nhà tập thể Giảng Võ, tập thể Đường Sắt, nhà tập thể Ngọc Khánh, giá rao bán trên thị trường cũng đang dao động phổ biến ở mức 60-70 triệu đồng/m2.
Nhà tập thể thuộc phường Hai Bà Trưng cũng ghi nhận mức tăng trung bình từ 10-15 giá so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, nhà tập thể Võ Thị Sáu, nhà tập thể Cảm Hội, nhà tập thể Thanh Nhàn giá bán dao động từ 58-70 triệu đồng/m2, nhà tập thể Thọ Lão, tập thể Bùi Ngọc Dương có giá chào bán 50-56 triệu đồng/m2. Khu nhà tập thể Bách Khoa, gần đường Giải Phóng, mức giá mềm hơn, dao động từ 45-50 triệu đồng/m2.
Tại phường Thanh Xuân, giá bán căn hộ tập thể cũng không kém cạnh khu Giảng Võ. Dù vị trí không trung tâm bằng nhưng tập thể khu Nguyễn Trãi, giá chào bán dao động từ 45-55 triệu đồng/m2, nhà tập thể Thanh Xuân Bắc, tập thể Thanh Xuân Nam giá chào bán là từ 45-60 triệu đồng/m2, tập thể Vũ Trọng Phọng 47-55 triệu đồng/m2. Cá biệt có những căn diện tích hơn 20m2, đơn giá chào bán lên tới 70-80 triệu đồng/m2. Giá bán khu tập thể bên này cũng tăng trung bình 20-25% so với thời điểm đầu năm 2025.
Như vậy, tùy vị trí, với diện tích 70m2, giá bán các căn tập thể tại Hà Nội dao động trung bình từ 3,5-5 tỷ đồng/căn. Nếu so sánh với từng khu vực cụ thể, thì mức giá này chỉ bằng một nửa so với các dòng chung cư thương mại cùng khu vực. Đơn cử với căn diện tích 70m2, một căn chung cư tại Giảng Võ có giá khoảng 10 tỷ đồng, giá nhà tập thể chỉ bằng khoảng 1 nửa. Hay tại phường Thanh Xuân, một căn chung cư thương mại 70m2 thuộc phân khúc trung cấp, có giá từ 6 -7 tỷ đồn/căn thì nhà tập thể có giá 3,5-4 tỷ đồng/căn.
Sức Mua Nhà Tập Thể Tăng Nhưng Giao Dịch Không Mạnh
Theo các môi giới, do giá chung cư thương mại tăng quá cao trong thời gian ngắn, nhiều người mua ở thực buộc phải chấp nhận mua nhà tập thể cũ đã cũ, xuống cấp. So với đầu năm, lượng giao dịch nhà tập thể tăng lên nhưng chỉ mang tính túc tắc, không ồ ạt. Chị Phạm Linh, môi giới chung cư, nhà tập thể phường Thanh Xuân cho biết, dù giá rẻ hơn nhưng việc đã cũ, xuống cấp tại nhiều dự án khiến nhà tập thể không được người mua mặn mà. Tuy nhiên, do mặt bằng giá chung cư hiện quá cao, phân khúc này vẫn được một nhóm nhỏ khách hàng chấp nhận mua ở. “Dù lượng giao dịch tăng nhưng tôi vẫn phải khẳng định nhà tập thể cũ không được người mua chào đón, hào hứng. Nhiều người mua ở thực buộc phải lựa chọn vì không có lựa chọn nào khác. Nhiều nhà tập thể có diện tích nhỏ, chỉ 20-30m2, nên có giá 1,5-2 tỷ đồng, phù hợp với người thu nhập thấp thành thị, lại có vị trí trung tâm nên vẫn có giao dịch”, chị Linh nhấn mạnh.
Trong bối cảnh giá chung cư thương mại tại Hà Nội liên tục leo thang, nhiều người mua chuyển hướng sang nhà tập thể cũ nhờ mức giá “mềm” và vị trí trung tâm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, cho rằng, nhà tập thể đa phần đã xây dựng từ thập niên 70 – 90, tuổi thọ công trình cao, nhiều hạng mục xuống cấp, không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Ngoài yếu tố kỹ thuật, vấn đề pháp lý cũng là “nút thắt” lớn. Phần lớn các căn hộ tập thể cũ vốn được thiết kế với diện tích khiêm tốn, nhưng qua nhiều năm, cư dân đã tự ý cơi nới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Những phần diện tích này không được ghi nhận trong sổ đỏ và cũng không được xem là hợp pháp khi thực hiện mua bán, sang nhượng hay tính toán bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, dù Hà Nội đang thúc đẩy kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể, người mua vẫn cần hết sức tỉnh táo, cân nhắc kỹ rủi ro pháp lý trước khi xuống tiền.
Tác giả: Nguyễn Nam
Thời gian xuất bản: 02/10/2025
