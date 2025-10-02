Nhà tập thể cũ Hà Nội với tuổi đời lên tới hàng chục năm cũng thèo đà tăng giá của chung cư, thiết lập mặt bằng giá mới cao ngất ngưởng. Dù cũ kĩ và xuống cấp nhưng nhiều người mua ở thực vẫn chấp nhận chọn mua nhà tập thể cũ do mặt bằng giá chung cư đã quá cao.

Giá Nhà Tập Thể Tăng Theo Đà Giá Chung Cư

Theo đà tăng giá của chung cư, nhà tập thể Hà Nội cũng thiết lập mặt bằng mới. Ảnh: Hà Nội Mới

Nhà tập thể thuộc phường Hai Bà Trưng cũng ghi nhận mức tăng trung bình từ 10-15 giá so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, nhà tập thể Võ Thị Sáu, nhà tập thể Cảm Hội, nhà tập thể Thanh Nhàn giá bán dao động từ 58-70 triệu đồng/m2, nhà tập thể Thọ Lão, tập thể Bùi Ngọc Dương có giá chào bán 50-56 triệu đồng/m2. Khu nhà tập thể Bách Khoa , gần đường Giải Phóng, mức giá mềm hơn, dao động từ 45-50 triệu đồng/m2.

Tại phường Thanh Xuân, giá bán căn hộ tập thể cũng không kém cạnh khu Giảng Võ. Dù vị trí không trung tâm bằng nhưng tập thể khu Nguyễn Trãi, giá chào bán dao động từ 45-55 triệu đồng/m2, nhà tập thể Thanh Xuân Bắc , tập thể Thanh Xuân Nam giá chào bán là từ 45-60 triệu đồng/m2, tập thể Vũ Trọng Phọng 47-55 triệu đồng/m2. Cá biệt có những căn diện tích hơn 20m2, đơn giá chào bán lên tới 70-80 triệu đồng/m2. Giá bán khu tập thể bên này cũng tăng trung bình 20-25% so với thời điểm đầu năm 2025.

Như vậy, tùy vị trí, với diện tích 70m2, giá bán các căn tập thể tại Hà Nội dao động trung bình từ 3,5-5 tỷ đồng/căn. Nếu so sánh với từng khu vực cụ thể, thì mức giá này chỉ bằng một nửa so với các dòng chung cư thương mại cùng khu vực. Đơn cử với căn diện tích 70m2, một căn chung cư tại Giảng Võ có giá khoảng 10 tỷ đồng, giá nhà tập thể chỉ bằng khoảng 1 nửa. Hay tại phường Thanh Xuân, một căn chung cư thương mại 70m2 thuộc phân khúc trung cấp, có giá từ 6 -7 tỷ đồn/căn thì nhà tập thể có giá 3,5-4 tỷ đồng/căn.

chung cư hà nội Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư Hà Nội. Xem Ngay

Sức Mua Nhà Tập Thể Tăng Nhưng Giao Dịch Không Mạnh

Theo các môi giới, do giá chung cư thương mại tăng quá cao trong thời gian ngắn, nhiều người mua ở thực buộc phải chấp nhận mua nhà tập thể cũ đã cũ, xuống cấp. So với đầu năm, lượng giao dịch nhà tập thể tăng lên nhưng chỉ mang tính túc tắc, không ồ ạt. Chị Phạm Linh, môi giới chung cư, nhà tập thể phường Thanh Xuân cho biết, dù giá rẻ hơn nhưng việc đã cũ, xuống cấp tại nhiều dự án khiến nhà tập thể không được người mua mặn mà. Tuy nhiên, do mặt bằng giá chung cư hiện quá cao, phân khúc này vẫn được một nhóm nhỏ khách hàng chấp nhận mua ở. “Dù lượng giao dịch tăng nhưng tôi vẫn phải khẳng định nhà tập thể cũ không được người mua chào đón, hào hứng. Nhiều người mua ở thực buộc phải lựa chọn vì không có lựa chọn nào khác. Nhiều nhà tập thể có diện tích nhỏ, chỉ 20-30m2, nên có giá 1,5-2 tỷ đồng, phù hợp với người thu nhập thấp thành thị, lại có vị trí trung tâm nên vẫn có giao dịch”, chị Linh nhấn mạnh.

Lượng giao dịch nhà tập thể tăng lên nhưng chỉ mang tính túc tắc, không ồ ạt. Ảnh: Lao Động

Trong bối cảnh giá chung cư thương mại tại Hà Nội liên tục leo thang, nhiều người mua chuyển hướng sang nhà tập thể cũ nhờ mức giá “mềm” và vị trí trung tâm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, cho rằng, nhà tập thể đa phần đã xây dựng từ thập niên 70 – 90, tuổi thọ công trình cao, nhiều hạng mục xuống cấp, không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Ngoài yếu tố kỹ thuật, vấn đề pháp lý cũng là “nút thắt” lớn. Phần lớn các căn hộ tập thể cũ vốn được thiết kế với diện tích khiêm tốn, nhưng qua nhiều năm, cư dân đã tự ý cơi nới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Những phần diện tích này không được ghi nhận trong sổ đỏ và cũng không được xem là hợp pháp khi thực hiện mua bán, sang nhượng hay tính toán bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, dù Hà Nội đang thúc đẩy kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể, người mua vẫn cần hết sức tỉnh táo, cân nhắc kỹ rủi ro pháp lý trước khi xuống tiền.

Ngày 07/10 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện online Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 với chủ đề “Nhịp dẫn”. Sự kiện sẽ hé lộ những diễn biến đáng chú ý, dữ liệu thực tế và phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản Việt Nam trong quý 3. Các thông tin hấp dẫn về thị trường sẽ được các diễn giả hàng đầu chia sẻ tại sự kiện. Nhận thông tin về sự kiện TẠI ĐÂY

Xem thêm:

———

Tác giả: Nguyễn Nam:

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 02/10/2025 10:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/gia-nha-tap-the-cu-tai-ha-noi-tang-giao-dich-cam-chung-70840.html

———–