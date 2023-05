Nhà thấp tầng Hà Nội giá cao ngất ngưởng

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, số ít dự án thấp tầng mới chào bán trên thị trường thời gian qua tập trung chính ở phía Tây Hà Nội. Một số cái tên có thể kể đến như Xanh Villas, An Lạc Green Symphony, Hinode Royal Park, Hado Charm Villas, Him Lam Vạn Phúc, The Manor Central Park, An Vượng villa… Giá bán của phân khúc thấp tầng Hà Nội không hề rẻ. Tại dự án Xanh Villas, các căn biệt thự khu A, diện tích từ 400-750m2 có giá bán từ 17-30 tỷ/căn; các căn biệt thự khu B, diện tích từ 225-564m2 có giá bán từ 10-24 tỷ đồng/căn…

Dự án The Manor Central Park, sản phẩm nhà phố thương mại có diện tích 75m2 được chào bán khoảng từ 17-20 tỷ đồng/căn. Cũng tại dự án này, nhà phố thương mại có diện tích hơn 100m2, lô góc, vị trí đắc địa, giá bán lên tới hơn 30 tỷ đồng/căn. Các căn biệt thự diện tích hơn 200m2 được chào bán lên tới 37-40 tỷ đồng/căn. Tại An Vượng Villa, giá bán của các căn biệt thự có diện tích khoảng 200m2 cũng lên tới 17-20 tỷ đồng/căn. An Lạc Green Symphony, Hinode Royal Park, Hado Charm Villas (Hoài Đức), Him Lam Vạn Phúc (Hà Đông) cũng có giá bán lên tới hàng chục tỉ đồng một căn nhà phố thương mại hoặc biệt thự. Cụ thể, An Lạc Green Symphony được chào bán với khoảng giá 70 triệu đồng/m2 với biệt thự, 100 triệu đồng/m2 với liền kề, shophouse. Hado Charm Villas có khoảng giá 60 triệu đồng/m2. Hinode Royal Park với đường 33m có mức giá 70-76 triệu đồng/m2, đường 30m có mức giá 65-67 triệu đồng/m2.

Nhà thấp tầng Hà Nội hiện đang thiết lập mức giá cao trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp

Đáng nói, do thị trường khan hiếm nguồn cung mới trong những năm gần đây mà giá bán của các dự án này dù đã thiếp lập mức cao ở đợt bán đầu nhưng vẫn tiếp tục tăng giá ở các đợt mở bán kế tiếp với mức tăng phổ biến 5-10%. Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2021 của Savills thì phân khúc thấp tầng gồm biệt thự, liền kề, shophouse Hà Nội ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Giá sơ cấp trung bình của biệt thự đạt 103 triệu đồng mỗi m2, tăng 4% theo quý và 12% theo năm. Giá trung bình của nhà liền kề là 107 triệu đồng một m2, tăng 14% theo năm. Với nhà phố thương mại shophouse, giá trung bình khoảng 181 triệu một m2, tăng 26% theo năm.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng đưa ra những thông tin đáng chú ý. Theo ghi nhận từ các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, trong quý 1/2021, lượng thấp tầng mới của Hà Nội được chào bán không nhiều, chỉ có 1.054 sản phẩm. Mức tiêu thụ đạt 63,6%. Hiện giá bán ở phân khúc này rất cao, bình quân khoảng 10 tỷ đồng/căn. Do giá bán có xu hướng tăng mạnh nên lượng chào bán lại sản phẩm ở nhà thấp tầng diễn ra khá sôi động.

Do nguồn hàng mới trên thị trường sơ cấp khan hiếm và giá bán cao nên đã thúc đẩy thị trường thấp tầng thứ cấp tăng giá. Đơn cử, biệt thự, liền kề khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Đông), giá đất khu B đã tăng từ 40-42 triệu đồng/m2 của năm 2018 lên mức 57-60 triệu đồng/m2 năm 2021. Khu D có mức tăng từ 40-48 triệu đồng/m2 lên mức 65-70 triệu đồng/m2. Khu C cũng tăng từ 40-42 triệu đồng/m2 lên mức 64-75 triệu đồng/m2.

Khu biệt thự, liền kề Xuân Phương (Nam Từ Liêm) cũng ghi nhận mức tăng từ 55-65 triệu đồng/m2 năm 2018 lên mức 80-90 triệu đồng/m2 năm 2021. Biệt thự liền kề Vân Canh cũng tăng từ 45-55 triệu đồng/m2 lên mức 75-85 triệu đồng/m2. Trong cơn sốt đất vừa qua, những khu vực này được giới đầu tư quan tâm, giao dịch diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, kể từ khi cơn sốt đất qua đi và dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cả thị trường cơ cấp và thứ cấp của phân khúc thấp tầng Hà Nội trầm lắng, chậm chạp trong giao dịch, giá bán cũng không biến động nhiều.

Duy Bách

