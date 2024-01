Nhà Thầu Xây Dựng – “Yếu Tố Vàng” Bảo Chứng Cho Chất Lượng Và Giá Trị Của Dự Án Căn Hộ Cao Cấp

Hải Phòng hiện là 1 trong 5 địa phương có quy mô công nghiệp lớn nhất cả nước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh cùng hạ tầng giao thông được đẩy mạnh đầu tư đồng bộ và hiện đại.

Hải Phòng đang trở thành một trong những điểm sáng để phát triển kinh tế và xã hội tổng thể, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản với sự quan tâm của nhiều tập đoàn và chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước. Trong số đó tiêu biểu là dự án căn hộ cao cấp The Minato Residence Nhật Bản do công ty TNHH Minato Việt Nam làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu đô thị Waterfront city, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Với chất lượng chuẩn Nhật Bản cùng đơn vị nhà thầu xây dựng uy tín đến từ Công ty TNHH Fujita Việt Nam dự án đang được nhiều khách hàng và nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn.

Fujita Việt Nam – Nhà Thầu Uy Tín Đến Từ Tập Đoàn Hàng Đầu Nhật Bản

Là quốc gia chịu nhiều thiên tai như động đất và sóng thần, với quỹ đất đô thị còn hạn hẹp, Nhật Bản đã phát triển nhiều kỹ thuật xây dựng tiên tiến vượt trội. Fujita là thành viên của tập đoàn Daiwa House Nhật Bản được thành lập vào năm 1910 tại đất nước mặt trời mọc. Tính đến tháng 4 năm 2021, Daiwa House có 444 công ty thành viên với số lượng nhân viên trên 71 nghìn người tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với hơn 100 năm kinh nghiệm thành lập và phát triển, Daiwa House đã vươn lên trở thành một tập đoàn đa quốc gia. Là thành viên thuộc Daiwa House, công ty TNHH Fujita Việt Nam – nhà thầu xây dựng của dự án căn hộ cao cấp The Minato Residence có nhiều kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án quy mô trên toàn thế giới như tại Hồng Koong, Myanmar, Hồng Kong, Trung Quốc. Tại Nhật Bản, Fujita ghi dấu ấn đậm nét với tòa căn hộ cao nhất Nhật Bản Nishi – Shinjuku với 60 tầng.

Nishi Shinjuku – Tòa căn hộ cao nhất Nhật Bản với 60 tầng do Fujita xây dựng

Fujita – Đối Tác Đáng Tin Cậy Cho Chất Lượng Công Trình

Nhà thầu Fujita khi triển khai dự án tại Hải Phòng, Việt Nam đã mang theo những chuyên gia giàu kinh nghiệm, những kỹ thuật và công nghệ xây dựng tiên tiến đã góp phần tạo nên lợi thế và giá trị vượt trội, đảm bảo chất lượng dự án cho các căn hộ tại The Minato Residence. Trong suốt quá trình thi công, Fujita luôn thực hiện nghiêm ngặt khâu giám sát thi công xây dựng đúng thiết kế, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của một tổ hợp căn hộ cao cấp. Dự án được huy động tối đa máy móc, công nghệ xây dựng hiện đại, kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào tại công trình cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm thi công suốt ngày đêm để đảm bảo chất lượng tốt nhất và đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Chính điều này góp phần nâng cao chất lượng công trình và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Đặc biệt, phát huy thế mạnh về kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật, nhiều công nghệ xây dựng hiện đại tại Nhật Bản của Fujita được áp dụng để xây dựng cho tòa nhà, khiến The Minato Residence trở thành dự án tiêu biểu tại Hải Phòng được đánh giá cao về mặt chất lượng xây dựng.

Chất lượng xây dựng chuẩn Nhật được Fujita áp dụng từ những chi tiết nhỏ nhất

Cơ Hội Tham Gia Và Trải Nghiệm Văn Hóa Nhật Bản Cùng The Minato Residence

Tiếp nối thành công của tòa CT2 trước đó, tòa CT1 của dự án The Minato Residence tiếp tục được mở bán. Dự án thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản nhờ sở hữu vị trí thuận lợi tại khu vực phía Nam thành phố Hải Phòng, với hệ tiện ích ngoại khu phong phú: Bệnh viện quốc tế Vinmec, Siêu thị Aeon Nhật Bản, hệ thống trường quốc tế QSI, Dewey… Khu căn hộ không chỉ mang đến cho cư dân một nơi ở hiện đại, văn minh; mà còn là cơ hội đầu tư tiềm năng cho khách hàng. Khi hoàn thành, The Minato Residence hứa hẹn trở thành nơi "an cư lạc nghiệp, giúp nâng tầm đẳng cấp sống" cho các chủ nhân căn hộ và mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và các nhà đầu tư.

Đắm chìm trong không gian văn hóa Nhật Bản cùng The Minato Residence

Để mang tới trải nghiệm tinh hoa Nhật Bản, giới thiệu tiềm năng cơ hội đầu tư tới các khách hàng, ngày 25/11/2023 tới đây chủ đầu tư căn hộ cao cấp The Minato Residence sẽ tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật tại khu vực showroom dự án.

Địa chỉ: Showroom dự án căn hộ The Minato Residence, Khu đô thị Waterfront city, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

