Nhà triệu đô tại các đô thị nhỏ của Mỹ bán chạy hơn khu trung tâm

Cụ thể, theo báo cáo của trang web bất động sản realtor.com, tổng doanh số bán nhà hạng sang có giá từ 1 triệu USD trở lên trên toàn nước Mỹ đạt hơn 11.500 căn trong tháng 5, sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Một báo cáo khác của Mansion Global cũng cho biết thị trường nhà cao cấp Mỹ đã hạ nhiệt trên diện rộng sau vài năm tăng trưởng “điên cuồng”. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ các điều kiện kinh tế không thuận lợi, từ biến động khó lường của thị trường chứng khoán đến giá nhà tăng quá nhanh, cản trở tầng lớp giàu có vung tiền mua nhà triệu đô.

Tháng 5/2019, doanh số bán nhà triệu đô ở Florida Keys, bang New Jersey tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: PixaBay

Theo realtor.com, trong tháng 5, một ngôi nhà hạng sang ở Mỹ có giá từ 1,24 triệu USD, cao hơn khoảng 2,2% so với một năm trước. Báo cáo của realtor.com đã theo dõi phân khúc hạng sang tại 82 thị trường trên khắp nước Mỹ và kết luận rằng mức tăng trưởng giá nhà cao cấp ở nước này đang cao hơn mức lạm phát (khoảng 1,6%).

Tại Thung lũng Silicon – nơi từng là một trong những thị trường bất động sản nóng nhất nước Mỹ, doanh số bán nhà triệu đô đã giảm gần 15% trong tháng 5. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại những khu vực từng rất sôi động như Los Angeles, Seattle và quận Westchester ở ngoại ô New York.

Ngược lại, doanh số bán nhà cao cấp đang bùng nổ ở các thị trường nhỏ hơn, giá “mềm” hơn như Florida Keys, bang New Jersey. Trong tháng 5, thành phố này chứng kiến doanh số giao dịch nhà triệu đô tăng hơn gấp đôi so với một năm trước. Mức giá khởi điểm cho một ngôi nhà sang trọng (thuộc top 5% nhà cao cấp nhất trên thị trường) đạt mức 1,86 triệu USD, cao hơn 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, số lượng giao dịch tương tự cũng tăng gần gấp đôi ở Austin, bang Texas; Portland, bang Oregon và Cape May, bang New Jersey.

Realtor.com cũng lưu ý rằng những dữ liệu trên đại diện cho các giao dịch mua nhà diễn ra vài tháng trước khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất chuẩn vào tháng 7, khiến lãi suất cho vay thế chấp thời hạn 30 năm xuống mức thấp nhất trong vài năm qua. Lãi suất thế chấp cao vào mùa thu năm ngoái từng được cho là nguyên nhân gây sụt giảm doanh số bán nhà tại Mỹ. Hiện chưa rõ việc lãi suất thế chấp giảm có giúp thúc đẩy doanh số bán nhà cao cấp trong những tuần gần đây hay không.

Liên Hương