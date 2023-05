Nhà trọ giá rẻ: làn sóng trả phòng mới dịp cuối năm

Khởi sắc ngắn ngủi

Giai đoạn giãn cách xã hội tại Hà Nội vào thời điểm tháng 7, tháng 8/2021 khiến thị trường nhà trọ giá rẻ chứng kiến làn sóng trả phòng, tỷ lệ phòng trống cao và giá thuê sụt giảm mạnh. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn thời điểm đó cho thấy, rất nhiều dãy trọ, khu nhà trọ giá rẻ tại Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông chỉ có tỉ lệ lấp đầy đạt khoảng 40-50%. Giá thuê ghi nhận mức sụt giảm trung bình 30% so với cùng kì năm 2019. Đây là giai đoạn mà các biển cho thuê phòng treo dày đặc ở nhiều ngóc ngách Hà Nội. Giá thuê giảm nhưng vẫn không có người hỏi thuê.

Biển treo cho thuê phòng trọ dày đặc ngõ ngách Hà Nội

Sau giai đoạn giãn cách, việc xác định sống chung với dịch bệnh đã đưa nền kinh tế và xã hội vào guồng quay mới. Thị trường nhà trọ giá rẻ từng bước khởi sắc khi khách thuê trở lại. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, dù không ảm đạm như giai đoạn giãn cách nhưng giá thuê vẫn đang duy trì ở mức giảm, tỉ lệ lấp đầy được cải thiện dù không mạnh. Tại Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Trần Thái Tông (Cầu Giấy) Nguyễn Trãi, Phùng Khoang, Hạ Đình, Khương Đình, Thượng Đình, Triều Khúc (Thanh Xuân), Đình Thôn, Trung Văn, Mễ Trì, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), Định Công (Hoàng Mai), giá thuê vẫn dao động phổ biến từ 1,8-2,5 triệu đồng/căn/tháng. Những căn nhà trọ cấp 4, vệ sinh chung nằm sâu trong các ngõ ngách của các khu vực trên vẫn có giá 1-1,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên tín hiệu khởi sắc này mới chỉ bắt đầu từ tháng 10 và duy trì được trong khoảng 3 tháng thì những diễn biến phức tạp của đại dịch thời điểm cuối năm khiến thị trường chứng kiến một làn sóng trả phòng mới. Do ca nhiễm Covid-19 tăng cao, nhiều quận, huyện Hà Nội lần lượt tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người, những người lao động hoạt động trong lĩnh vực này và cũng là khách hàng chính của nhà giá rẻ lại rơi cảnh thất nghiệp, bị cắt giảm giờ làm.

… làn sóng trả phòng mới

Người thu nhập thấp như công nhân, người lao động tự do, sinh viên… là khách hàng chính của nhà trọ giá rẻ. Nhóm khách này vốn suy giảm mạnh trong năm do đại dịch Covid-19 phức tạp, mới quay trở lại mưu sinh khi Hà Nội vận hành trong trạng thái sống chung với dịch thì nay lại trả phòng, quay về quê khi Hà Nội dừng hoạt động không thiết yếu.

Thị trường nhà trọ giá rẻ chứng kiến làn sóng trả phòng mới thời điểm cuối năm

Tháng 8/2021, thời điểm Hà Nội giãn cách, ông Lê Văn Nam, chủ khu trọ 20 phòng ở Mễ Trì có 9 phòng trống khách từ tháng 6 và đến tháng 8 vẫn chưa có người thuê. Đến tháng 10, tình trạng trên được cải thiện khi chỉ còn 4 phòng trống. Thế nhưng từ cuối tháng 12 đến nay, làn sóng trả phòng bắt đầu tăng lên. Đó là khi ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, nhiều quận của Hà Nội dừng các hoạt động không thiết yếu. Một lượng không nhỏ người lao động trong nhiều ngành nghề dịch vụ rơi cảnh thất nghiệp hoặc số giờ làm bị cắt giảm. Cận kề thời điểm Tết, nhiều người đã chọn giải pháp trở về quê nghỉ Tết sớm.

Cùng chung tình cảnh, dãy trọ của bà Phạm Thị Linh (Định Công, Hoàng Mai) từng chỉ cho khách là sinh viên thuê thì 2 năm dịch bệnh chấp nhận cả khách là người lao động tự do. Tuy nhiên, dù đã mở rộng khách nhưng tình hình kinh doanh vẫn “phập phù”. Một nửa số phòng bà cho thuê hiện đang để trống. Bà Linh cho biết khách thuê không ổn định, do phòng trống trong khu này nhiều, giá thuê giảm nên có những khách ở được vài tháng thì chuyển sang chỗ khác do giá thuê rẻ hơn. Không ít khách làm bảo vệ, bưng bê tại các nhà hàng, cơ sở ăn uống mới thuê phòng được 2 tháng thì Hà Nội lại cấm bán hàng ăn tại chỗ, không có việc làm nên trả phòng về quê.

Giới đầu tư phòng trọ cho thuê tại Hà Nội đều kì vọng năm 2022, dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn để phân khúc nhà trọ giá rẻ sẽ sớm phục hồi. “Tôi chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát, người lao động, sinh viên quay lại Hà Nội thì những người kinh doanh nhà trọ như tôi mới có khách, có nguồn thu đều đặn”, bà Linh chia sẻ.

Duy Bách