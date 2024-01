Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, thị trường nhà trọ Hà Nội diễn biến trầm lặng. Giá thuê đi ngang, duy trì mức cũ của cả năm nay. Tuy nhiên, lực cầu của thị trường đang có dấu hiệu giảm sút.

Cũng theo người phụ nữ này, lực cầu của thị trường nhà trọ Hà Nội yếu hơn hẳn mọi năm. Nhóm khách sinh viên ở ổn định hơn cả nhưng nhóm khách là người lao động thì liên tục trả phòng. Hiện dãy phòng trọ của bà trống 1/3, người trả phòng là người đã đi làm. “Năm nay nhiều người nghỉ Tết sớm, nhất là nhóm công nhân làm việc tại các công trường xây dựng do không có việc làm. Hôm qua, có hai bạn cùng quê, làm cùng công ty thiết bị giáo dục ở phòng cuối dãy trong mới báo trả phòng về quê vì bị nợ lương mấy tháng nay, không đòi được”, bà Vinh cho biết.

Lực cầu giảm mạnh so với mọi năm cũng là thừa nhận của nhiều chủ trọ, đặc biệt là ở phân khúc nhà trọ Hà Nội giá rẻ, có mức giá dưới 2 triệu đồng/phòng/tháng, hướng đến nhóm khách thuê thu nhập thấp. Kinh tế khó khăn, lượng việc ít hoặc bị nợ lương nhiều tháng khiến nhiều người lao động trở về quê sớm khiến số lượng phòng trống gia tăng. Bà Phạm Minh Huệ, chủ nhà trọ 8 phòng tại khu vực Phú Đô (Nam Từ Liêm) cho biết, bà hiện có 3 phòng trống từ tháng 12 do nhóm 9 lao động tỉnh lẻ lên Hà Nội may gia công cho một xưởng gần đó trả phòng. Cuối năm xưởng may không có đơn hàng, không có việc nên họ trả phòng để về quê.