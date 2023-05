Nhà trọ tiện ích đang thoái trào?

Nhà trọ tiện ích là sự kết hợp giữa nhà riêng và kí túc xá. Không gian phòng ngủ của nhà trọ tiện ích mô phỏng hệ thống giường tầng, tủ đồ cá nhân trong kí túc. Mỗi phòng tùy từng diện tích sẽ có từ 1 đến 2 giường tầng, tương đương 2 đến 4 người. Người thuê sử dụng chung phòng khách, bếp, khu sinh hoạt cộng đồng… Nhà trọ được trang bị sẵn các thiết bị hiện đại như nóng lạnh, điều hoà, máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước, lò vi sóng đến cả các vật dụng nhỏ như bếp ga, bếp từ, bát đĩa, xô chậu, xoong nồi… Các dịch vụ như internet tốc độ cao, camera an ninh, bảo vệ, người dọn dẹp vệ sinh hàng tuần cũng được cung cấp đầy đủ. Đáng chú ý, giá thuê được tính theo đầu người. Người thuê chỉ phải trả từ 1,2-1,5 triệu đồng/người/tháng. Giá thuê đã bao gồm cả tiền điện và tiền nước.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, không hẳn chỉ thời điểm đầu năm học, thực ra, từ hơn 1 năm qua, mô hình này đã rơi rụng dần sức hút. Trong vai khách hỏi thuê phòng cho em trai nhập học đại học, PV đã đến nhiều homestay tại Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa. Phải đến 70% homestay tỉ lệ lấp đầy mới chỉ dao động từ 50-60%. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự hút khách, chậm chân là hết phòng của thời điểm 2 năm trước – giai đoạn nhà trọ tiện ích (nhà trọ homestay) mới bùng nổ.

Tại một nhà trọ homestay ở Đống Đa, khi phóng viên tỏ ý không muốn thuê, người chủ vớt vát: “Nếu chị thích không gian riêng tư, độc lập, em sẽ dọn hết giường tầng, cho chị thuê trọn cả phòng với giá 3 triệu đồng/tháng”. Căn phòng 20m2 đó có 2 giường tầng, tương đương 4 người ở. Rõ ràng, nếu lấp đầy người thuê, giá thu về là 6 triệu đồng/tháng. Nếu cho thuê trọn gói 1 phòng như giải pháp mà người chủ đề xuất, số tiền thu về sẽ chỉ là 1 nửa giá (3 triệu đồng). Cách vớt vát của chủ nhà phần nào cho thấy homestay này không hề hút khách.



Thời điểm đầu năm học mới, khi lượng sinh viên ngoại tỉnh đổ về Hà Nội

đông đảo, nhà trọ homestay lại đang rơi cảnh ế ẩm. Ảnh minh họa

Tại một số homestay khác ở Thanh Xuân, Cầu Giấy, qua khảo sát, PV nhận ra, nhiều người thấy biển cho thuê phòng đều ghé vào hỏi. Nhưng khi biết là mô hình nhà trọ tiện ích, nhiều bạn trẻ không lên xem phòng mà đi luôn. Một số phụ huynh tìm phòng cho con thì khi xem phòng xong đều không chọn thuê.

Chị Phạm Hoài Thu (Thanh Miện, Hải Dương), người đưa con nhập học Đại học Thủy lợi cho biết: “Một phòng rộng chừng 15m2 mà nhét đến 3 giường tầng, 6 người sinh sống trong đó, tôi thấy rất chật chội. Một căn nhà riêng 5 tầng mà có tới 24,25 người sống trong đó, cùng chung 1 khu bếp rộng hơn 10m2, chung 1 chỗ để xe vốn là phòng khách bé tí… tôi thấy rất ngột ngạt và không đảm bảo chất lượng sống”.

Nguyễn Minh Phương (sinh viên Đại học Công đoàn), người từng có nửa năm thuê nhà trọ tiện ích – homestay cho biết: “Khi rời kí túc xá, tôi thuê nhà trọ tiện ích homestay vì thấy mô hình này rất gần với mô hình kí túc xá nhưng lại đủ đầy mọi tiện ích. Nhưng đến khi ở, tôi thấy bất tiện hơn cả kí túc xá. Diện tích các phòng bé, không được rộng như phòng kí túc xá nhưng 1 phòng rất đông người ở. Một tầng 2 phòng là khoảng chục con người khiến nhà vệ sinh mỗi tầng luôn trong tình trạng quá tải. Ở kí túc xá, đều là sinh viên cùng trường, cùng khoa nhưng ở đây thì ở ghép với nhiều người xa lạ, có khi lẫn lộn cả người đi làm, đi học. Vấn đề an ninh cũng bất cập. Tôi cảm giác đúng mọi thứ đều quá tải, ngột ngạt và xô bồ trong những mô hình homestay”. Đó là lý do khiến Minh Phương quyết định bỏ thuê homestay, mà thuê 1 căn phòng riêng ở cùng bạn.

Anh Hoàng Minh Vương, chủ của 2 căn nhà trọ tiện ích cũng thừa nhận mô hình này hiện không còn sức hút lớn như thời kì ban đầu mới ra đời. Khoảng 1 năm gần đây, nhiều nhà trọ tiện ích bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì tỉ lệ lấp đầy. Thậm chí, nhiều nhà trọ tiện ích sau một thời gian vận hành, người chủ đã phải đóng cửa do liên tục thua lỗ.

Tuy nhiên, anh Vương cũng cho biết nhiều nhà trọ tiện ích – nhà trọ homestay vẫn đang duy trì hoạt động tốt với tỉ lệ hấp thụ khách thuê cao. Sự thất bại của nhiều người là do lao vào mô hình này theo tính chất phong trào mà không lường được hết mọi khó khăn. Anh Vương chỉ rõ, những người phát triển mô hình này phần lớn là người trẻ, chưa có kinh nghiệm dẫn đến việc thuê những căn nhà riêng chưa hợp lý về diện tích, vị trí để làm homestay. Bên cạnh đó, để tối đa hóa lợi nhuận, nhiều chủ “nhét” quá nhiều người vào 1 căn phòng, cùng với đó không chú trọng dịch vụ, tiện ích khiến các nhà trọ homestay trở nên ngột ngạt, chật chội. Cũng bởi người chủ không có kinh nghiệm trong quản lý, vận hành, dẫn đến nhiều nhà trọ tiện ích không kiểm soát được khách thuê, để xảy ra tình trạng lộn xộn, xô bồ, mất an ninh trật tự. Do đó, mô hình này dần mất điểm với khách thuê.

Bình Nguyên