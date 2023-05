Nhà Vừa Túi Tiền “Ấm Êm” Trong Cuộc Đua Thanh Khoản

Chia sẻ mới đây về tình hình kinh doanh, đại diện Công ty BĐS Nam Long, doanh nghiệp chuyên phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền cho biết, những khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng, song doanh nghiệp tự tin với chiến lược phát triển nhà ở giá hợp lý. Sản phẩm không chỉ được khách hàng chào đón, mà còn nhận được sự ủng hộ từ các ngân hàng kể cả trong bối cảnh tín dụng bất động sản bị thắt chặt.

Nam Long đang triển khai

“Cả 3 dự án căn hộ tại TP.HCM và Long An màđều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khả quan. Nhìn lại 3 quý của năm, doanh số bán hàng đã đạt khoảng 9.900 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Riêng trong quý 3/2022, Công ty có gần 3.800 tỷ đồng do người mua trả tiền trước, tăng 56% so với đầu năm. Khoản tiền này là khách hàng đặt cọc mua sản phẩm, sẽ được ghi nhận thành doanh thu, lợi nhuận khi dự án đủ điều kiện bàn giao”, đại diện Nam Long nói.