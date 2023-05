Nhắm mắt mua đất làm giàu – lời ai cũng biết, lỗ chẳng ai hay

Theo ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Châu Á, những nhà đầu tư theo đám đông thường xuất hiện đông đảo vào lúc thị trường nóng sốt. Nhưng sau khi đợt tăng nóng và sốt đất đi qua, nhóm nhà đầu tư cảm tính này sẽ dần bị thị trường đào thải. “Đầu tư theo đám đông không thể mang lại hiệu quả lâu dài và chỉ phổ biến ở những thị trường bất động sản non trẻ hoặc mới nổi. Ở các thị trường địa ốc nhà đầu tư có kiến thức, kinh nghiệm và chuyên nghiệp hơn, tỷ lệ đầu tư theo tâm lý đám đông thường không cao. Đó là lý do vì sao thị trường vùng ven có tỷ lệ đầu tư theo đám đông vượt trội hơn hẳn so với các khu vực trung tâm”, CEO Ngọc Châu Á đánh giá.